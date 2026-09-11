Mando policial del Edomex es destituido tras aparecer en presunta fiesta con grupo norteño dentro de una base

Pedro Iván Rendón Ávalos, coordinador regional en la Zona Oriente, fue separado de sus funciones después de la difusión de las imágenes.

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Un video difundido en redes sociales provocó la separación del cargo de Pedro Iván Rendón Ávalos, quien se desempeñaba como Coordinador Regional de la Dirección General de Combate a Robo de Vehículo y Transporte en la Zona Oriente del Estado de México. En las imágenes, el mando policial aparece acompañado por un grupo norteño dentro de una base de la corporación y en presunto estado de ebriedad.

La grabación comenzó a circular en plataformas digitales y rápidamente alcanzó notoriedad debido a las condiciones en las que presuntamente se encontraba el funcionario. En el material se observa a Rendón Ávalos cantando junto a los músicos, mientras aparentemente tiene dificultades para mantenerse en pie.

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La situación generó cuestionamientos debido a que la convivencia habría ocurrido al interior de instalaciones destinadas a las labores de seguridad pública. Ante la difusión del material, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que tomó medidas contra el funcionario.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y provocaron críticas de usuarios, mientras autoridades estatales anunciaron una investigación.

De acuerdo con la dependencia estatal, se determinó la separación del cargo de Rendón Ávalos, mientras que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) inició las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron responsabilidades administrativas.

El video provocó críticas en redes sociales

Las imágenes generaron una amplia conversación entre usuarios de redes sociales. Algunos cuestionaron que un funcionario encargado de tareas relacionadas con el combate al robo de vehículos y transporte apareciera participando en una celebración dentro de una instalación policial.

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Entre los comentarios publicados junto al video aparecieron expresiones como: “Ese chupandante que esto que el otro salud”, así como “El enemigo lo tiene en casa”.

Usuarios reaccionaron al video en el que aparece el funcionario acompañado por un grupo norteño dentro de una base de la policía estatal.

Sin embargo, también hubo usuarios que adoptaron una postura diferente y consideraron que la celebración, por sí misma, no necesariamente implicaba una conducta indebida. Uno de los comentarios señaló: “No es un delito puede que estaba festejando su cumpleaños etc hay que alegrarse un poco y no tiene nada de malo estar festejando con los grupos norteños es para alegrar y le anotar la moral un poco”.

Otros internautas, en cambio, anticiparon consecuencias laborales para el funcionario y reaccionaron con frases como: “Ya valió,.......a Ya se quedo sin chamba”.

La polémica aumentó debido a que el material no solamente mostraba al mando conviviendo con los músicos, sino que también fue interpretado por algunos usuarios como evidencia de un posible estado inconveniente.

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También existen señalamientos contra el funcionario

Usuarios reaccionaron al video en el que aparece el funcionario acompañado por un grupo norteño dentro de una base de la policía estatal.

El caso tomó una dimensión adicional debido a que, además de la grabación, en redes sociales circulan señalamientos contra Rendón Ávalos por presuntos actos de extorsión a transportistas y automovilistas en la zona oriente de la entidad.

Estos señalamientos forman parte del contexto alrededor del funcionario, pero deberán ser investigados y acreditados por las autoridades competentes antes de establecer cualquier responsabilidad.

Por ahora, la determinación oficial de la Secretaría de Seguridad mexiquense se concentra en su separación del cargo y en la investigación iniciada por la Unidad de Asuntos Internos.

El episodio vuelve a colocar bajo la lupa la conducta de los mandos encargados de tareas de seguridad pública, especialmente cuando las imágenes que circulan en redes sociales muestran situaciones que pueden generar dudas sobre el desempeño y comportamiento de los servidores públicos.

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Mientras avanza la investigación, el video continúa generando reacciones entre los usuarios, quienes convirtieron la grabación de la presunta fiesta dentro de la base policial en uno de los contenidos más comentados relacionados con la seguridad pública del Estado de México.