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Ricardo Sheffield niega pelea con Reyes Carmona por candidatura de Morena a León: “No es competencia electoral”

Ambos legisladores han protagonizado diversas acusaciones sobre el cargo en la alcaldía de León, Guanajuato, el cual será elegido en el proceso electoral de 2027

Ricardo Sheffield niega pelea con Reyes Carmona por candidatura de Morena a León
Ricardo Sheffield niega pelea con Reyes Carmona por candidatura de Morena a León
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El senador Ricardo Sheffield descartó buscar la alcaldía de León, Guanajuato, luego de una serie de confrontaciones con el también senador Emmanuel Reyes Carmona, quien ha manifestado en múltiples ocasiones su intención de contender por la candidatura rumbo a las elecciones de 2027.

A través de un comunicado, el senador por Guanajuato afirmó que no pretende ser candidato a la Presidencia Municipal de León, luego de que una conversación filtrada entre legisladores de Morena expuso los roces entre ambos, así como declaraciones que ambos han realizado el uno sobre el otro, incluida una acusación de Sheffield sobre que Reyes Carmona utiliza dinero financiado por la organización La Luz del Mundo.

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Yo no estoy buscando ser candidato a la Presidencia Municipal de León”, señaló Sheffield, quien ya ocupó el cargo anteriormente, y señaló que Reyes Carmona sí ha expresado de forma pública su intención de contender por ese cargo el próximo año.

Sheffield dice que su encargo está en el Senado

Ricardo Sheffield recordó que encabezó el gobierno municipal de León entre 2009 y 2012 y señaló que los resultados de esa administración son públicos y pueden ser revisados por la ciudadanía, sin embargo, aclaró que para el proceso electoral de 2027 no está interesado en participar nuevamente por la gubernatura.

El senador afirmó que su responsabilidad actual consiste en representar a Guanajuato desde la Cámara Alta. También sostiene que el Grupo Parlamentario de Morena trabaja en unidad para acompañar el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el ámbito legislativo.

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A través de un comunicado, el senador por Guanajuato afirmó que no pretende ser candidato a la Presidencia Municipal de León
A través de un comunicado, el senador por Guanajuato afirmó que no pretende ser candidato a la Presidencia Municipal de León

“A mí, las y los guanajuatenses me encomendaron hoy un encargo distinto: representar a Guanajuato desde el Senado de la República”, expuso.

Sheffield planteó que las diferencias públicas con Reyes Carmona no surgen de una disputa electoral. “No tienen origen en una competencia electoral”, precisó el senador, sin detallar cuál sería el motivo de fondo de los enfrentamientos.

Disputa entre Sheffield y Reyes Carmona: desde acusaciones hasta mensajes en Whatsapp

En las últimas semanas han aumentado las disputas entre los senadores Ricardo Sheffield y Emmanuel Reyes Carmona, luego de que Sheffield cuestionara las aspiraciones de su compañero de Morena para buscar la alcaldía de León en 2027.

El senador acusó a Reyes Carmona de financiar bardas, espectaculares y publicaciones con recursos de La Luz del Mundo. También sostuvo que no cumpliría con el requisito de residencia para contender en León, al señalar que la ley exigía cinco años de permanencia efectiva en el municipio.

Los senadores de Morena Ricardo Sheffield y Emmanuel Reyes mantienen una disputa por sus aspiraciones electorales. Crédito: Captura de Video
Los senadores de Morena Ricardo Sheffield y Emmanuel Reyes mantienen una disputa por sus aspiraciones electorales. Crédito: Captura de Video

Por su parte, Reyes Carmona rechazó todos los señalamientos. Afirmó que la Constitución de Guanajuato establece un mínimo de dos años de residencia efectiva y aseguró que cuenta con domicilio en León. También negó hacer campaña o recibir recursos de la organización religiosa.

La confrontación continuó en un chat de senadores de Morena, filtrado el 20 de agosto. Sheffield compartió un mensaje que cuestionaba que Reyes Carmona pretendiera competir en una ciudad donde, según su postura, no ha construido una trayectoria política. El legislador respondió que, al ser senador de lista nacional, representa a toda la República, incluido León.

Después del intercambio, Reyes Carmona anunció una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y una demanda civil por daño moral contra Sheffield. El exalcalde de León también presentó un recurso ante el órgano partidista, al calificar como injustificadas las aspiraciones de su compañero.

NO obstante, en su comunicado, Sheffield descartó que el conflicto responda a una disputa por la candidatura. El senador sostuvo que no busca volver a la Presidencia Municipal de León y afirmó que sus diferencias con Reyes Carmona no tienen una motivación electoral.

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