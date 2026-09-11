Noche UFC 2026, EN VIVO: cuándo y dónde ver las peleas de Brandon Moreno, Alexa Grasso, Edgar Cháirez y demás mexicanos

(Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

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La máxima organización de artes marciales mixtas prepara una nueva edición de su tradicional Noche UFC para este sábado 12 de septiembre, con una cartelera que reunirá a varios de los principales representantes mexicanos de la compañía.

El evento se realizará en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, y tendrá como protagonistas a peleadores como Brandon Moreno, Alexa Grasso y Edgar Cháirez.

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La función será encabezada por el combate de peso pluma entre Jean Silva y Jose Miguel Delgado, quien tomó el lugar de Yair Rodríguez para este enfrentamiento. En la pelea coestelar, el excampeón de peso mosca Brandon Moreno se medirá con Joseph Morales en busca de volver a la senda del triunfo.

Brandon Moreno y Alexa Grasso, entre los mexicanos que encabezan la cartelera

(Reuters)

Uno de los combates que mayor atención concentrará entre los aficionados mexicanos será el de Brandon Moreno contra Joseph Morales. El tijuanense, excampeón de peso mosca de UFC, intentará dejar atrás una racha de dos derrotas consecutivas frente a un rival que buscará aprovechar la oportunidad de medirse con uno de los nombres más reconocidos de la división.

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La cartelera también tendrá a Alexa Grasso, quien enfrentará a Manon Fiorot en otro duelo de peso mosca. La mexicana, excampeona de la categoría, volverá al octágono ante una peleadora francesa que también ha disputado una pelea por el campeonato.

Además, habrá más presencia mexicana durante la jornada. David Martínez enfrentará a Dan Ige en peso gallo, mientras que Rafa García se medirá con Rongzhu en peso ligero y Regina Tarín tendrá como rival a JJ Aldrich en la división de peso mosca.

Cartelera completa de Noche UFC 2026

(UFC)

La función estará integrada por 13 combates, distribuidos entre la cartelera estelar y los enfrentamientos preliminares.

Cartelera estelar

Jean Silva vs Jose Miguel Delgado | Peso pluma

Brandon Moreno vs Joseph Morales | Peso mosca

Tommy McMillen vs Marwan Rahiki | Peso pluma

Manon Fiorot vs Alexa Grasso | Peso mosca

Waldo Cortes-Acosta vs Curtis Blaydes | Peso pesado

David Martinez vs Dan Ige | Peso gallo

Cartelera preliminar

Tim Elliott vs Edgar Cháirez | Catchweight de 130 libras

Ignacio Bahamondes vs Muslim Salikhov | Peso welter

Yousri Belgaroui vs Djorden Santos | Peso medio

Drakkar Klose vs Tommy Gantt | Peso ligero

Rafa García vs Rongzhu | Peso ligero

Sean King vs Jessie Rosas | Peso pluma

JJ Aldrich vs Regina Tarín | Peso mosca

La pelea entre Tim Elliott y Edgar Cháirez tuvo un cambio de última hora y se disputará en un catchweight de 130 libras, después de que ambos peleadores cumplieran con el límite establecido para el enfrentamiento.

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¿A qué hora empieza Noche UFC 2026 y dónde verla en México?

(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

La cartelera preliminar de Noche UFC 2026 comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la función estelar está programada para iniciar a las 15:00 horas.

Toda la cartelera estará disponible a través de Paramount+, plataforma que transmitirá tanto las peleas preliminares como la función principal.