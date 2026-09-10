Ministro de Vivienda se defendió por irse de vacaciones tras el terremoto con polémica frase: “La foto era con mi esposa e hijos, no con prostitutas y borracho”

El jefe de la cartera también indicó que las iniciativas permitirán ampliar el acceso a vivienda nueva, mejoramientos, vivienda rural, arrendamiento, titulación, agua potable, saneamiento y gestión de residuos - crédito Ministerio de Vivienda

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se defendió en el Senado de la República durante el debate de moción de censura promovido en su contra por su viaje a Santa Marta tras el terremoto, ocurrido el 10 de agosto de 2026.

“La foto era con mi esposa e hijos, no con prostitutas y borracho”, afirmó al responder a los cuestionamientos por las imágenes de su estadía con su familia.

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La citación fue impulsada por sectores de oposición, que cuestionaron que el funcionario permaneciera cerca de tres días en Santa Marta durante la emergencia que siguió al sismo. Según las intervenciones recogidas en el debate, el terremoto dejó afectaciones en 16 departamentos y destruyó 36.326 viviendas.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se defendió en el Senado de la República durante el debate de moción de censura promovido en su contra por su viaje a Santa Marta tras el terremoto, ocurrido el 10 de agosto de 2026 - crédito Ministerio de Vivienda

Beltrán reconoció que el viaje pudo causar malestar y reiteró sus disculpas. “Como lo dije varias veces, si alguien se sintió ofendido, ofrezco mil disculpas. Pedir disculpas es grandeza de aquellos que tienen el carácter y la caballerosidad de ponerle la cara al país”, sostuvo.

El ministro insistió en que no consideraba indebido haberse trasladado para estar con su esposa e hijos. En una de las intervenciones que concentró la atención de la sesión, afirmó que lamentaba las consecuencias políticas de las fotografías, aunque no el hecho de aparecer junto a su familia.

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“Tengo que decirlo con franqueza: es lamentable este hecho, pero lo que no lamento es que me hayan tomado una foto con mi esposa y mis hijos, y no con prostitutas y borracho en un lugar en el que no debía estar”, expresó Beltrán.

También cuestionó que el viaje se convirtiera en el eje de la discusión legislativa. A su juicio, el Senado debía concentrarse en las medidas de reconstrucción y en la atención a las familias afectadas por el terremoto.

Beltrán expuso las necesidades para reconstruir las zonas afectadas

El ministro presentó un balance de las acciones desarrolladas por el Gobierno desde la emergencia. Según explicó, el primer día hábil después del terremoto acudió al Puesto de Mando Unificado (PMU) y participó en actividades oficiales junto al presidente Abelardo de la Espriella en Cali, Chocó y Pereira.

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Beltrán señaló que en la primera semana hubo contactos con actores del sector privado ante las limitaciones presupuestales que, según su versión, encontró la actual administración. “La olla la dejaron raspada”, manifestó al referirse a la situación de los ministerios.

El titular de Vivienda aseguró que esas gestiones permitieron reunir $2 billones para las labores posteriores a la tragedia. Añadió que la siguiente fase se concentró en la atención de la emergencia, la caracterización de los daños y el levantamiento de escombros.

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, aseguró que esas gestiones permitieron reunir $2 billones para las labores posteriores a la tragedia - crédito Ministerio de Vivienda/Pantallazo

El debate incluyó reproches por la duración del viaje y los gastos de seguridad

El senador Kevin Gómez, uno de los promotores de la moción, cuestionó la duración de la estadía del ministro en Santa Marta. Según sostuvo, Beltrán estuvo fuera durante tres días y habría trabajado solo una hora de forma virtual en ese periodo.

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Gómez también criticó que el esquema de seguridad del ministro hubiera tenido un costo superior a $14 millones durante el viaje. Las bancadas de oposición señalaron que la permanencia del funcionario en la ciudad transmitió un mensaje equivocado frente a las víctimas de la emergencia.

Beltrán respondió que su compromiso con Santa Marta se mantiene. “La preocupación es cuántos días estuvo el ministro en Santa Marta, déjenme decirle a los samarios que van a tener un ministro que con la ayuda de Dios le va a poner el agua a Santa Marta”, declaró.

Además, afirmó que su esposa participó en gestiones con las que se consiguieron más de 120 toneladas de alimentos para los damnificados. “La gente conoce la gloria pero no la historia. Se han dedicado a manchar mi nombre con especulaciones sin fundamento”, dijo.

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Jaime Andrés Beltrán afirmó que su esposa participó en gestiones con las que se consiguieron más de 120 toneladas de alimentos para los damnificados - crédito @paularamirez_/Instagram

La iniciativa comenzó a perder respaldo luego de que Centro Democrático, Alianza Social Independiente (ASI), Cambio Radical y el Partido de la U anunciaran que no la acompañarían. Tras la intervención de Beltrán, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, fijó la votación de la moción para el martes.