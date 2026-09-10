Reconocido activista de izquierda Iván Gallo cuestionó al expresidente Petro y aseguró que la derrota del Pacto Histórico “fue por las ‘mariposas’: ”La corrupción descontrolada que no supo manejar”

Para Gallo, Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz fueron dos de los factores que favorecieron la derrota del Pacto Histórico en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que resultó triunfador Abelardo de la Espriella - crédito @Tercer_Canal/X

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Siguen conociéndose reacciones luego del preacuerdo que alcanzó Juliana Guerrero con la Fiscalía General de la Nación luego de la diligencia judicial que se llevó a cabo de manera virtual el miércoles 9 de septiembre de 2026.

Un juez penal de conocimiento de Bogotá avaló la decisión que impuso 36 meses de prisión a Juliana Andrea Guerrero Jiménez por fraude procesal, luego de que aceptara haber usado dos títulos obtenidos a través de la Fundación Universitaria San José de forma irregular para asumir como viceministra de las Juventudes.

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Una de las voces que salió a cuestionar a la polémica funcionaria del Gobierno del expresidente Gustavo Petro fue el periodista de izquierda Iván Gallo, que en el pasado fue un hombre cercano a él, y que a finales de julio de 2026 en una de las emisiones en el portal Tercer Canal, anunció que no respaldaba más el proyecto político del ahora exmandatario, acusándolo de estar rodeado de varias figuras corruptas.

En esta ocasión, Gallo fue certero con sus palabras hacia Petro, pero no olvidó a Guerrero, y de paso a otra de las jóvenes que convulsionó los últimos días de aquel periodo presidencial: Gabriela Muñoz.

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“¿Se acuerda la foto de Juliana Guerrero desafiante en diversos festivales alrededor de Colombia mientras se le cuestionaba no solamente eso, sino los títulos falsos? La campaña que hizo Petro defendiéndola. Y por eso perdimos, este es el fraude verdadero", comentó el periodista a uno de sus compañeros de mesa, al recordar cómo el exmandatario defendió a capa y espada hasta el último momento a Guerrero, pese a todas las pruebas que expuso la senadora Jennifer Pedraza, quien destapó el escándalo.

Para Gallo "la derrota del Pacto Histórico fue por las 'mariposas' y la corrupción descontrolada" que el expresidente Petro "no supo manejar" - crédito @Tercer_Canal/X

Para Gallo, el fraude no fue electoral como denunció Petro después de la segunda vuelta de elecciones en la que ganó Abelardo de la Espriella, sino dentro del mismo Pacto Histórico, y mencionó nombres concretos.

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“Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz, son las otras mariposas, son el fraude verdadero. El señor Petro fue incapaz de controlar el palo que llevan los barcos, los bergantines. No fue (capaz) de controlar eso. Tan fácil (...) como hizo y como hicieron todos los presidentes de Colombia hasta ahora con los novios y con las novias, que era ubicarlo o mantenerlo en un espacio ajeno”.

Las pullas de Gallo no se detuvieron, y más adelante en su réplica, afirmó: “Uno no caga donde come, y aquí vemos esto, el inodoro estaba pegado al comedor”.

No obstante, uno de los episodios que más molestia generó, y que recordó el mismo Gallo, fue la ocasión en la que por primera vez se conoció el rostro y quién era Juliana Guerrero, en medio de un Consejo de Ministro en el que la presentó el mismo expresidente Petro en agosto de 2025.

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“Tenía una gorrita verde, medio de guerrillerita, de comunista”, recordó Gallo, que no ocultó su impotencia al hacer memoria, y solo expresó: “Con tantas mujeres comunistas que hicieron todo el proceso con el mismo Petro, llega esta aparecida, ¿ah?, cuya única virtud es que está pero buenísima, a cagarnos el proceso por culpa de Petro (...) Ese es el fraude, se llama Juliana Guerrero".

Guerrero fue nombrada en marzo de 2025 como coordinadora del Grupo de Coordinación del Gabinete del Ministerio del Interior, en ese entonces, en cabeza de Armando Benedetti - crédito Catalina Olaya / Colprensa | Presidencia de la República / YouTube | @j_guerrero_j/IG

Los detalles del preacuerdo de Juliana Guerrero con la Fiscalía

Según informó la Fiscalía General de la Nación, Guerrero Jiménez se posesionó en septiembre de 2025 en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad con documentos académicos que no correspondían a estudios cursados ni a requisitos cumplidos.

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La investigación estableció que la entonces funcionaria acudió al secretario general de la Fundación Universitaria San José para obtener los títulos de contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria.

De acuerdo con el comunicado, Guerrero no había cumplido el plan de estudios ni otros requisitos legales, entre ellos la presentación de las pruebas de Estado. Los diplomas se emitieron de manera irregular en julio de 2025.

Iván Gallo también señaló a Gabriela Muñoz como otro de los factores que imposibilitó el triunfo del Pacto Histórico - créditos @gabrielaa.muol/IG

El ente investigador indicó que los títulos fueron incorporados a la plataforma electrónica del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), administrada por Función Pública.

El objetivo, según la entidad, fue inducir en error a los servidores encargados de revisar los requisitos para el cargo al que aspiraba Guerrero Jiménez.

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El acuerdo judicial, que fue aceptado por la acusada y avalado por el juez, establece la pena por el delito de fraude procesal.