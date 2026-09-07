España

El coste de criar a los hijos condiciona la natalidad: una de cada tres familias pospone o descarta tenerlos por motivos económicos

Mantener a un niño en España desde que nace hasta que se emancipa sobre los 31 años cuesta alrededor de 335.000 euros

Hombre sonriente con cámara, dos niños de espaldas con sombreros en la arena, toalla, cesta, mar, faro y personas al fondo durante atardecer.
Un padre con sus hijos de vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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No siempre los niños llegan al mundo con un pan bajo el brazo, como dice el refrán. En la mayoría de los casos, tener un hijo supone afrontar una larga lista de gastos que comienza antes del nacimiento y que puede convertirse en un importante esfuerzo económico para muchas familias.

Criar a un hijo cuesta cada vez más y la presión económica empieza a dejar huella en las decisiones de las familias españolas. No se trata únicamente de una percepción sobre el aumento del coste de la vida: en muchos hogares, el encarecimiento de la crianza se traduce en recortes concretos de gastos y en decisiones que afectan al propio proyecto familiar.

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El 32,3% de los hogares reconoce haber pospuesto o descartado tener hijos por motivos económicos. De ellos, un 11,8% asegura haber retrasado la decisión, mientras que un 20,5% directamente ha renunciado a ampliar la familia, según recoge el V Observatorio Cofidis de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias de los Hogares Españoles 2026.

La situación es especialmente acusada entre los hogares con menor nivel económico. La renuncia a tener hijos alcanza el 30,9% en la clase media-baja y el 29,3% en la clase baja, frente al 9,9% registrado entre las familias de clase alta. Esta diferencia refleja que el coste económico de la crianza se ha convertido en uno de los obstáculos que condicionan las decisiones reproductivas en España, junto con el precio de la vivienda, la precariedad laboral y las dificultades para conciliar.

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Entre quienes sí se plantearían ampliar la familia, las principales medidas que reclaman para facilitar su manutención son las ayudas económicas directas por hijo, señaladas como prioritarias por el 23,3%. Le siguen la mejora de los permisos de maternidad y paternidad y mayores posibilidades de conciliación laboral, una opción elegida por el 22%, y el acceso a una vivienda más asequible, considerado fundamental por el 18,9%.

Criar a un hijo es un 60% más caro que hace 20 años. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva)
El 32,3% de los hogares reconoce haber pospuesto o descartado tener hijos por motivos económicos. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva)

¿Cuánto cuesta un hijo?

Sobre lo que cuestan los hijos en España, los datos varían dependiendo de las fuentes consultadas. Según Save the Children, criar un hijo ronda de media 758 euros al mes, lo que supone 9.096 euros al año. En 18 años, la cifra alcanza los 160.000 euros si se mantiene ese coste mensual.

Por su parte, la plataforma financiera Raisin calcula que mantener a un hijo desde que nace hasta que se emancipa, sobre los 31 años, cuesta alrededor de 335.000 euros. Otra cifra mucho más elevada procede de un estudio de Fundación Madrina, que estima que el coste total en 1.567 euros mensuales. La cifra equivale a unos 18.804 euros al año y a 582.924 euros en 31 años.

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¿Qué gastos recortan las familias?

Para hacer frente al coste de la crianza, el 36% de las familias con hijos de entre 0 y 18 años reconoce haber reducido gastos relacionados con sus hijos durante el último año, según datos del V Observatorio. La presión sobre los hogares también se refleja en la percepción del encarecimiento de la manutención: el 83% considera que criar a sus hijos es ahora más caro que hace un año. De ellos, un 46,4% asegura que el aumento ha sido “mucho”, mientras que otro 36,6% percibe que el coste ha subido “algo”.

La consecuencia es una reorganización del gasto doméstico. Cuando el presupuesto no alcanza para todo, las familias tienden a preservar las necesidades básicas y a recortar aquellas partidas consideradas más prescindibles. Pero los datos muestran que esa capacidad de ajuste tiene límites y que, para una parte de los hogares, incluso servicios vinculados al bienestar y desarrollo de los menores empiezan a resultar difíciles de asumir.

Entre las familias que han reducido gastos destinados a sus hijos, el ocio es la partida que más se resiente. El 62% reconoce haber recortado en este ámbito. Le siguen la ropa y el calzado, con un 53,8%, y las actividades extraescolares, con un 48,5%. También han disminuido el gasto en celebraciones el 44,2% de los hogares, y el 38,4% en juguetes.

La tijera se aplica con mucha menos intensidad a partidas consideradas esenciales. Solo el 10,7% de las familias que han recortado gastos infantiles lo ha hecho en material escolar y el 9,3% en transporte. La diferencia entre unas partidas y otras refleja una estrategia de adaptación: cuando el dinero escasea, los hogares intentan proteger aquello que consideran imprescindible y recortan primero de actividades vinculadas al ocio o al consumo.

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Campamentos y sanidad privada, entre los gastos más difíciles de asumir

El Observatorio destaca un uso elevado de algunos servicios vinculados a la crianza. Entre los hogares con hijos, el 80,4% utiliza atención sanitaria privada, el 77,6% recurre a actividades extraescolares y el 70,3% gasta en campamentos o vacaciones. Pero utilizar estos servicios no significa que resulten fácilmente asumibles para todas las familias.

Entre quienes recurren a ellos, las mayores dificultades se concentran en los campamentos y las vacaciones, donde el 45% reconoce haber encontrado obstáculos de acceso. Le siguen la atención sanitaria privada, con un 37%, y las actividades extraescolares, con un 32,5%.

La situación también afecta a servicios más básicos. Cerca de uno de cada cuatro usuarios encuentra dificultades para acceder a la guardería o al comedor escolar. Y la diferencia según el nivel económico del hogar resulta significativa: el acceso a una guardería es difícil para el 34,4% de las familias de clase baja, mientras que el comedor escolar supone un obstáculo para el 52,2% de estos hogares. En las clases altas, los porcentajes son inapreciables.

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