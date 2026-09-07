España

Todos los programas que vuelven este lunes 7 de septiembre: de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ a la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’

Las cadenas ya han compartido todos los detalles para la vuelta de las emisiones más emblemáticas de la televisión durante esta temporada

David Broncano en 'La Revuelta' y Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Montaje de Infobae con fotos de RTVE y Atresmedia)
Vuelven los programas del momento. (Montaje de Infobae con fotos de RTVE y Atresmedia)
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La llegada del mes de septiembre marca el final del periodo del verano y el inicio de una nueva temporada televisiva, un momento clave en el que las principales cadenas despliegan toda su artillería para conquistar a la audiencia. Tras el parón veraniego, los espectadores se preparan para el regreso de sus formatos favoritos, mientras las productoras ultiman los detalles de sus grandes apuestas. El pulso por el liderazgo promete ser intenso desde los primeros compases del curso, con estrenos muy esperados que configuran una parrilla vibrante y repleta de novedades.

En este contexto de máxima competencia, la atención se centra en cómo quedará dibujado el mapa televisivo tras los meses de julio y agosto. Los recientes datos de audiencia han reflejado una reorganización en las preferencias del público: Antena 3 ha recuperado su posición de liderazgo tras la finalización del Mundial, mientras que La 1 ha logrado firmar su mejor mes de agosto desde el año 2012. Por el contrario, Telecinco se enfrenta al reto de remontar tras caer a su peor registro histórico, lo que explica la contundente estrategia de programación que ha diseñado para el arranque de septiembre.

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Las cadenas ya han comenzado a revelar sus cartas, confirmando fechas y horarios para el retorno de los programas más emblemáticos y el estreno de las ediciones de sus realities estrella. La expectación es máxima ante una primera semana de septiembre que estará marcada por la batalla directa en el access prime time y por una intensa concentración de grandes formatos en la franja nocturna.

La vuelta de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’

El access prime time volverá a ser el escenario de uno de los enfrentamientos más esperados de la televisión en España, un duelo que se repetirá por tercera temporada consecutiva. Atresmedia ha confirmado que El Hormiguero, el exitoso programa presentado por Pablo Motos, volverá a la pantalla de Antena 3 este lunes 7 de septiembre a partir de las 21:45 horas.

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Esta será la vigésimo primera temporada del espacio, la decimosexta desde que inició su andadura en la cadena en 2011. Aunque por el momento no se han detallado grandes novedades, el propio Motos adelantó antes del verano que el formato incorporaría algunos cambios que confía en que gusten bastante a los seguidores, habiéndose emitido ya un avance de la tradicional película inicial con los invitados de la pasada temporada.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

De forma simultánea, Televisión Española ha programado el regreso de La Revuelta para el mismo lunes 7 de septiembre a las 21:45 horas. El formato liderado por David Broncano estrenará su tercera temporada con una importante novedad: el cambio de escenario. El programa abandona el Teatro Príncipe Gran Vía para trasladarse al Teatro Albéniz, ubicado cerca de la Puerta del Sol en Madrid, lo que permitirá acoger a un mayor número de público en el plató. TVE ha anunciado este regreso mediante una promoción cargada de ironía, prometiendo “nuevo teatro, nuevos contenidos, nuevas actuaciones musicales, nuevos calcetines para todo el equipo” y la continuidad de sus habituales colaboradores.

‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes All Stars’

Por su parte, Mediaset ha decidido concentrar en apenas cuatro días los estrenos de sus dos grandes realities para intentar dominar el arranque del curso. Telecinco estrenará La isla de las tentaciones 11 el lunes 7 de septiembre a las 23:00 horas, de nuevo con Sandra Barneda como presentadora. El formato, que volverá a poner a prueba a las parejas en República Dominicana, contará con una segunda entrega en la misma semana, el miércoles 9 de septiembre a las 23:00 horas. La cadena ya ha presentado a los 13 tentadores y tentadoras que formarán parte de esta undécima edición.

'La isla de las tentaciones' vuelve a Telecinco con su temporada 11.
'La isla de las tentaciones' vuelve a Telecinco con su temporada 11. (Mediaset)

Más allá del lunes, Telecinco distancia cuatro días su verdadera gran baza. Llegará el jueves 10 de septiembre a las 21:45 horas con el estreno de la tercera edición de Supervivientes All Stars. La primera gala ofrecerá los esperados saltos desde el helicóptero en los Cayos Cochinos. Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda estarán al frente de las emisiones desde Madrid, con María Lamela realizando las conexiones desde Honduras.

Esta edición, que promete ser especialmente exigente con mensajes como “cambia el juego” o “sin ayudas”, contará con participantes que ya conocen el formato, como Rosa Benito, Arkano, Alma Bollo, Asraf Beno, Chiqui, Ivana Icardi y Damián Quintero. Con esta programación, Telecinco ocupa la franja estelar de lunes, miércoles y jueves con dos de sus formatos de mayor peso.

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