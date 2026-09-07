La UE busca cómo proteger a los menores de las redes sociales y acude a los ejemplos de España y Francia: “Hará un entorno digital sin niños y niñas”

Una adolescente observa a una influencer en TikTok en su teléfono móvil. (EFE/Luis Tejido/Archivo)

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Irlanda acaba de asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea y espera que su mandato sea fructífero. En los próximos seis meses, el Estado centro de la tecnología en Europa impulsará una regulación europea para establecer un marco común de protección de los menores en internet, un camino en el que España y Francia ya llevan ventaja. El país isleño ha pedido a París y Madrid que compartan su experiencia para impulsar el debate sobre la mayoría de edad digital. Así, los ministros de sendas naciones viajarán en las próximas semanas hacia Dublín para abordar la iniciativa con el Gobierno irlandés.

España y Francia son los únicos Estados miembros que han llevado propuestas parlamentarias para legislar en esta materia. En el vecino galo, el Tribunal Constitucional anuló el pasado mes de julio la prohibición de las redes sociales a los menores de 15 años, al considerar que vulnera su libertad de expresión. Del lado español, la propuesta gubernamental continúa actualmente los cauces parlamentarios, con la promesa de limitar a mayores de 16 años el acceso a estas plataformas.

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Pero la meta no parece tan sencilla de cumplir, como ha evidenciado el ejemplo de Australia. En 2025, se convirtió en el primer país de todo el mundo en establecer límites de edad para acceder a las redes sociales, pero los sistemas de verificación no están resultando demasiado efectivos y los menores continúan entrando a internet sin demasiados límites.

El primer análisis de la medida, publicado en BMJ en junio, evidenció que el 85% de los australianos menores de 16 años continuaban presentes en la red y más de la mitad (54-68%) lo hacía desde sus propias cuentas.

Una estudiante de secundaria con su teléfono móvil en Australia. (Asanka Brendon Ratnayake/Reuters)

El caso de Australia

“La medida sí que tuvo bastante efecto, sobre todo al principio”, asegura Gloria Rodríguez, portavoz de la plataforma Qustodio de seguridad online y bienestar digital, que ha llevado a cabo su propio análisis. Este informe privado expone que, entre los adolescentes de 13 a 15 años, el uso de las plataformas pasó del 26,95% en noviembre de 2025 al 21,13% en enero de 2026. Pero el efecto duró poco: “En julio, los niveles han vuelto casi a como estaban antes”, afirma Rodríguez. Pese a los controles, los menores han seguido accediendo a estas plataformas y, cuando no lo han conseguido, se han redirigido a otras páginas sin restricción, como WhatsApp.

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Eludir los controles no es demasiado complicado, según la investigación de BMJ. Los adolescentes utilizaron cuentas falsas (15-19%), accedieron mediante cuentas de otras personas (9-29%) o recurrieron a navegadores en modo privado (6-11%). El uso de servicios más avanzados, como redes virtuales privadas (VPN), resultó minoritario (2-3%) y ni siquiera necesario, pues el principal método que utilizaron las plataformas para verificar la edad del usuario siguió siendo la autodeclaración. De hecho, tan solo entre un 13-27% de los adolescentes enfrentó requerimientos exigentes, como sacarse una foto para verificar la identidad.

Entre la protección y la libertad del menor

Los gobiernos han comenzado a plantear restricciones en el acceso a internet como una medida de protección a los más pequeños. Casos como el de Grok, la IA de Twitter (ahora X) que permitió crear 23.000 imágenes sexualizadas de menores de edad; o los grupos de WhatsApp detectados en España que compartían contenido pornográfico con adolescentes o preadolescentes, han puesto en alerta a las autoridades de todos los países.

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Un reciente estudio de Unicef en España mostró que el 25,1% de los adolescentes ha recibido mensajes de carácter sexual, el 9% ha sufrido presiones para enviar fotos o videos de carácter erótico, y el 5,7% de los menores de 16 años refiere haber recibido propuestas sexuales online procedentes de personas adultas.

“Sin buscar este contenido, les aparece. Puede ser al clicar en un enlace erróneo cuando está buscando otra cosa, o incluso a través de stickers de WhatsApp”, explica a Infobae Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de Unicef España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

Los peligros van más allá del campo sexual: los jóvenes están expuestos a contenidos violentos, pueden enfrentarse a situaciones de ciberacoso o desarrollar problemas de adicción. “Las herramientas, tal y como están diseñadas, no están pensadas para que menores de edad o personas en formación hagan un uso sin estar expuestos a ningún riesgo”, apunta Guadix. El experto, sin embargo, no considera que la prohibición sea la medida más efectiva.

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“Tiene algunas características, como ser la más barata, pero es una de las más difíciles de aplicar, porque ahora mismo los sistemas de verificación de edad tienen muchas limitaciones”, explica. Incluso cuando funcionan correctamente, señala, pueden suponer un riesgo extra, “como cuando esta verificación es biométrica, porque entonces todavía le estamos dando aún más datos a estas compañías de las que estamos desconfiando un poco”.

La prohibición, además, supone trasladar la culpa a los propios afectados. Para Guadix, la prohibición “no hará un entorno seguro para la infancia, sino que hará un entorno digital sin niños y niñas”.

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(Freepik)

Las alternativas a la prohibición

Pese a las críticas, las intenciones de la Unión Europea parecen encaminadas a la restricción de las plataformas según la edad de los usuarios. El pasado mes de abril, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el sistema europeo de verificación de edad.

Pero los expertos apuntan a otras alternativas para volver el mundo digital más seguro y evitar desterrar a los menores de él. La solución pasa, según Guadix, por hacer “que las compañías sean responsables de los productos que liberan al mercado”. Para Rodríguez, “las plataformas deben centrarse un poco más en limitar el componente adictivo de sus diseños, proteger la privacidad e implantar herramientas de bienestar digital”. Son pasos que tomará próximamente Meta: tras el acuerdo judicial alcanzado con 52 fiscales de todo Estados Unidos, la compañía de Zuckerberg deberá limitar el uso que hacen los adolescentes de sus plataformas, con límites de tiempo diario y restricciones a la actividad nocturna, entre otras medidas. Pero, de momento, Meta solo aplicará estas medidas en Estados Unidos.

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La responsabilidad también recae en las familias, indican los expertos consultados por Infobae, que deben tomar decisiones sobre cuándo y cómo incorporan a sus hijos al entorno digital. Al final, serán los propios jóvenes quienes deberán tomar la iniciativa, defiende Guadix. “Tienen que ser conscientes de que es un espacio que les corresponde. Tenemos que ser capaces de escucharles, de ver cómo lo sufren y qué necesitan”, reivindica.