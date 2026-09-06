México

Secretaria de Turismo responde a señalamientos por nepotismo: su hermano trabaja en la misma dependencia pero en Puebla

Josefina Rodríguez Zamora ha estado al centro de la polémica por mostrar lujos, dejando de lado el principio de austeridad dictado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Secretaria de Turismo responde a señalamientos por nepotismo: su hermano trabaja en la  misma dependencia pero en Puebla. (Foto: Sectur)
Secretaria de Turismo responde a señalamientos por nepotismo: su hermano trabaja en la  misma dependencia pero en Puebla. (Foto: Sectur)
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Luego de que trascendiera en medios de comunicación de corte nacional que familiares de la secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, ocupan espacios vinculados con el sector turístico, la funcionaria federal salió este sábado 5 de septiembre a fijar postura y rechazó cualquier insinuación de que haya utilizado su cargo para obtener un beneficio personal o favorecer intereses familiares.

Tianguis Turístico 2027 será administrado por el hermano de la secretaria de Sectur

El caso tomó relevancia debido a que uno de los señalamientos se concentra en José David Rodríguez, hermano de la titular de la Secretaría de Turismo, quien trabaja como Analista Especializado Consultivo A en la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, su superiora es Carla López-Malo Villalón, a quien se identifica como cercana a la funcionaria federal.

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La controversia también se relaciona con la decisión de que Puebla sea la sede del Tianguis Turístico 2027, encuentro considerado uno de los principales escaparates comerciales del sector en México. La secretaria federal entregó al gobernador poblano Alejandro Armenta la estafeta para la próxima edición, mientras que ahora su hermano aparece vinculado con la organización del evento en la entidad.

Ante el creciente cuestionamiento por lo publicado por el medio Reforma, Rodríguez Zamora aseguró que no existe un aprovechamiento de su posición y sostuvo que está dispuesta a que cualquier señalamiento sea revisado por las instancias correspondientes.

Hermano de la secretaria de Turismo administrará el Tianguis Turístico en 2027. (Foto: Sectur)
Hermano de la secretaria de Turismo administrará el Tianguis Turístico en 2027. (Foto: Sectur)

Josefina Rodríguez niega haber usado su cargo para beneficio personal

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales este sábado, la secretaria de Turismo aseguró que ha leído con atención las publicaciones que han generado la polémica y consideró necesario hacer precisiones sobre lo señalado. La funcionaria rechazó que su posición dentro del gobierno federal haya sido utilizada para obtener beneficios personales.

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Rodríguez Zamora sostuvo que su actuación como servidora pública ha sido y continuará siendo apegada a la ley, y afirmó que no tiene inconveniente en que las acusaciones sean revisadas por las autoridades competentes.

Uno de los puntos centrales de su respuesta fue la disposición a transparentar su información patrimonial y administrativa, ya que el mismo medio de comunicación también publicó los lujos que porta Josefina Rodríguez.

La secretaria aseguró que:

  • Su patrimonio está sujeto a los mecanismos institucionales de transparencia y fiscalización.
  • Sus declaraciones patrimoniales contienen la información correspondiente sobre sus bienes.
  • Está dispuesta a presentar aclaraciones y documentos si las autoridades lo consideran necesario.
  • Rechaza que haya utilizado recursos públicos para obtener beneficios personales.
  • Las decisiones de la Secretaría de Turismo, afirmó, responden a criterios institucionales y no a intereses familiares.

No tengo nada que ocultar”, sostuvo la funcionaria en su posicionamiento, al tiempo que señaló que está abierta a entregar la documentación que resulte necesaria para aclarar cualquier duda.

Respecto a su hermano en la dependencia de Puebla, comentó: “Cualquier persona que tenga una relación conmigo debe responder por sus propios actos y actividades”.

La polémica por los lujos y la respuesta sobre sus bienes

Anillos y relojes costosos marcan la vida de la secretaria de Turismo y su pareja, quien es funcionario ambiental de Tlaxcala. Crédito: Reforma
Anillos y relojes costosos marcan la vida de la secretaria de Turismo y su pareja, quien es funcionario ambiental de Tlaxcala. Crédito: Reforma

Los cuestionamientos sobre el entorno familiar de la secretaria se producen pocos días después de otra controversia relacionada con su patrimonio y el uso de artículos considerados de lujo.

En días recientes, Rodríguez Zamora ya había rechazado que alguno de sus relojes u otros bienes personales hubiera sido adquirido con recursos públicos o aprovechando su cargo como secretaria de Turismo.

En aquella respuesta, la funcionaria explicó que su trayectoria profesional comenzó mucho antes de incorporarse al gabinete presidencial y destacó sus años de trabajo en el sector privado, particularmente en la industria restaurantera.

También señaló que, junto con su familia, ha construido un patrimonio propio a lo largo de los años y que éste se encuentra reflejado en sus declaraciones patrimoniales.

Entre los artículos que generaron cuestionamientos se mencionó un anillo de diamantes, un reloj Cartier, prendas de diseñador y calzado de marcas de lujo. También se hizo referencia a artículos utilizados por su pareja, Iván García Juárez.

Rodríguez Zamora negó que esos bienes hubieran sido adquiridos con recursos públicos durante su gestión.

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