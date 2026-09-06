Asesino del tecladista de Camilo Séptimo y su familia habría transferido las bitcoins a su esposa en España

El asesino de la familia de Jonathán Meléndez y su cómplice son trasladados a un penal de máxima seguridad Foto: Discalía Edomex

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El presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y de su familia habría transferido bitcoins a su esposa, radicada en España, en los minutos posteriores a su detención, de acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez. Diego Sebastián Rosen intentó sobornar a agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para evitar ser procesado.

El multihomicidio ocurrió el 1 de septiembre en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza. Las víctimas fueron Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paula, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de 3 años, y una trabajadora doméstica de 21 años.

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El detenido habría prometido regresar 1.5 millones de pesos

Los detenidos fueron ingresados al penal de Barrientos en Tlalnepantla donde fueron recibidos con rechiflas por parte de otros internos Foto: fuscalìa Edomex

Según la versión de Carlos Jiménez, al momento de su captura Rosen le dijo a los agentes que acababa de mandar bitcoins a su esposa en España. El detenido habría ofrecido pedirle a ella que le devolviera el equivalente a 1.5 millones de pesos para entregárselos al agente a cambio de su liberación.

El presunto homicida también habría ofrecido enseñar a los agentes a cambiar las criptomonedas por efectivo sin dejar rastro. La oferta no prosperó y Rosen quedó a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales, con sede en Toluca.

La Fiscalía Edomex detuvo a los dos implicados en menos de 24 horas

Este sábado 5 de septiembre de llevó a cabo la audiencia inicial del caso. Crédito: FGJEM

Diego Sebastián N, de 51 años y de nacionalidad argentina, era socio comercial de Meléndez en un negocio de rentas vacacionales operado bajo distintos nombres comerciales. Las autoridades detuvieron también a Gerardo “N”, señalado como chofer y cómplice, a quien Rosen habría prometido un pago de 2 millones de pesos tras el crimen.

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El chofer cayó primero, a las 07:47 horas del 2 de septiembre, en la colonia Los Héroes Tecámac. Rosen fue capturado después, a las 09:25 horas, sobre la carretera México-Toluca, en La Marquesa, municipio de Ocoyoacac.

Diego Sebastián buscaba una caja fría con bitcoins en la casa de la familia

Ambos detenidos fueron imputados por homicidio calificado en agravio de dos o más personas y maltrato animal. Crédito: Especial

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, Diego N y su cómplice ingresaron al departamento buscando un dispositivo físico, conocido como caja fría, que almacenaría cantidades millonarias de dólares en bitcoins. Meléndez habría amenazado a los agresores con que otras personas sabían que estaban ahí.

La disputa habría escalado hasta el homicidio de las cuatro personas y de la mascota de la familia, un perro que también fue encontrado sin vida y maniatado. Los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre.

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Diego “N” ya enfrentaba una orden de aprehensión antes del crimen

La investigación señala que los detenidos, Diego Sebastián “N” y Gerardo "N", habrían aprovechado una relación de confianza con Meléndez para acceder al lugar. (X/ @FiscaliaEdomex)

Quince días antes del multihomicidio, Diego N ya tenía una orden de aprehensión por fraude específico. Un juez federal le otorgó un amparo el 17 de agosto que frenó su detención, de acuerdo con reportes previos al crimen.

Usuarios de plataformas de renta vacacional en Cuernavaca, Tequesquitengo y Acapulco habían acusado a Diego N y a una mujer identificada como Paola de fraudes relacionados con hospedajes, primero bajo el nombre de +Relax y después como NOMAD P.M. Una denunciante reportó un fraude cercano a los 500,000 pesos, en un caso donde se documentaron más de once afectados.

El secretario de Seguridad federal atribuyó el ingreso al domicilio a la relación de confianza

Diego Sebastián "N" y su esposa habrían defraudado con 400 mil pesos a otra víctima, en medio del caso del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez. (Captura de pantalla)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que Diego N “aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio” y cometer el multihomicidio. La Fiscalía mexiquense investiga también un conflicto económico entre los socios, relacionado con un cobro pendiente de 300,000 pesos.

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Por cada una de las cuatro víctimas de homicidio calificado, los investigados podrían recibir entre 25 y 70 años de prisión, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de México. El único sobreviviente de la familia es el hijo de Meléndez, de 6 años, hallado con vida y sin signos de violencia en el departamento.