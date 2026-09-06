7 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos y 12 resultaron heridos en operativo en Nariño

El balance oficial incluyó ocho granadas artesanales, 946 cartuchos y tres cuadernos que serán analizados por las autoridades - crédito Ministerio de Defensa

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Siete presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado residual, GAO-r frente Franco Benavides murieron y doce más resultaron heridos durante una operación de la Fuerza Pública en El Peñol, Nariño, según confirmó el Ministerio de Defensa.

La cartera también reportó la recuperación de un cuerpo. Aunque no se informó si este corresponde a un integrante de la estructura armada, se comunicó que los neutralizados y heridos pertenecerían al frente disidente, que es una de las organizaciones armadas con presencia consolidada en esa zona del departamento. Las autoridades no divulgaron las identidades de las personas afectadas.

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En la operación fueron incautados un fusil M4, una pistola, cuatro proveedores, ocho granadas de fabricación artesanal y 946 cartuchos de distintos calibres, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.

Ministerio de Defensa confirmó ofensivas contra grupos terroristas en el sur del país - crédito Ministerio de Defensa

Las tropas también decomisaron material de intendencia con alusiones a las Fuerzas Militares, cinco pancartas atribuidas a la estructura y tres cuadernos que quedaron bajo análisis de las autoridades.

Desde el Ministerio se señaló que se mantendrán las operaciones contra los grupos armados que actúan en Nariño.

Según medios locales nariñenses, unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2 mantuvieron los enfrentamientos con los hombres armados de la estructura Franco Benavides, en áreas rurales mencionadas, durante la tarde del viernes 4 de septiembre de 2026 con el fin de reforzar el control territorial, enfrentar las acciones de los grupos ilegales y proteger a las comunidades del sector.

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Días antes, en una operación conjunta de las autoridades en Nariño, fueron detenidas en Pasto cinco personas señaladas de integrar una red de apoyo logístico para los frentes Franco Benavides y Carlos Patiño, estructuras atribuidas al autodenominado Estado Mayor Central. Según la información oficial, los capturados tendrían presencia e influencia en distintos sectores del departamento.

En Pasto también se han capturado colaboradores de las disidencias de las Farc - crédito CNC Pasto/Facebook

Defensa reorganizó la campaña Esparta tras el ataque con drones que dejó tres militares muertos en Ocaña

El Ministerio de Defensa ordenó reorganizar la campaña militar y policial Esparta, reforzar los corredores entre Ocaña y el sur del Cesar y activar dos centros de inteligencia y judicialización tras el ataque con drones contra el cantón militar El Trapiche, en Norte de Santander.

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Las decisiones se tomaron el sábado 5 de septiembre durante un consejo de seguridad en Ocaña, con participación de la cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, autoridades regionales y mandos responsables de las operaciones en la zona.

El ajuste del dispositivo se produjo luego del ataque ocurrido la noche del viernes 4 de septiembre, cuando drones con explosivos impactaron las instalaciones militares. En los combates posteriores murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlos Marrugo Manjarrez.

En el consejo de seguridad se ordenó fortalecer el bloqueo de los corredores empleados por los grupos armados ilegales para movilizar integrantes y armas - crédito Ministerio de Defensa

La primera medida consiste en reestructurar y activar la campaña Esparta, cuya sede quedará en Ocaña. Desde allí se coordinarán las acciones de las Fuerzas Militares y la Policía contra las estructuras armadas presentes en esa zona de Norte de Santander.

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Como segunda decisión, el Ministerio reforzará el bloqueo de los corredores que conectan el Catatumbo, Ocaña y el sur del Cesar. El objetivo es limitar el traslado de hombres, armas, explosivos y recursos de los grupos ilegales.

La tercera medida incluye la puesta en marcha del Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial (Cicot) y del Centro de Integración Judicial Territorial (Cijut).

El presidente Abelardo de la Espriella revisará los avances en materia de seguridad tras consejo de seguridad en Cúcuta - crédito @FuerzasMilCol/X

El Cicot reunirá capacidades de las Fuerzas Militares, la Policía y otras entidades para anticipar amenazas y orientar operaciones contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos armados organizados residuales y otras organizaciones ilegales.

El Cijut buscará articular los procedimientos de la Fuerza Pública con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. La prioridad será identificar y judicializar a los responsables de ataques y a las redes que facilitan la movilidad y financiación de los grupos armados.

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El dispositivo también mantendrá las recompensas por información que conduzca a la ubicación de cabecillas del ELN que operan en el Catatumbo.