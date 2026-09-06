Robo a pasajeros de taxi en la avenida Boyacá, Bogotá, quedó registrado en video: delincuente habría disparado dentro del vehículo

Las grabaciones hacen parte de las evidencias recopiladas por la Fiscalía para reconstruir los hechos ocurridos en Ubaté. - crédito cámaras de seguridad (recopilación Noticias RCN)

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Un robo a pasajeros de un taxi en Bogotá quedó registrado en video cuando un hombre interceptó el vehículo mientras se encontraba detenido en la avenida Boyacá, a la altura de la calle 10. El sujeto rompió una de las ventanas traseras y comenzó a forcejear con uno de los ocupantes para apoderarse de sus pertenencias.

La grabación, que circula en redes sociales, muestra parte de la secuencia del hurto. Después de romper el vidrio, el hombre ingresó parcialmente al vehículo y trató de arrebatarle sus pertenencias a uno de los pasajeros, quien opuso resistencia.

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Durante el forcejeo, el individuo sacó un arma de fuego y apuntó hacia el interior del taxi. Finalmente, consiguió quitarles lo que, según se aprecia en las imágenes, sería un bolso.

El delincuente habría disparado dentro del taxi

Uno de los momentos que aparece en la grabación corresponde al instante en que, durante el enfrentamiento con los pasajeros, el sujeto habría accionado el arma en una ocasión hacia el interior del vehículo.

La información disponible no permite establecer si el disparo alcanzó a alguno de los ocupantes. Hasta ahora, tampoco se conoce públicamente si alguna de las personas que se encontraban dentro del taxi resultó herida.

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La secuencia muestra que el delincuente permaneció durante varios segundos junto a la ventana rota mientras intentaba conseguir las pertenencias de los pasajeros. Después de obtener el objeto, abandonó el vehículo y emprendió la huida.

El video también permite observar que entre los ocupantes del taxi se encontraba una mujer, quien estaba ubicada en el costado donde se produjo el robo. La pasajera permaneció dentro del automóvil mientras se desarrollaba el forcejeo.

Un hombre habría accionado un arma de fuego una vez hacia el interior del taxi. - crédito captura de video

Huyó en una motocicleta junto a otro hombre

Después de salir del taxi, el presunto responsable cruzó la avenida y se dirigió hacia una motocicleta que se encontraba esperándolo.

En las imágenes se observa que otro individuo permanecía junto al vehículo de dos ruedas y posteriormente ambos emprendieron la huida por una de las calles aledañas al lugar donde ocurrió el hurto.

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De acuerdo con la información disponible, los dos hombres habrían participado en el escape, aunque no se conocen sus identidades ni otros datos que permitan establecer quiénes serían los responsables del robo.

Tras la salida de los presuntos delincuentes, el taxi volvió a ponerse en movimiento y abandonó el sector.

Por el momento, tampoco se ha establecido públicamente qué elementos fueron hurtados ni cuál sería el valor de las pertenencias que llevaba el pasajero al momento del asalto.

El presunto ladrón huyó en una motocicleta junto a otro hombre - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Otro hurto quedó registrado en video en Bogotá

El robo ocurrido en la avenida Boyacá es distinto de otro caso de hurto registrado recientemente en Bogotá y que también fue difundido mediante imágenes.

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Ese segundo hecho ocurrió en la calle 26, frente a la Universidad Nacional, en el barrio Quinta Paredes, donde un joven que se desplazaba en una patineta eléctrica fue interceptado por un hombre que portaba un objeto contundente.

El ciudadano fue interceptado frente a la Universidad Nacional y terminó en el suelo luego de ser golpeado con un objeto contundente. - crédito @PasaenBogota/X

Una cámara instalada en la patineta registró el momento en que el señalado agresor golpeó al ciudadano, provocando que cayera junto al vehículo. La grabación dejó de registrar el momento posterior, por lo que no permite conocer toda la secuencia del caso.

Según la información proporcionada sobre este hecho, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, pertenecientes a la estación de Teusaquillo, realizaron la captura en flagrancia del señalado por el delito de hurto.

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Los policías llegaron al lugar después de recibir información a través de la central de radio sobre el presunto robo de una bicicleta eléctrica y la retención de un ciudadano por parte de la comunidad. Una vez allí, entrevistaron a la víctima, quien señaló al hombre retenido como responsable del hurto.

Posteriormente, los elementos fueron entregados a su propietario. El señalado quedó en libertad debido a que, según la información suministrada, no tenía antecedentes judiciales.