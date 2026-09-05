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“Vamos por Messi”: Alan Mozo sorprende con ambiciosa promesa tras llegar a Cruz Azul y bicampeonato de Liga MX

El defensor aseguró que su principal objetivo es conquistar la Campeones Cup y posteriormente celebrar otro campeonato con el conjunto cementero

El lateral confesó que prácticamente no tuvo que pensarlo cuando surgió la posibilidad de vestir la camiseta celeste.
El lateral confesó que prácticamente no tuvo que pensarlo cuando surgió la posibilidad de vestir la camiseta celeste.
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Alan Mozo acaba de comenzar una nueva etapa con Cruz Azul, pero el defensor mexicano no tardó en dejar claro que su llegada a La Máquina está acompañada de objetivos ambiciosos. El lateral ya tiene en mente dos trofeos que pretende conquistar con la camiseta celeste: la Campeones Cup y el bicampeonato de la Liga MX.

El futbolista se incorporó al conjunto cementero con la responsabilidad de defender los colores del actual campeón del futbol mexicano y, prácticamente desde sus primeros días en La Noria, comenzó a hablar de los retos que tendrá por delante.

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El primero de ellos será internacional, pues Cruz Azul se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en busca de la Campeones Cup. Posteriormente, el objetivo será mantener el dominio en el futbol mexicano y volver a celebrar un título en diciembre.

Mozo ya visualiza un nuevo título para La Máquina

El defensor aseguró que su principal objetivo es conquistar la Campeones Cup y posteriormente celebrar otro campeonato con el conjunto cementero.
El defensor aseguró que su principal objetivo es conquistar la Campeones Cup y posteriormente celebrar otro campeonato con el conjunto cementero.

Para el nuevo refuerzo cementero, la exigencia de llegar a Cruz Azul implica competir desde el primer momento por los campeonatos. Por ello, no ocultó que su principal deseo es levantar el trofeo frente al conjunto estadounidense y posteriormente conseguir otro campeonato de Liga MX.

“Mi objetivo principal es ser campeón en la Campeones Cup. Jugamos contra Miami. Creo que es el primer título internacional, uno más para este grandioso club. Esa es la exigencia de estar aquí y, bueno, el bicampeonato que en diciembre espero poder estar celebrándolo con todos mis compañeros. Hay equipo para eso, así me visualizo”, aseguró al Diario Récord.

La declaración refleja las expectativas con las que Mozo aterrizó en el equipo dirigido por Martín Anselmi, especialmente después de que Cruz Azul consiguiera el campeonato del Clausura 2026.

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El lateral sabe que no será sencillo repetir la hazaña, pero considera que la plantilla tiene los argumentos suficientes para buscar nuevamente la gloria.

La oportunidad de llegar a Cruz Azul no la pensó dos veces

Mozo también contó cómo recibió la posibilidad de convertirse en jugador de La Máquina. A diferencia de otros movimientos que requieren negociaciones prolongadas o un periodo de reflexión, el defensor aseguró que prácticamente tomó la decisión desde el primer momento.

“No tuve que analizar absolutamente nada. Me dijeron: ‘Cruz Azul por ahí puede estar en la mesa’, y la verdad yo dije: ‘Haz que suceda’. Eso es lo que pedí, le pedí a Dios, al universo poder estar aquí y ahora estamos aquí. No creo que sea por casualidad. Estoy aquí para algo. Desde que vi a mis compañeros, al presidente, y estoy listo para darlo todo”, declaró.

La llegada al conjunto cementero representa para Mozo una oportunidad que, según sus propias palabras, había deseado durante algún tiempo. Ahora deberá trasladar esa ilusión al terreno de juego y convertirse en una pieza importante para el equipo.

El lateral destaca la identidad del conjunto celeste

Mozo fue presentado oficialmente @CruzAzul
Mozo fue presentado oficialmente @CruzAzul

Más allá de los objetivos deportivos, el nuevo integrante de Cruz Azul también habló sobre lo que representa formar parte de una institución con una afición numerosa y una historia llena de campeonatos.

“Cruz Azul es un equipo que es diferente a los demás. Creo que lo caracteriza su gente, su afición, sus campeonatos. Estoy en un lugar increíble, la verdad me ilusiona muchísimo estar aquí, soy consciente de lo que eso representa y estoy listo para este reto en mi carrera”, señaló.

Mozo reconoció así el peso que tiene portar la camiseta celeste y la responsabilidad que implica llegar a un plantel que acaba de conquistar el título del futbol mexicano.

Quiere ayudar a conseguir el bicampeonato

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El defensor también tiene presente que el campeonato conseguido en el Clausura 2026 elevó las expectativas alrededor de Cruz Azul. Por ello, su compromiso está enfocado en colaborar para que el equipo vuelva a coronarse.

“Significa muchísimo, es un paso importantísimo en mi carrera. Sé la exigencia y el deber que se demanda estar aquí, el defender esta playera. Llegué al campeón, voy a poner todo lo que sea necesario para ayudar a este equipo a ser bicampeón”, finalizó.

Ahora Alan Mozo tendrá la oportunidad de demostrar sus palabras sobre la cancha. Su primer gran desafío será el duelo ante Inter Miami, donde estará frente a frente con Lionel Messi por un título internacional.

Después vendrá el objetivo de mayor peso para el futbol mexicano: conseguir que Cruz Azul repita como campeón y cierre diciembre celebrando un histórico bicampeonato.

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