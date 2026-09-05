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México vs Benín: sigue EN VIVO el minuto a minuto del debut del Tri Femenil en el Mundial Sub-20

El equipo azteca llega a la justa con altas expectativas luego de haber conseguido la medalla de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe

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El equipo mexicano iniciará sus actividades ante el equipo de Berín.
El equipo mexicano iniciará sus actividades ante el equipo de Berín. (TW Selección Mexicana Femenil)

La ilusión de una nueva gesta internacional vuelve a encenderse para el balompié azteca. La Selección Mexicana Femenil Sub-20 arranca este sábado 5 de septiembre su participación en la Copa Mundial de la categoría Polonia 2026, midiéndose ante su similar de Benín en la césped de la Arena Katowice.

Ubiacada en el Grupo A junto con la escuadra anfitriona y Argentina, la representación tricolor comandada por el técnico Doriva Bueno salta al terreno de juego con el firme objetivo de superar la barrera de los cuartos de final y consolidar la jerarquía de una generación cargada de talento, dinamismo y roce profesional.

15:20 hsHoy

México vs selecciones africanas

Así ha sido el historial de la Selección Mexicana en contra de rivales africanos. Para esta Mundial 2026, el Tri femenil buscará obtener un resultado positivo.

El conjunto azteca quiere iniciar su participación con tres puntos.
El conjunto azteca quiere iniciar su participación con tres puntos. (TW Selección Mexicana Femenil)
14:25 hsHoy

¿Cuándo y dónde ver el Mundial Femenil Sub 20 desde México?

La Selección Mexicana busca tener una buena participación y acabar como uno de los mejores representativos del torneo

La Selección Mexicana busca tener una buena participación y acabar como uno de los mejores representativos del torneo. (X @Miseleccionfem)
La Selección Mexicana busca tener una buena participación y acabar como uno de los mejores representativos del torneo. (X @Miseleccionfem)

La Copa Mundial Femenina Sub 20 está por comenzar, donde se reunirán las principales promesas del futbol femenil en Polonia, quienes buscarán mostrar su talento y capacidad frente a las mejores selecciones del mundo en la categoría.

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