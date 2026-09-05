México vs Benín: sigue EN VIVO el minuto a minuto del debut del Tri Femenil en el Mundial Sub-20

El equipo mexicano iniciará sus actividades ante el equipo de Berín. (TW Selección Mexicana Femenil)

La ilusión de una nueva gesta internacional vuelve a encenderse para el balompié azteca. La Selección Mexicana Femenil Sub-20 arranca este sábado 5 de septiembre su participación en la Copa Mundial de la categoría Polonia 2026, midiéndose ante su similar de Benín en la césped de la Arena Katowice.

Ubiacada en el Grupo A junto con la escuadra anfitriona y Argentina, la representación tricolor comandada por el técnico Doriva Bueno salta al terreno de juego con el firme objetivo de superar la barrera de los cuartos de final y consolidar la jerarquía de una generación cargada de talento, dinamismo y roce profesional.