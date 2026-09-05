Muerte de Bendito Menor| Petro cuestionó a la Policía Nacional tras operativo que ordenó De la Espriella: “Que me explique”

Alias Bendito Menor se encontraba en una casa ubicada en el barrio Los Olivos de Riohacha. Las autoridades encontraron armas y municiones - crédito Dijín

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Luego de que el jefe de Estado Abelardo de la Espriella mostró los resultados que dejó la Operación Centinela de la Patria, que se llevó a cabo la noche del jueves 3 y madrugada del viernes 4 de septiembre en una exclusiva vivienda del barrio Los Olivos, en Riohacha (La Guajira), y tras el enfrentamiento a disparos que dejó como saldo la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor o “Naín”, Gustavo Petro salió a cuestionar la forma en la que se llevó a cabo la acción por parte de la Dijín.

En un mensaje que compartió desde su cuenta de X la mañana del sábado 5 de septiembre de 2026, el expresidente señaló las dudas que le quedaron luego de que, junto a “Bendito Menor”, fueron abatidos sus dos hombres de seguridad (alias el Tío y “Casiloco”) y su pareja sentimental Rosa Angélica Tarazona, más conocida como la “Bebecita”. Y en concreto, cuestionó a la Policía Nacional.

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“Que me exlique la Policía Nacional por qué si hay cuatro personas en una casa y esta rodeada completamente por la Policía Nacional, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa (sic)”, inicia la publicación por parte del líder del Pacto Histórico, bancada de oposición al Gobierno de De la Espriella.

Para el expresidente Petro, lo hecho por orden del Jefe de Estado va en contra de la Constitución Política de 1991, que también mencionó en su réplica.

Petro compartió sus reparos vía X frente al operativo ordenado por De la Espriella y ejecutado por la Policía Nacional la madrugada del viernes 4 de septiembre en Riohacha - crédito @petrogustavo/X

“La operación de Riohacha, no tenía como prioridad capturar los bandidos sino, matarlos ¿por qué? ¿Existe en nuestra constitución la pena de muerte? Porque no se priorizó la vida, y en primer lugar de las mujeres en el lugar de los hechos?" fueron las preguntas que difundió el exmandatario desde su red social.

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Medicina Legal confirmó identidades de las cuatro personas abatidas durante operativo en Riohacha: uno es “Bendito Menor”

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la identificación de los cuatro muertos en el operativo de la Fuerza Pública realizado el 4 de septiembre en Riohacha, La Guajira, un procedimiento en el que murieron alias Bendito Menor, alias La Bebecita y dos hombres de su esquema de seguridad, y cuyos cuerpos ya quedaron disponibles para ser entregados a sus familiares con autorización de las autoridades competentes.

Los análisis estuvieron a cargo de equipos de Barranquilla, según informó la entidad en un comunicado emitido en Bogotá el 5 de septiembre de 2026.

“De los cuatro cuerpos identificados, tres son masculinos y uno femenino”, confirma el documento oficial.

Pérez Toncel era señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), grupo también conocido como Los Pachencas.

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Medicina Legal confirmó la identificación de Bendito Menor, La Bebecita y dos hombres de seguridad - crédito Medicina Legal

Las investigaciones lo relacionaban con narcotráfico, homicidios, secuestros, extorsiones y control territorial en La Guajira, Magdalena y Cesar.

Por orden expresa del jefe de Estado, las autoridades habían desarrollado labores de inteligencia durante más de 20 días para ubicarlo.

La figura de Bendito Menor había cobrado visibilidad por publicaciones en redes sociales. En cuentas asociadas a su nombre circulaban videos y fotografías de recorridos en motocicletas, vehículos de alta gama, lanchas, fiestas privadas, fajos de dinero, joyas y armas.

En varias de esas imágenes aparecía junto a La Bebecita. La pareja también mostraba su relación en plataformas digitales con registros de viajes, paseos por playas y celebraciones, y entre los videos que circularon después de la operación hubo uno en el que se veía una propuesta de matrimonio de Pérez Toncel a Tarazona en una playa del Caribe.

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La familia pidió que el cuerpo de Pérez Toncel fuera entregado en Riohacha

Tarazona había sido capturada en septiembre de 2025 por su presunta relación con las Acsn.

La Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir y después obtuvo una medida de detención domiciliaria; horas antes de su muerte, un juzgado habría avalado un preacuerdo relacionado con ese proceso.

Una mujer, identificada como Rosa María Pérez Toncel afirmó que el cuerpo de su hermano, quien falleció en una operación, se encuentra en un batallón y pide que no sea trasladado a Barranquilla, permitiendo el entierro familiar en Riohacha - crédito @idinaelferca19/X

Tras conocerse la muerte de Bendito Menor, su hermana, Rosa María Pérez Toncel, pidió que el cuerpo de Naín Andrés Pérez Toncel fuera entregado a la familia en Riohacha y no trasladado a Barranquilla para los procedimientos forenses.

La mujer aseguró que sus familiares acudieron al batallón de la ciudad desde la madrugada del 4 de septiembre, después de enterarse del operativo en Los Olivos, y que durante varias horas no recibieron información sobre la ubicación ni el destino de los cuerpos.

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En un video que circuló tras el procedimiento, ella afirmó: “Necesitamos que, por favor, su cuerpo no se lo lleven para Barranquilla. No veo la necesidad, ya que aquí en Riohacha hay forense”, y añadió que “desde las cinco de la mañana (del mismo viernes) llegamos y preguntamos y no nos han querido dar información”.

La hermana del señalado cabecilla sostuvo que la familia quería confirmar personalmente la identidad del cuerpo. “Nosotros como familiares necesitamos verlo. Su madre necesita ver que sí es su hijo”, expresó la joven antes de conocerse el dictamen por parte de Medicina Legal.

El jefe de Estado viajó a La Guajira la mañana del viernes 4 de septiembre y ofreció una rueda de prensa con los detalles de la acción policial que permitió abatir a Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, su pareja sentimental alias La Bebecita, y otros dos hombres de su esquema de seguridad - crédito @isamg6/X