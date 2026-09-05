Colombia

Así están estafando a los bogotanos con falsas ofertas de empleo: “Recibimos tu hoja de vida, agrégame a WhatsApp”

El engaño inicia con una llamada de un número desconocido y una grabación que invita a continuar por la aplicación, en la que los delincuentes piden datos y luego suplantan a la víctima

Las autoridades indicaron que, una vez vulnerado el perfil, los criminales contactan a familiares y amigos para solicitar préstamos o intentar nuevos fraudes, por lo que recomendaron reportar de inmediato a la línea 123 - crédito @SeguridadBOG/X
Guardar

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia advirtió sobre una modalidad de estafa que usa falsas ofertas de empleo y mensajes para llevar a la víctima a WhatsApp, obtener datos personales o financieros y, en algunos casos, tomar el control de la cuenta para pedir dinero a familiares y amigos.

La alerta oficial indica que, una vez comprometida la cuenta, los delincuentes pueden contactar a personas cercanas de la víctima, solicitar préstamos, intentar nuevas estafas e incluso cometer extorsiones.

PUBLICIDAD

La entidad distrital también pidió denunciar estos casos de inmediato ante el CAI Virtual de la Policía Nacional y reportar hechos delictivos en Bogotá a la Línea de Emergencias 123.

El engaño empieza con una llamada inesperada desde un número desconocido. Al contestar, la persona escucha una grabación con frases como: “Hemos recibido tu hoja de vida. Agrégame a WhatsApp” o “Agrégame a WhatsApp”.

La Secretaría Distrital de Seguridad advirtió sobre una estafa con falsas ofertas de empleo que busca llevar a la víctima a WhatsApp para obtener datos personales o financieros - crédito @SeguridadBOG/X
La Secretaría Distrital de Seguridad advirtió sobre una estafa con falsas ofertas de empleo que busca llevar a la víctima a WhatsApp para obtener datos personales o financieros - crédito @SeguridadBOG/X

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, con información del Centro Cibernético de la Policía Nacional, la maniobra busca captar sobre todo a personas que están buscando trabajo. El mensaje crea la expectativa de un posible proceso de selección y empuja a continuar la conversación por WhatsApp.

PUBLICIDAD

“De acuerdo con las alertas recibidas por la entidad y la información entregada por el Centro Cibernético de la Policía Nacional, los delincuentes realizan llamadas aleatorias desde números desconocidos”, se observa en el comunicado publicado por la entidad en su página web.

La modalidad busca quedarse con la cuenta de WhatsApp mediante un código de verificación

La maniobra apunta sobre todo a personas que buscan empleo y aprovecha la expectativa de un proceso de selección para continuar el contacto por WhatsApp - crédito @SeguridadBOG/X
La maniobra apunta sobre todo a personas que buscan empleo y aprovecha la expectativa de un proceso de selección para continuar el contacto por WhatsApp - crédito @SeguridadBOG/X

El paso decisivo llega cuando los estafadores solicitan información personal o financiera y después envían un supuesto código de verificación. El pretexto, de acuerdo con la entidad, es validar la identidad o avanzar en el proceso de contratación.

Ese código no debe compartirse. Si la víctima lo entrega, los delincuentes pueden apoderarse de la cuenta de WhatsApp y usarla para suplantar su identidad frente a contactos, familiares y amigos.

La advertencia oficial subraya que los códigos de confirmación son privados e intransferibles. Recibir uno sin haberlo solicitado debe ser suficiente para cortar la conversación y no enviarlo.

Uno de los principales indicios está en el origen del contacto. Si alguien recibe una oferta laboral sin haber enviado su hoja de vida ni participado en una convocatoria, la comunicación exige verificación antes de responder o agregar el número.

“El objetivo es despertar el interés de las personas, especialmente de quienes se encuentran buscando empleo, para iniciar una conversación por WhatsApp y ganar su confianza mediante técnicas de ingeniería social”, se añade en el documento.

Las autoridades recomiendan no agregar números desconocidos y activar la verificación en dos pasos

Correos electrónicos o mensajes SMS no deseados, sexualmente explícitos u ofensivos son las prácticas más frecuentes de Violencia digital en Colombia. Estos casos pueden ser denunciados ante la Policía Nacional - crédito Policía Nacional de Colombia
La Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad pidieron denunciar la estafa ante el CAI Virtual y reportar los hechos en Bogotá a la Línea 123 - crédito Policía Nacional de Colombia

La respuesta directa de las autoridades es clara: no hay que agregar a WhatsApp números desconocidos que prometan empleo, ni entregar información personal, bancaria o financiera a personas cuya identidad no haya sido comprobada. También recomiendan confirmar por canales oficiales cualquier supuesto proceso de selección.

“Desconfiar de llamadas o mensajes provenientes de números desconocidos que ofrezcan oportunidades laborales sin haber participado en un proceso de selección”, se añade en el documento.

Otra medida de protección es activar la verificación en dos pasos en la aplicación. Esa función añade una barrera de seguridad que dificulta que terceros se apropien de la cuenta.

“La Secretaría Distrital de Seguridad invita a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a este tipo de engaños y a compartir esta información con familiares y amigos para evitar que más personas sean víctimas de esta modalidad de estafa”, agregó la entidad.

Si la persona ya inició la conversación, la recomendación es suspender el contacto y no suministrar más datos, en especial códigos recibidos por mensaje de texto o por aplicaciones de mensajería. La Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad señalaron que la denuncia inmediata permite activar procesos investigativos frente al delito informático.

Temas Relacionados

Estafa por WhatsAppRobo de informaciónSeguridad en BogotáPolicía NacionalColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Procuraduría dio a conocer los errores en el esquema de seguridad del precandidato presidencial

El informe del máximo organismo del Ministerio Público señaló que hubo una reacción tardía para coordinar apoyos y la falta de articulación operativa, incluida la ausencia de relevos durante el acto en el parque El Golfito del 7 de junio de 2025

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Procuraduría dio a conocer los errores en el esquema de seguridad del precandidato presidencial

Schalke 04 vs. Bayern Múnich en vivo con Luis Díaz: el delantero de la selección Colombia será titular

El “Gigante de Baviera” volverá a la acción en el campeonato alemán tras su debut en la Copa frente al Osnabrück

Schalke 04 vs. Bayern Múnich en vivo con Luis Díaz: el delantero de la selección Colombia será titular

Falsos cirujanos habrían realizado más de 200 procedimientos en clínica de garaje de Bogotá: varios pacientes se despertaron en medio de las intervenciones

Liposucciones y rinoplastias estaban entre los procedimientos ofrecidos. Además, se conoció que Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo intentaron expedir tarjetas profesionales de médico, además de inscribirse en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (RETUS) y certificarse ante el Colegio Médico Colombiano

Falsos cirujanos habrían realizado más de 200 procedimientos en clínica de garaje de Bogotá: varios pacientes se despertaron en medio de las intervenciones

Medicina Legal confirmó la identificación de los cuatro muertos en el operativo contra ‘Bendito Menor’

El análisis forense confirmó la identidad de cuatro personas que murieron el 4 de septiembre durante acciones de la Fuerza Pública en La Guajira

Medicina Legal confirmó la identificación de los cuatro muertos en el operativo contra ‘Bendito Menor’

Esta es la millonada que pagó el gobierno de Gustavo Petro para la Paz total sin obtener resultados: De Espriella la desmontó

Los mayores desembolsos en seguridad y movilidad sumaron unos $43.180 millones, con $21.979 millones en vuelos y $21.200 millones en esquemas, además de tiquetes, viáticos y traslados a La Habana, Ciudad de México y Caracas

Esta es la millonada que pagó el gobierno de Gustavo Petro para la Paz total sin obtener resultados: De Espriella la desmontó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Blessd respondió con palabras de ‘alto calibre’ a las críticas sobre su paternidad: “Ustedes me siguen a mí es por mi música”

Blessd respondió con palabras de ‘alto calibre’ a las críticas sobre su paternidad: “Ustedes me siguen a mí es por mi música”

La Pestilencia, The Adolescents y La Mosca, encabezan la alineación del Festival Altavoz 2026

Karol G recibió esta inesperada sorpresa de sus fans en Estados Unidos y no pudo contener las lágrimas: el momento quedó en video

Greeicy vivió incómodo episodio con su vestuario en pleno concierto: “Ese baile me desabrochó la ropa”

La hija mayor de Yeison Jiménez compartió una reflexión sobre su madre y la muerte del cantante: “Después de perder a mi papá, entendí aún más”

Deportes

Schalke 04 vs. Bayern Múnich en vivo con Luis Díaz: el delantero de la selección Colombia será titular

Schalke 04 vs. Bayern Múnich en vivo con Luis Díaz: el delantero de la selección Colombia será titular

Yhormar Hurtado, futbolista del América de Cali envuelto en polémicas denuncias de la Liga BetPlay, fue declarado “inelegible”

Egan Bernal y Nairo Quintana lideran a la selección Colombia en el Campeonato Mundial de Ruta de Montreal: esta es la nómina

Fabián Vargas afirmó que su papel en Acolfutpro pudo costarle su lugar en la selección Colombia: “Un precio que tuvimos que pagar”

Junior de Barranquilla vs. Jaguares: hora y dónde ver el debut de Sebastián Viera en el Tiburón