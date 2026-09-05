Así están estafando a los bogotanos con falsas ofertas de empleo: “Recibimos tu hoja de vida, agrégame a WhatsApp”

Las autoridades indicaron que, una vez vulnerado el perfil, los criminales contactan a familiares y amigos para solicitar préstamos o intentar nuevos fraudes, por lo que recomendaron reportar de inmediato a la línea 123 - crédito @SeguridadBOG/X

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La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia advirtió sobre una modalidad de estafa que usa falsas ofertas de empleo y mensajes para llevar a la víctima a WhatsApp, obtener datos personales o financieros y, en algunos casos, tomar el control de la cuenta para pedir dinero a familiares y amigos.

La alerta oficial indica que, una vez comprometida la cuenta, los delincuentes pueden contactar a personas cercanas de la víctima, solicitar préstamos, intentar nuevas estafas e incluso cometer extorsiones.

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La entidad distrital también pidió denunciar estos casos de inmediato ante el CAI Virtual de la Policía Nacional y reportar hechos delictivos en Bogotá a la Línea de Emergencias 123.

El engaño empieza con una llamada inesperada desde un número desconocido. Al contestar, la persona escucha una grabación con frases como: “Hemos recibido tu hoja de vida. Agrégame a WhatsApp” o “Agrégame a WhatsApp”.

La Secretaría Distrital de Seguridad advirtió sobre una estafa con falsas ofertas de empleo que busca llevar a la víctima a WhatsApp para obtener datos personales o financieros - crédito @SeguridadBOG/X

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, con información del Centro Cibernético de la Policía Nacional, la maniobra busca captar sobre todo a personas que están buscando trabajo. El mensaje crea la expectativa de un posible proceso de selección y empuja a continuar la conversación por WhatsApp.

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“De acuerdo con las alertas recibidas por la entidad y la información entregada por el Centro Cibernético de la Policía Nacional, los delincuentes realizan llamadas aleatorias desde números desconocidos”, se observa en el comunicado publicado por la entidad en su página web.

La modalidad busca quedarse con la cuenta de WhatsApp mediante un código de verificación

La maniobra apunta sobre todo a personas que buscan empleo y aprovecha la expectativa de un proceso de selección para continuar el contacto por WhatsApp - crédito @SeguridadBOG/X

El paso decisivo llega cuando los estafadores solicitan información personal o financiera y después envían un supuesto código de verificación. El pretexto, de acuerdo con la entidad, es validar la identidad o avanzar en el proceso de contratación.

Ese código no debe compartirse. Si la víctima lo entrega, los delincuentes pueden apoderarse de la cuenta de WhatsApp y usarla para suplantar su identidad frente a contactos, familiares y amigos.

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La advertencia oficial subraya que los códigos de confirmación son privados e intransferibles. Recibir uno sin haberlo solicitado debe ser suficiente para cortar la conversación y no enviarlo.

Uno de los principales indicios está en el origen del contacto. Si alguien recibe una oferta laboral sin haber enviado su hoja de vida ni participado en una convocatoria, la comunicación exige verificación antes de responder o agregar el número.

“El objetivo es despertar el interés de las personas, especialmente de quienes se encuentran buscando empleo, para iniciar una conversación por WhatsApp y ganar su confianza mediante técnicas de ingeniería social”, se añade en el documento.

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Las autoridades recomiendan no agregar números desconocidos y activar la verificación en dos pasos

La Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad pidieron denunciar la estafa ante el CAI Virtual y reportar los hechos en Bogotá a la Línea 123 - crédito Policía Nacional de Colombia

La respuesta directa de las autoridades es clara: no hay que agregar a WhatsApp números desconocidos que prometan empleo, ni entregar información personal, bancaria o financiera a personas cuya identidad no haya sido comprobada. También recomiendan confirmar por canales oficiales cualquier supuesto proceso de selección.

“Desconfiar de llamadas o mensajes provenientes de números desconocidos que ofrezcan oportunidades laborales sin haber participado en un proceso de selección”, se añade en el documento.

Otra medida de protección es activar la verificación en dos pasos en la aplicación. Esa función añade una barrera de seguridad que dificulta que terceros se apropien de la cuenta.

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“La Secretaría Distrital de Seguridad invita a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a este tipo de engaños y a compartir esta información con familiares y amigos para evitar que más personas sean víctimas de esta modalidad de estafa”, agregó la entidad.

Si la persona ya inició la conversación, la recomendación es suspender el contacto y no suministrar más datos, en especial códigos recibidos por mensaje de texto o por aplicaciones de mensajería. La Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad señalaron que la denuncia inmediata permite activar procesos investigativos frente al delito informático.