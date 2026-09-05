El caso de las farmacias que aceptaron iPhones y champán a cambio de descuentos comerciales: “Me siento traicionada, no sabía que era ilegal”

Una farmacia en París. (Alice Sacco/Reuters)

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El caso se está juzgando actualmente en Francia. Uno de sus protagonistas es el laboratorio Urgo, que ya ha reconocido su culpabilidad: ofrecía a los farmacéuticos que realizaban grandes pedidos un descuento comercial de hasta el 50% o la acumulación de puntos para canjearlos en un catálogo de regalos. Este sistema era ilegal, pues estaba diseñado para saltarse la “ley anti-regalos” del país vecino.

Como ha contado la prensa francesa, entre 2015 y 2021, se registraron más de 20.000 euros en regalos para varias farmacias que ahora han tenido que declarar ante los tribunales. Una de ellas, en Poitiers, es propiedad de un hombre que heredó el local de su tío. Recibió botellas de champán, teléfonos, equipaje, electrodomésticos, un patinete, una bicicleta eléctrica de montaña e incluso un altavoz inteligente. “Para mí, no eran regalos, sino una compensación por un descuento no aplicado”, se defendió. La condena: 3.000 euros de multa.

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En otra parte del país, en el sur de la región de Essonne, esta semana han comparecido otras dos farmacéuticas que acumularon más de 27.300 euros en regalos. “Me siento traicionada”, ha dicho una de ellas ante el tribunal, como recoge el medio local Actu. “Estaba convencida de que actuaba dentro de la legalidad”, ha añadido. Recibió dos iPhone, un teléfono Samsung y 43 botellas de champán por un valor de 10.300 euros.

La otra mujer acusada de aceptar sobornos obtuvo teléfonos, dos aspiradoras, una barbacoa de gas, una lámpara de pie y una cafetera, por un valor acumulado de 17.000 euros. Su declaración: “Pecé de ingenuidad”.

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Un esquema fraudulento

El caso se destapó en 2023, cuando la gendarmería de Dijon registró las instalaciones de Urgo, grupo farmacéutico mundial, a raíz de una investigación de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude. La pesquisa determinó que la empresa había montado un sistema para eludir la ley “antirregalos”, que prohíbe a los profesionales sanitarios recibir ventajas de sus proveedores. El fraude alcanzó los 55 millones de euros entre 2015 y 2021, y cerca del 40% de las farmacias francesas con mayor volumen de negocio aceptó estas propuestas.

Urgo reconoció su culpabilidad en 2023. La empresa pagó una multa de 1,12 millones de euros y se le incautaron bienes por 5,4 millones de euros. La mayoría de los farmacéuticos implicados también aceptó pagar multas sin llegar a juicio. Las tres personas juzgadas ahora rechazaron ese reconocimiento previo de culpabilidad y optaron por defenderse ante el tribunal.

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El fiscal de la República, Olivier Léonard de Juvigny, recordó a las acusadas sus obligaciones legales. La ausencia de registro contable de las ventajas recibidas, exigido por la normativa, agravó la situación de las farmacéuticas. La abogada del Consejo Nacional del Colegio de Farmacéuticos reclamó un euro simbólico como reparación del perjuicio. El fiscal solicitó para las dos farmacéuticas presentes una multa equivalente al 40% de las cantidades recibidas, con la mitad de esa pena en suspenso, además de la exhibición de la sentencia durante un mes en el escaparate de sus establecimientos.