Mexicano admite en EEUU lavado de 4 mdd del narcotráfico mediante criptomonedas

El acusado utilizó billeteras de criptomonedas para mover aproximadamente cuatro millones de dólares provenientes del narcotráfico. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

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Un mexicano identificado como Carlos Erick Vázquez González, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en un esquema de lavado de dinero por aproximadamente cuatro millones de dólares provenientes del narcotráfico, cuyos recursos fueron transferidos posteriormente a México mediante criptomonedas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este viernes que Vázquez González aceptó su responsabilidad por el delito de conspiración para el lavado de dinero, luego de una investigación encabezada por la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Lexington, Kentucky.

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De acuerdo con documentos judiciales, el mexicano formaba parte de una organización de “intermediarios financieros” dedicada a recolectar ganancias derivadas de actividades de narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses para después ocultar su origen y trasladar los recursos a México.

Utilizó criptomonedas para ocultar el origen del dinero

Como parte del esquema, Vázquez González recibió aproximadamente cuatro millones de dólares provenientes de actividades ilícitas en una billetera de criptomonedas bajo su control.

Una vez que los fondos llegaban a la cartera digital, el acusado los movía rápidamente mediante distintas operaciones con el objetivo de dificultar que las autoridades pudieran rastrear su procedencia y establecer su vínculo con las ganancias del narcotráfico.

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Carlos Erick Vázquez González se declaró culpable ante un tribunal federal de Kentucky de conspiración para el lavado de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, Vázquez González vendía las criptomonedas a cambio de dólares estadounidenses en México. El efectivo obtenido era entregado al intermediario que había coordinado la recolección de las ganancias ilícitas en Estados Unidos.

De esta manera, el acusado habría funcionado como uno de los eslabones encargados de transformar y movilizar recursos procedentes del narcotráfico, utilizando activos digitales como mecanismo para facilitar el traslado y ocultamiento del dinero.

Por su participación en las operaciones, Vázquez González recibió una comisión estimada en 40 mil dólares, según los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia.

Enfrenta hasta 20 años de prisión

Vázquez González formalizó su declaración de culpabilidad ante un tribunal federal de Kentucky por el cargo de conspiración para el lavado de dinero.

La investigación fue realizada por agentes de la DEA en Lexington, quienes siguieron el flujo de los recursos y las operaciones relacionadas con las criptomonedas utilizadas dentro del esquema.

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El dinero provenía de las ganancias del narcotráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras declararse culpable, el mexicano permanece a la espera de conocer la sentencia que le impondrá el tribunal federal.

La audiencia está programada para el 17 de diciembre, y el delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión.

El caso forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para perseguir mecanismos utilizados por organizaciones dedicadas al narcotráfico para mover sus ganancias fuera del sistema financiero tradicional.

El uso de criptomonedas ha permitido a grupos criminales incorporar nuevas herramientas para transferir recursos, aunque las autoridades estadounidenses han desarrollado investigaciones enfocadas en rastrear las transacciones realizadas mediante activos digitales.

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En este caso, los documentos judiciales señalan que Vázquez González utilizó billeteras de criptomonedas bajo su control para recibir millones de dólares y posteriormente convertir los activos digitales en efectivo en México, obteniendo una comisión por facilitar las operaciones.

La sentencia determinará finalmente la pena que deberá cumplir por su participación en el esquema de lavado de dinero.