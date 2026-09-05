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EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: matan a dos agentes de la SSPC en Veracruz

Infobae México trae las noticias más recientes e importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

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El multihomicidio de Atizapán dominó la agenda de seguridad del viernes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló que Diego Sebastián “N” y su chofer Gerardo “N” planearon con un día de anticipación el ataque contra Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y su familia. La búsqueda de una caja fría con millones de dólares en bitcoins fue el móvil del crimen.

Los detalles del caso se agravaron con cada actualización. Además de los homicidios de Meléndez, una de sus hijas y una empleada doméstica, la fiscalía documentó el asesinato de Nala, una Golden Retriever hembra de un año, lo que sumó a los imputados un cargo por crueldad hacia los seres sintientes. Por el operativo, Gerardo “N” habría recibido dos millones de pesos.

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En Sinaloa, la violencia cobró otra víctima con cargo público. El síndico de Tepuche, David Guadalupe Ramírez González, fue secuestrado en la madrugada del viernes y su cuerpo apareció horas después entre unas granjas de la región de Tepuchito, al norte de Culiacán. Fue el segundo homicidio de un titular de esa demarcación en lo que va de 2026.

En el plano federal, la Administración para el Control de Drogas (DEA) tomó distancia pública del gobierno mexicano. La agencia respondió a un mensaje del secretario de Seguridad Omar García Harfuch sobre el desmantelamiento de ocho narcolaboratorios en Sinaloa en poco más de una semana y afirmó que esos resultados no habrían sido posibles sin su labor de inteligencia. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, también se pronunció y destacó avances históricos en la cooperación bilateral contra el fentanilo, otras drogas sintéticas y el tráfico de armas.

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La jornada cerró además con la muerte del vidente Farath Coronel, colaborador del programa de televisión Hoy, cuyo cuerpo fue localizado durante el viernes. El caso se sumó a una semana marcada por la violencia en distintos puntos del país.

A continuación, las noticias de este sábado.

/mexico/2026/09/05/agreden-a-elementos-de-la-sspc-en-veracruz-mientras-realizaban-investigacion-mueren-dos-y-hieren-a-uno-informa-harfuch/

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