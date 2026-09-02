Efemérides de hoy 2 de septiembre en Perú: Los eventos que marcaron la historia un día como hoy

Elementos de la música, la salud y la historia se integran en un conjunto visual sobre la relación entre el arte y la neurociencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El calendario peruano concentra el 2 de septiembre una serie de hechos vinculados con la cultura, la salud y la historia judicial. La fecha recuerda el debut de Ángel Custodio Valdez en Madrid en 1883, el nacimiento del guitarrista José “Pepe” Torres Ventocilla en 1941 y el Día del Neurólogo Peruano. También permite revisar el proceso de Udilberto Vásquez Bautista, fusilado en Cajamarca en 1970 y convertido, con los años, en una figura de devoción popular.

Las conmemoraciones reúnen trayectorias muy distintas. Valdez llevó su oficio desde los ruedos peruanos hasta España; Torres construyó una carrera ligada a la guitarra, la docencia y la difusión de la música criolla; y los neurólogos recuerdan una fecha que reconoce su trabajo en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso.

PUBLICIDAD

El episodio de Vásquez ocupa un lugar particular. Su fusilamiento, ocurrido el 11 de septiembre de 1970, fue la última ejecución civil por pena de muerte registrada en el Perú. El hecho no fue, sin embargo, la última aplicación de la pena capital en el país, ya que en 1979 fue ejecutado un militar condenado por traición a la patria. La precisión resulta necesaria para entender el alcance histórico del caso cajamarquino.

Udilberto Vásquez fue ejecutado en Cajamarca

Udilberto Vásquez Bautista había sido acusado por la violación y el asesinato de una niña de 11 años en la provincia de Chota, Cajamarca, en 1966. En un primer momento recibió una condena de 25 años de prisión. La defensa apeló la sentencia y el expediente llegó a la Corte Suprema, que elevó la pena a la ejecución mediante fusilamiento.

PUBLICIDAD

Udilberto Vásquez fue el último fusilado en Perú. Acusado de un crimen grave, su caso sigue siendo polémico, marcando el fin de la pena de muerte. (Facebook: Udilberto Vásquez Bautista)

La condena se aplicó bajo el régimen militar de Juan Francisco Velasco Alvarado, luego de la entrada en vigor del Decreto Ley 17388, promulgado en 1969. La norma contemplaba la pena de muerte para casos de violación sexual seguida de homicidio. El proceso de Vásquez fue uno de los primeros asociados con esa disposición y terminó con su ejecución en la cárcel pública de Cajamarca.

El deterioro de la salud del dictador Velasco (derecha) y el golpe de estado de Francisco Morales Bermúdez (derecha), habrían sido algunas de las razones por las que una invasión a Chile no se dio. (CLÍO / Biografías y vidas.com)

Con el paso de las décadas, la tumba de Vásquez se convirtió en un punto de visita para personas que le atribuyen favores y milagros. Algunos sostienen que fue inocente o que asumió la responsabilidad para proteger a otra persona. Esas versiones no modifican la sentencia judicial, pero explican por qué su nombre permanece presente en la memoria popular de Cajamarca, entre el recuerdo del crimen por el que fue condenado y la devoción surgida alrededor de su sepultura.

PUBLICIDAD

Ángel Custodio Valdez llevó el toreo peruano a la Plaza de Madrid

La fecha también remite a Ángel Custodio Valdez y Franco, nacido el 2 de octubre de 1838 en Ingenio, en la actual provincia de Nasca. Conocido como “El Maestro”, desarrolló una carrera que lo ubicó entre los toreros peruanos de mayor proyección durante la segunda mitad del siglo XIX.

El 2 de septiembre de 1883 se presentó en la Plaza de Toros de Madrid. Esa actuación representó un paso relevante en su recorrido profesional, ya que debió revalidar en España una alternativa que ya había obtenido en Perú. Compartió cartel con el español Vicente García, conocido como “Villaverde”, ante toros de la ganadería de Bartolomé Muñoz.

PUBLICIDAD

Valdez actuó también en Montevideo y en distintas plazas peruanas. Una de sus tardes más recordadas ocurrió el 24 de mayo de 1885 en la Plaza de Acho, cuando mató al toro Arabí Pachá y a otro ejemplar de la misma ganadería llamado Mucho Ojo. Se retiró el 19 de septiembre de 1909 y murió el 24 de diciembre de 1911. Su figura permanece asociada a la memoria taurina peruana y a un bronce instalado en Acho.

Hijo de esclavos, Ángel Custodio Valdez alcanzó fama internacional. Su histórica presentación en Madrid el 2 de septiembre de 1883 lo consagró como figura pionera del toreo peruano. (BNP)

Día del Neurólogo completan las efemérides de la fecha

El 2 de septiembre de 1941 nació en Gorgor, provincia de Cajatambo, José Arturo Torres Ventocilla, conocido artísticamente como Pepe Torres. El músico se formó desde niño en el contacto con la guitarra y, según los relatos sobre su trayectoria, fabricó uno de sus primeros instrumentos con materiales que tuvo a su alcance.

PUBLICIDAD

Torres desarrolló labores como guitarrista, compositor, arreglista, productor y profesor. Participó en espacios televisivos vinculados con la música peruana y acompañó a intérpretes de distintos géneros. Además, representó al país en giras internacionales con agrupaciones dedicadas a la difusión de repertorios criollos y folclóricos.

Un especialista en neurología examina varias imágenes de resonancia magnética cerebral en un panel retroiluminado dentro de un centro médico en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha coincide, además, con el Día del Neurólogo Peruano, establecido mediante la Resolución Ministerial N.° 991-2019/Minsa, emitida el 22 de octubre de 2019. La elección del día recuerda la fundación, el 2 de septiembre de 1938, de la Sociedad de Neuropsiquiatría, Medicina Legal y Ciencias Afines. La conmemoración reconoce a los especialistas dedicados al estudio del sistema nervioso y a la atención de enfermedades que afectan el cerebro, la médula espinal, los nervios y los músculos.

PUBLICIDAD