España

La asociación memorialista La Barranca de La Rioja carga contra Vox tras acusarla de “fomentar el odio y la división”: “Es un insulto a las víctimas del franquismo”

La formación ultra ha pedido al Gobierno regional que deje de conceder subvenciones esta organización dedicada a la preservación de la memoria histórica

El portavoz de Vox en el Parlamento de La Rioja, Ángel Alda, en una imagen de archivo. (EFE / Raquel Manzanares)
El portavoz de Vox en el Parlamento de La Rioja, Ángel Alda, en una imagen de archivo. (EFE / Raquel Manzanares)
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El grupo parlamentario de Vox en La Rioja ha pedido al Gobierno regional que deje de conceder subvenciones a la asociación La Barranca, dedicada a la preservación de la memoria histórica. El portavoz de la formación en el parlamento, Ángel Alda, sostuvo este lunes que la entidad “contribuye a fomentar el odio y la división entre los riojanos 88 años después del inicio de la Guerra Civil española”,

La organización, que gestiona junto con el Ejecutivo autonómico el cementerio civil-memorial La Barranca, situado en Lardero, donde fueron enterradas en fosas comunes más de 400 personas asesinadas tras el golpe militar de julio de 1936, ha tachado la propuesta del partido ultraderechista de “indecente” y ha asegurado que se trata de un insulto a la memoria de las víctimas y sus familias.

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“Acusar a la asociación La Barranca de fomentar el odio y la división entre los riojanos no es una provocación, sino una falsedad y un insulto a la memoria de las víctimas y sus familias y no vamos a tolerarlo”, ha señalado la organización en su perfil de Facebook. La asociación explica que lleva décadas trabajando “precisamente a lo contrario”: recuperar los nombres, las historias y la dignidad de las personas asesinadas y represaliadas, “por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación”.

Más de 2.000 riojanos y riojanas asesinadas durante la represión franquista

La entidad también ha acusado a Vox de intentar borrar la dimensión de la represión franquista en La Rioja, donde tras el golpe de Estado de 1936 “más de 2.000 riojanos y riojanas fueron asesinados”. De esas víctimas, indica la organización en un comunicado, más de 400 cuerpos fueron arrojados en La Barranca, mientras que otros muchos quedaron enterrados en cunetas y fosas tanto en la región como fuera de ella. “Y ahora, 90 años después, Vox pretende señalar a quienes trabajamos para preservar su memoria y exigir que se les retire el apoyo público”, critica la entidad.

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Desde La Barranca aseguran que no van a aceptar “intimidaciones, falsedades ni intentos de silenciarles”, al tiempo que defienden su labor de “recordar, investigar y dignificar” a las víctimas “frente al revisionismo y frente a quienes pretenden devolver a las víctimas al olvido”. “Noventa años después, no conseguirán que callemos”, concluyen.

Rechazo a la derogación de la Ley de Memoria Democrática

El pasado mes de julio, el PP, PSOE e IU rechazaron en el Parlamento de La Rioja una proposición de ley de Vox en la que pedían derogar la Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática de esta comunidad autónoma, que data de 2022.

La portavoz adjunta del PP, Begoña Martínez Arregui, acusó entonces a Vox de “querer arrogarse la autoridad de definir el bien y el mal, de qué es la verdad” y de querer “instrumentalizar el pasado”, mientras que el diputado socialista Sergio Martínez Astola afirmó que el partido ultra “encarna la involución” por pretender “esconder bajo la alfombra una realidad que les incomoda”, según las declaraciones recogidas por la agencia EFE. “A más de 2.000 seres humanos se les quitó la vida en La Rioja, pero no les vamos a quitar la dignidad”, indicó Martínez Astola, que también recordó en el parlamento que su bisabuelo sufrió palizas y torturas después de la Guerra Civil.

Inauguración, en 2023, del memorial en recuerdo de las víctimas del golpe de Estado de 1936 enterradas en el cementerio municipal de Logroño. (Alberto Ruiz / Europa Press)
Inauguración, en 2023, del memorial en recuerdo de las víctimas del golpe de Estado de 1936 enterradas en el cementerio municipal de Logroño. (Alberto Ruiz / Europa Press)

La portavoz de Izquierda Unida (IU), Henar Moreno, preguntó entonces a Vox cuál es el problema “en que haya familias que encuentren a sus abuelos, que se investigue la represión o que La Barranca sea un lugar de memoria”. “La historia es la que es, no la que ustedes quieren relatar y en España no hubo una Guerra Civil salida de la nada, sino que fue la respuesta de un pueblo a un golpe de estado”, sostuvo Moreno, que calificó de “indecente pedir neutralidad entre dictadura y democracia, entre cunetas y familias, entre memoria y blanqueamiento”, como hace Vox.

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