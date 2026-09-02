Curso escolar 2026-2027 en Castilla-La Mancha: todas las fechas clave de la vuelta al cole

Un niño realiza sus deberes en su habitación. (Iñaki Berasaluce - Europa Press)

Guardar

Queda menos de una semana para que los estudiantes de Castilla-La Mancha retomen las clases. Con la entrada del mes de septiembre, la vuelta al cole se aproxima, trayendo una vez más la rutina de libros, estudio, deberes y exámenes al día a día de los más jóvenes.

El calendario escolar para el año 2026-2027 de la Junta de Castilla-La Mancha marca el próximo martes 8 de septiembre como el día de regreso para primer y segundo ciclo de Infantil, Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato. También deberán volver a las aulas los matriculados en cursos de Formación Profesional, escuelas profesionales de artes, deportivas y de personas adultas.

PUBLICIDAD

Las Escuelas Oficiales de Idiomas abrirán sus puertas el próximo 23 de septiembre y los cursos de Especialización de FP regresarán el día 28. Quienes hagan la formación profesional de forma virtual, comenzarán las clases el 13 de octubre. En el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha, la actividad se retomará el 14 de septiembre.

Vacaciones y festivos en el calendario escolar

El primer mes de duro trabajo académico se verá recompensado con un día de descanso el lunes 12 de octubre, por la Fiesta Nacional de España. En noviembre, los estudiantes tendrán dos festivos: el 2 de noviembre, en sustitución del Día de Todos los Santos; y el 20 de noviembre, por el Día de la Enseñanza.

PUBLICIDAD

Antes de las vacaciones de Navidad, que comenzarán el 23 de diciembre para los castellanomanchegos, los estudiantes podrán descansar en el Puente de la Constitución, con los festivos del 7 y 8 de diciembre.

La legión a su paso en el desfile del Día de la Fiesta Nacional junto a la tradicional cabra

El segundo trimestre dará el pistoletazo de salida el 11 de enero y se alargará hasta el 19 de marzo, último día lectivo antes del inicio de las vacaciones por Semana Santa. Antes de ello, la Junta de Castilla-La Mancha concede dos días de libre disposición, el 8 y 9 de febrero.

Las clases continuarán desde el 30 de marzo y hasta el 22 de junio con normalidad. En este último trimestre del curso escolar, los alumnos celebrarán los festivos del Corpus Christi (27 de mayo) y el Día de Castilla-La Mancha (31 de mayo), con un día no lectivo entre medias que crea un puente de cinco días. El año se alarga para las escuelas infantiles autonómicas, que no cerrarán sus puertas hasta el 23 de julio. Las Escuelas Elementales y Profesionales de Música y Danza, en cambio, acabarán el año semanas antes, el 11 de junio.

PUBLICIDAD

La vuelta al cole se encarece

Dos mochilas colocadas en dos sillas de un colegio. (Europa Press)

Para los más pequeños, la vuelta al cole significa menos tiempo libre, horas largas de estudio y volver a ver a los compañeros. Para los padres, supondrá un desembolso económico considerable. El informe anual realizado por Banqmi, comparador financiero de iAhorro, calcula que las familias españolas gastarán, de media, 429,28 euros por hijo escolarizado.

Los gastos varían según la comunidad autónoma, siendo Castilla-La Mancha de las más baratas del país: el regreso a las aulas les costará a los padres 406,95 euros por estudiante, según sus cálculos. Esta cifra incluye el gasto en libros (181,62 euros por estudiante) y del uniforme escolar (225,33 euros por estudiante), para aquellos que deban llevarlo.

PUBLICIDAD