España

Curso escolar 2026-2027 en Castilla-La Mancha: todas las fechas clave de la vuelta al cole

Los estudiantes castellanomanchegos regresan a las aulas este mes de septiembre

Un niño realiza sus deberes en su habitación. (Iñaki Berasaluce - Europa Press)
Un niño realiza sus deberes en su habitación. (Iñaki Berasaluce - Europa Press)
Guardar

Queda menos de una semana para que los estudiantes de Castilla-La Mancha retomen las clases. Con la entrada del mes de septiembre, la vuelta al cole se aproxima, trayendo una vez más la rutina de libros, estudio, deberes y exámenes al día a día de los más jóvenes.

El calendario escolar para el año 2026-2027 de la Junta de Castilla-La Mancha marca el próximo martes 8 de septiembre como el día de regreso para primer y segundo ciclo de Infantil, Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato. También deberán volver a las aulas los matriculados en cursos de Formación Profesional, escuelas profesionales de artes, deportivas y de personas adultas.

PUBLICIDAD

Las Escuelas Oficiales de Idiomas abrirán sus puertas el próximo 23 de septiembre y los cursos de Especialización de FP regresarán el día 28. Quienes hagan la formación profesional de forma virtual, comenzarán las clases el 13 de octubre. En el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha, la actividad se retomará el 14 de septiembre.

Vacaciones y festivos en el calendario escolar

El primer mes de duro trabajo académico se verá recompensado con un día de descanso el lunes 12 de octubre, por la Fiesta Nacional de España. En noviembre, los estudiantes tendrán dos festivos: el 2 de noviembre, en sustitución del Día de Todos los Santos; y el 20 de noviembre, por el Día de la Enseñanza.

PUBLICIDAD

Antes de las vacaciones de Navidad, que comenzarán el 23 de diciembre para los castellanomanchegos, los estudiantes podrán descansar en el Puente de la Constitución, con los festivos del 7 y 8 de diciembre.

La legión a su paso en el desfile del Día de la Fiesta Nacional junto a la tradicional cabra

El segundo trimestre dará el pistoletazo de salida el 11 de enero y se alargará hasta el 19 de marzo, último día lectivo antes del inicio de las vacaciones por Semana Santa. Antes de ello, la Junta de Castilla-La Mancha concede dos días de libre disposición, el 8 y 9 de febrero.

Las clases continuarán desde el 30 de marzo y hasta el 22 de junio con normalidad. En este último trimestre del curso escolar, los alumnos celebrarán los festivos del Corpus Christi (27 de mayo) y el Día de Castilla-La Mancha (31 de mayo), con un día no lectivo entre medias que crea un puente de cinco días. El año se alarga para las escuelas infantiles autonómicas, que no cerrarán sus puertas hasta el 23 de julio. Las Escuelas Elementales y Profesionales de Música y Danza, en cambio, acabarán el año semanas antes, el 11 de junio.

La vuelta al cole se encarece

Dos mochilas colocadas en dos sillas de un colegio. (Europa Press)
Dos mochilas colocadas en dos sillas de un colegio. (Europa Press)

Para los más pequeños, la vuelta al cole significa menos tiempo libre, horas largas de estudio y volver a ver a los compañeros. Para los padres, supondrá un desembolso económico considerable. El informe anual realizado por Banqmi, comparador financiero de iAhorro, calcula que las familias españolas gastarán, de media, 429,28 euros por hijo escolarizado.

Los gastos varían según la comunidad autónoma, siendo Castilla-La Mancha de las más baratas del país: el regreso a las aulas les costará a los padres 406,95 euros por estudiante, según sus cálculos. Esta cifra incluye el gasto en libros (181,62 euros por estudiante) y del uniforme escolar (225,33 euros por estudiante), para aquellos que deban llevarlo.

Temas Relacionados

ColegiosCalendario EscolarVuelta al ColeEBAUSelectividadUniversidadesFormación ProfesionalFP EspañaCastilla-La ManchaEducación EspañaEstudiar en EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tensión en pleno vuelo al llegar al aeropuerto de Garons: el piloto del avión Ryanair se vio obligado a abortar el aterrizaje

Un pasajero relató el incidente de un vuelo esta semana, un momento de tensión en el que el Boeing ascendió repentinamente a metros del suelo

Tensión en pleno vuelo al llegar al aeropuerto de Garons: el piloto del avión Ryanair se vio obligado a abortar el aterrizaje

Un matrimonio italiano mata a su hija con parálisis cerebral y se quita la vida después: intentaron tratarla varias veces en México con una terapia experimental

Los padres de la pequeña Bianca invirtieron cientos de miles de euros en un tratamiento experimental que no funcionó

Un matrimonio italiano mata a su hija con parálisis cerebral y se quita la vida después: intentaron tratarla varias veces en México con una terapia experimental

Dos heridos por la explosión de un objeto desconocido cerca de la estación de tren de Augsburgo (Alemania)

El servicio de trenes se encuentra suspendido y la estación está cerrada por el hallazgo de otro objeto sospechoso

Dos heridos por la explosión de un objeto desconocido cerca de la estación de tren de Augsburgo (Alemania)

La ONU alerta de que la Tierra superará pronto el límite de 1,5 ºC por el cambio climático: así afectará el calentamiento global a España

Pese a que este escenario se presenta como inevitable, aún es posible revertirlo y conseguir que este aumento de la temperatura global sea temporal

La ONU alerta de que la Tierra superará pronto el límite de 1,5 ºC por el cambio climático: así afectará el calentamiento global a España

La ‘doctrina Gerasimov’, una idea rusa de guerra híbrida y sus similitudes con la presión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

El concepto combina presión política, informativa o migratoria, elementos que recuerdan al caso Pegasus, las reclamaciones de ministros marroquíes o la crisis de la ciudad autónoma

La ‘doctrina Gerasimov’, una idea rusa de guerra híbrida y sus similitudes con la presión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ‘doctrina Gerasimov’, una idea rusa de guerra híbrida y sus similitudes con la presión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

La ‘doctrina Gerasimov’, una idea rusa de guerra híbrida y sus similitudes con la presión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

El Gobierno avisa de que habrá menores en Ceuta a quienes se les concederá asilo y que no podrán ser reagrupados con sus familias

Qué celebra Ceuta el día 2 de septiembre: una historia con más de 600 años y raíces en Portugal

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: un informe policial apunta a Marruecos en un día de manifestaciones por toda España

La Policía Nacional advierte sobre lo que nunca tienes que hacer con tu llavero: “¿Qué pasaría si lo pierdes y un amigo de lo ajeno la encuentra?"

ECONOMÍA

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

España roza los 22,4 millones de afiliados: el mercado laboral vive su mejor agosto desde 2007

No es lo mismo Córdoba que Palma de Mallorca: las extraescolares de tus hijos pueden costarte hasta 540 euros más al año según la ciudad donde vivas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Septiembre pone a prueba el presupuesto familiar con el alza simultánea de carburantes, luz, alquiler y la vuelta al cole

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

DEPORTES

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes