México

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 2 de septiembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este miércoles 2 de septiembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México.

En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

06:00 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Primer plano de un sismógrafo real con líneas sísmicas negras sobre un fondo desenfocado de la bandera de México en verde, blanco y rojo.
Un sismógrafo real registra líneas de actividad sísmica con la bandera de México, verde, blanca y roja, de fondo, representando el monitoreo de sismos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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