Colombia

A casi un mes del terremoto, se reveló impresionante video de estudiantes de un colegio en Dosquebradas tratando de evacuar en medio de los destrozos

Las imágenes difundidas en redes registran a alumnos y profesores saliendo mientras caían fragmentos del edificio, en la emergencia del 10 de agosto, cuando parte de la estructura empezó a desprenderse

El terremoto de 7,4 ocurrió el lunes 10 de agosto y provocó el desprendimiento de parte de la estructura del colegio Fabio Vásquez Botero - crédito Reuters/Captura video
El terremoto de 7,4 ocurrió el lunes 10 de agosto y provocó el desprendimiento de parte de la estructura del colegio Fabio Vásquez Botero - crédito Reuters/Captura video
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Un video del terremoto de magnitud 7,4 mostró la evacuación de estudiantes y profesores del colegio Fabio Vásquez Botero, en Dosquebradas, Risaralda, durante la emergencia que dejó heridos y la muerte de un alumno de grado 11.

La grabación fue difundida en redes sociales casi un mes después del sismo del lunes 10 de agosto. Las imágenes registraron los minutos en que parte de la estructura educativa comenzó a desprenderse mientras cientos de personas buscaban salir del edificio.

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El registro muestra que los alumnos abandonaron las aulas en medio del movimiento telúrico. Algunos corrieron hacia zonas seguras y otros se detuvieron para auxiliar a compañeros que también intentaban evacuar las instalaciones.

La emergencia causó daños en el colegio, dejó más de 30 personas heridas, entre ellas seis docentes, y provocó la muerte de un estudiante que cursaba el último año escolar. La situación se agravó por el desprendimiento de una parte del cuarto piso pocos segundos después del inicio del temblor.

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