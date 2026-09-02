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Otro mexicano a Europa: Patricio Salas deja al América y ficha con Famalicão de Portugal

El delantero compartirá la liga portuguesa con Santiago Giménez

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El futbolista mexicano Patricio Salas ya tiene nuevo equipo en Europa. El delantero dejó al Club América para incorporarse al Famalicão de Portugal, que confirmó su llegada la noche de este martes 1 de septiembre a través de sus redes sociales.

El anuncio se produjo poco después de que el conjunto azulcrema despidiera al delantero y le deseara éxito en su nueva aventura por el Viejo Continente. Salas, de 22 años, se mostró ilusionado por el reto y aseguró que buscará responder a las expectativas de su nuevo equipo.

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Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de empezar este nuevo reto. Llegar a Europa es el paso más importante de mi todavía corta carrera, y hacerlo con un club tan ambicioso es motivo de un orgullo inmenso y, al mismo tiempo, de una gran responsabilidad”.

El atacante también dejó claro que llega con la intención de aportar en el frente ofensivo:

Sé que esperan goles y asistencias, y mi intención es estar a la altura de esas expectativas y marcar la diferencia en la liga portuguesa”.

Pato Salas se suma a Santi Giménez en Portugal

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Con su llegada al Famalicão, Patricio Salas se suma a Santiago Giménez como otro delantero mexicano que jugará en la liga portuguesa.

Mientras el ‘Chaquito’ llegó recientemente al Porto procedente del AC Milan, Salas estará bajo las órdenes del entrenador Carlos Carvalhal.

El mexicano tuvo poca participación con el América durante los últimos encuentros, pues únicamente vio actividad en tres de los últimos 10 partidos del conjunto azulcrema.

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Su nuevo equipo tendrá como próximo compromiso una visita al Estrela Amadora el próximo sábado 5 de septiembre, en un partido en el que Famalicão buscará conseguir su primera victoria de la temporada después de registrar dos derrotas y dos empates.

Guillermo Almada habría recomendado a Patricio Salas

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De acuerdo con información de ESPN, la llegada de Salas al futbol portugués habría sido posible gracias a las influencias de Guillermo Almada, actual técnico del América.

De acuerdo con la información, el entrenador uruguayo habría tenido contacto con directivos del club portugues para hablarles sobre el delantero mexicano, quien fue formado en las fuerzas básicas del Pachuca y posteriormente continuó su desarrollo con el América.

Almada también habría construido vínculos con personajes del futbol europeo durante su paso por el Viejo Continente, entre ellos el propietario del Famalicão, Idan Ofer, y el director deportivo del club portugués, André Villas-Boas.

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