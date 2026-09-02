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Resurgen tuits de Lenia Batres criticando a Carlos Slim tras la foto que se tomó con él

Los antiguos mensajes críticos hacia Carlos Slim Helú vuelven a circular tras su publicación reciente

La ministra Lenia Batres, que busca la Presidencia de la SCJN, se tomó una fotografía con el empresario Carlos Slim. Crédito: X/ @LeniaBatres
La ministra Lenia Batres, que busca la Presidencia de la SCJN, se tomó una fotografía con el empresario Carlos Slim. Crédito: X/ @LeniaBatres
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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, compartió en su cuenta de X una fotografía junto al empresario Carlos Slim Helú, tomada durante el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La imagen fue difundida por la propia ministra bajo el hashtag #MinistraDelPueblo, junto con otra fotografía en la que aparece con la fiscal Ernestina Godoy.

Una relación con historial de señalamientos

La fotografía llamó la atención debido a que Batres mantiene, desde hace más de una década, un historial de publicaciones críticas hacia Slim en la misma red social. Entre 2012 y 2014, la hoy ministra compartió diversos tuits en los que:

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  • Cuestionó la concentración de riqueza del empresario, calificándolo como parte de un grupo que se “resiste” ante resoluciones regulatorias.
  • Cuestionó la imparcialidad del empresario en procesos electorales, al escribir que “es obvio que Slim no garantiza imparcialidad para blindar elecciones, cuando del resultado depende la continuidad de su negociazo pretendido transexenal del aeropuerto”.
@LeniaBatres
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  • Difundió notas periodísticas sobre la disminución y recuperación de la fortuna de Slim.
  • Señaló que la Reforma de Telecomunicaciones de 2013 estaba “hecha para Slim, Salinas y Azcárraga” y no para la ciudadanía.
@LeniaBatres
@LeniaBatres
  • Retuiteó contenido que calificaba a la periodista Carmen Aristegui como “empleada de Slim”.

El antecedente que reactiva la controversia

El contraste con la imagen actual cobra relevancia porque, según reportó Milenio, Batres fue impedida de votar en un asunto de la Segunda Sala relacionado con el empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que sus propios colegas ministros —incluida Yasmín Esquivel— determinaran que existía “falta de objetividad” y “enemistad manifiesta”, con base en una serie de tuits en los que la ministra se refería al empresario como “miserable”. En ese momento, la presidenta Sheinbaum señaló públicamente que las ofensas “no ayudan en un debate”, aunque coincidió en que el fondo del asunto era si Salinas Pliego debía pagar impuestos.

Empresarios habrían pedido frenar su llegada a la presidencia de la Corte

La foto con Slim también cobra relevancia porque, según trascendió en una columna del periodista Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras”, algunos representantes del sector empresarial habrían manifestado a la presidenta Claudia Sheinbaum su preocupación por una eventual llegada de Lenia Batres a la presidencia de la SCJN, cargo que quedará vacante en septiembre de 2027 al concluir el periodo de Hugo Aguilar Ortiz. Cuestionada al respecto en su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó la existencia de esas reuniones, aunque aclaró que las preferencias del sector privado no se limitan a una sola figura: “Hay empresarios que plantean una u otra persona, no necesariamente Lenia Batres, pero, bueno, ese es un asunto de la Corte”, declaró.

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La mandataria no precisó la identidad de los empresarios involucrados y subrayó que la definición de la presidencia corresponde exclusivamente al Poder Judicial, señalando además que existe una contradicción constitucional —entre los artículos 94 y 97— sobre el mecanismo para elegir a quien encabece el máximo tribunal.

El contexto: la carrera por la presidencia de la Corte

La fotografía con Slim se da en un momento en que Batres busca la presidencia de la SCJN, según Infobae. El medio plantea que el gesto de cercanía con uno de los hombres más ricos del país podría interpretarse dentro de la dinámica interna previa a esa definición, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre si dicho encuentro tuvo alguna intención política específica.

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