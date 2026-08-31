Nuevas cifras de desempleo en Colombia: bajó en comparación con julio de 2025, según el Dane

Las cifras del desempleo en Colombia fueron dadas a conocer en los canales oficiales del Dane - crédito Colprensa

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El mercado laboral colombiano registró en julio de 2026 una disminución en la tasa de desempleo, que se ubicó en 8,1%, y un aumento de 578.000 personas ocupadas, de acuerdo con cifras entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Reducción del desempleo y aumento de la ocupación

El director de la entidad, Ricardo Valencia Ramírez, destacó que “la economía se ha venido ajustando y en consecuencia el mercado laboral también y por ello estamos registrando la tasa de desocupación más baja de esa serie para este mes de julio del año 2026”.

Este resultado representa una baja de 0,7 puntos porcentuales frente al 8,8% reportado en el mismo mes de 2025. El número de personas ocupadas llegó a 24,5 millones, mientras que la población en edad de trabajar alcanzó los 41,2 millones.

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El director de la entidad, Ricardo Valencia Ramírez, destacó que “la economía se ha venido ajustando y en consecuencia el mercado laboral también" - crédito David Morales/Dane

La tasa global de participación aumentó de 64,6% a 64,8% y la tasa de ocupación pasó de 58,9% a 59,5% respecto a julio del año pasado. La población desocupada se redujo en 160.000 personas, con una variación de -6,9%, principalmente en cabeceras municipales distintas de las principales ciudades y en áreas rurales dispersas.

Comportamiento sectorial del empleo

En el análisis por ramas de actividad económica, la mayor contribución al crecimiento de la ocupación se observó en administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, que sumaron 404.000 nuevos ocupados.

El sector de comercio y reparación de vehículos incrementó en 158.000 empleos y la construcción en 156.000 trabajadores. La industria manufacturera reportó un aumento de 82.000 personas ocupadas, información y comunicaciones sumó 92.000 y actividades artísticas y otros servicios agregaron 79.000 empleos.

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Por el contrario, el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca perdió 204.000 ocupados en comparación anual. También se reportaron caídas en transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, actividades financieras y de seguros, así como en suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos.

El sector de comercio y reparación de vehículos incrementó en 158.000 empleos y la construcción en 156.000 trabajadores - crédito Dane

Posición ocupacional y brecha de género

El mayor crecimiento se registró entre los trabajadores por cuenta propia, quienes pasaron de 9,7 millones a 10,1 millones en un año, con una contribución de 1,7 puntos porcentuales a la variación de la población ocupada. El grupo de patrones o empleadores subió de 517.000 a 667.000 personas. Los empleados del Gobierno aumentaron de 809.000 a 939.000, y los empleados particulares pasaron de 10,8 millones a 10,9 millones.

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En contraste, el número de jornaleros o peones cayó a 619.000. Los trabajadores familiares sin remuneración aumentaron en 32.000 y los empleados domésticos se mantuvieron estables en 733.000 personas.

Las cifras muestran diferencias entre hombres y mujeres. En julio, la tasa de desocupación femenina fue de 10,1% y la masculina de 6,7%. La brecha de género se ubicó en 3,4 puntos porcentuales, menor en comparación con un año atrás.

En julio, la tasa de desocupación femenina fue de 10,1% y la masculina de 6,7% - crédito Dane

Desempeño urbano y situación de los jóvenes

En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue de 8,5%, levemente superior al 8,4% de julio de 2025. La participación laboral descendió de 67% a 66,7% y la tasa de ocupación se ubicó en 61%. El dato desestacionalizado preliminar para julio fue de 8,3% en el total nacional y de 8,4% en las 13 ciudades y áreas metropolitanas.

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Entre las 23 principales ciudades, Quibdó registró la mayor tasa de desocupación con 23%, seguida de Cartagena (13,6%) y Sincelejo (13%). Por el contrario, Medellín presentó 7%, Bucaramanga 7,2% y Pereira 7,5%. En Cali, la tasa fue de 8,9%.

En el segmento de jóvenes entre 15 y 28 años, la tasa de desocupación nacional se ubicó en 14,1% en el trimestre mayo-julio. Entre las ciudades con mayores tasas en este grupo estuvieron Quibdó (33,6%), Sincelejo (25,8%) y Cartagena (25,4%). Las menores tasas se observaron en Florencia (12,5%), Medellín (12,5%) y Pereira (12,1%).

Entre las 23 principales ciudades, Quibdó registró la mayor tasa de desocupación con 23% - crédito Dane

Reducción de la informalidad laboral

El informe del Dane reportó una baja en la informalidad en todos los dominios geográficos. A nivel nacional, la proporción de ocupados informales fue de 54,5%. En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas se situó en 40,5%; en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, en 41,8%, y en los centros poblados y rural disperso, en 82,5%.

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La entidad explicó que se consideran informales a los asalariados y empleados domésticos que no cotizan a salud y pensión mediante su relación laboral, así como a los trabajadores familiares sin remuneración y a quienes trabajan por cuenta propia, empleadores o patronos que pertenecen al sector informal.