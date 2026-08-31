Abelardo de la Espriella confirmó tercer bombardeo contra disidencias de alias Iván Mordisco: la operación Azarías deja 8 fallecidos y al menos 3 capturados

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó el tercer bombardeo contra las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario informó que el bombardeo se realizó la noche del lunes 30 de agosto de 2026 contra un “campamento narcoterrorista” en el departamento del Guaviare.

“Nueva operación ofensiva contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’: anoche bombardeamos un campamento narcoterrorista en Guaviare (sic)”, indicó.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó el tercer bombardeo contra las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco - crédito Sergio Acero/REUTERS Ernesto Guzmán/EFE

El presidente Abelardo de la Espriella detalló que el operativo, denominado Azarías, se llevó a cabo en la vereda Lagos del Dorado, en el municipio de Miraflores, y estuvo dirigido contra el Frente Carolina Ramírez y su principal cabecilla, alias El Tigre o Pintado.

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“Nuestra Fuerza Pública desarrolla la Operación Militar AZARÍAS en la vereda Lagos del Dorado, municipio de Miraflores, contra el Frente Carolina Ramírez y su principal cabecilla, alias ‘El Tigre’ o ‘Pintado’ (sic)”, expresó.

El jefe de Estado informó en su publicación que el resultado preliminar del operativo es de ocho personas fallecidas, tres capturadas y dos “recuperadas”, quienes aseguran ser menores de edad, por lo que sus identidades están en proceso de verificación.

“El balance preliminar es contundente: 8 integrantes de la estructura muertos en desarrollo de operaciones militares, 3 capturados y 2 personas recuperadas que manifiestan ser menores de edad, cuya identidad está siendo verificada. También fue hallado abundante material de guerra e intendencia (sic)”, puntualizó.

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Abelardo de la Espriella señaló que alias El Tigre está acusado de ejecutar acciones terroristas en distintos departamentos del país y de atacar a la fuerza pública. Además, indicó que es requerido mediante una circular de Interpol.

“Alias ‘El Tigre’ es señalado de dirigir acciones terroristas en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, atacar unidades de nuestra Fuerza Pública y promover el reclutamiento criminal de niños, niñas y adolescentes. Además, es requerido mediante circular de Interpol (sic)”, indicó.

El mandatario colombiano indicó que se está verificando si entre los ocho fallecidos se encuentra alias El Tigre, y precisó que su muerte solo se confirmará cuando exista plena identificación del cuerpo.

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“Los combates continúan y nuestras tropas mantienen la presión. Estamos verificando si alias ‘El Tigre’ se encuentra entre los muertos en desarrollo de la operación. Solo lo confirmaremos cuando exista plena identificación (sic)”, expresó el jefe de Estado.

Abelardo de la Espriella señaló que alias El Tigre está acusado de ejecutar acciones terroristas en distintos departamentos del país y de atacar a la fuerza pública - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Y agregó: “A Mordisco y a sus estructuras: la ofensiva no se detiene. Vamos por sus cabecillas, por sus hombres, por sus armas y por sus finanzas criminales. No tendrán territorio seguro para esconderse (sic).

Finalmente, Abelardo de la Espriella afirmó que, por cada muerte de un colombiano, soldado o policía, la respuesta del Estado será letal y contundente.

“Por cada ciudadano, policía y soldado que asesinen, la respuesta del Gobierno será contundente y letal (sic)”, aseveró De la Espriella.