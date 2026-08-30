El cangrejo boxeador ante el cambio climático: una alianza en peligro

El camuflaje del cangrejo boxeador se apoya en un caparazón beige o marrón claro con dibujos irregulares que lo mezclan con rocas y corales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cangrejo boxeador, una especie de apenas 2,5 centímetros que habita en aguas tropicales del Indo-Pacífico, recurre a una defensa tan singular como eficaz: lleva anémonas vivas en sus pinzas y las agita frente a cualquier amenaza. Lejos de ser un gesto llamativo sin función, se trata de una estrategia de supervivencia.

Las anémonas poseen células urticantes —llamadas cnidocitos— capaces de liberar toxinas que afectan a los depredadores. Gracias a esa alianza, este pequeño crustáceo puede compensar su escasa fuerza física y enfrentar peligros que, por tamaño, le resultarían difíciles de resistir.

La supervivencia de Lybia tessellata está estrechamente ligada a este vínculo simbiótico. Si pierde una de sus anémonas, puede dividir la restante para volver a formar una pareja, un comportamiento documentado en estudios publicados en PeerJ. Sin embargo, esa relación enfrenta ahora una amenaza externa creciente: el calentamiento global.

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La fragilidad de la simbiosis frente al calor extremo

Lybia tessellata mide menos de 2,5 centímetros y agita organismos vivos en sus pinzas para enfrentar amenazas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las anémonas marinas, al igual que los corales, mantienen una estrecha relación con algas microscópicas llamadas zooxantelas, que viven en sus tejidos y les aportan buena parte de la energía que obtienen mediante la fotosíntesis. Cuando la temperatura del agua supera determinados umbrales, el estrés térmico puede provocar la expulsión de estas algas y desencadenar el fenómeno conocido como blanqueamiento.

El cambio va mucho más allá de la pérdida de color. Investigaciones publicadas en Scientific Reports muestran que, al quedar privadas de sus algas simbióticas, las anémonas sufren un fuerte desequilibrio energético. Si las condiciones adversas se prolongan y no recuperan esa asociación, su supervivencia puede verse seriamente comprometida.

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Para el cangrejo boxeador, las consecuencias pueden extenderse a su propia estrategia de supervivencia. La desaparición o el deterioro de las anémonas implica perder no solo su particular “guante” defensivo, sino también un aliado que contribuye a su alimentación y le permite mantener a distancia a posibles depredadores. Así, el calentamiento del océano puede alterar una relación biológica de la que dependen ambos organismos.

Un ecosistema al borde del colapso

El cangrejo boxeador Lybia tessellata usa anémonas marinas como defensa, alimento y herramienta de supervivencia en el océano Indo-Pacífico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del calentamiento sobre estas relaciones mutualistas ya fue observado en otros ecosistemas. Un estudio liderado por la Universidad de Boston y publicado en Nature documentó que episodios de calor extremo en el Mar Rojo provocaron el colapso de poblaciones de peces payaso junto con las anémonas que les servían de refugio. Cuando estas últimas se blanquean o mueren, también se debilita la red de protección de las especies asociadas.

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Aunque Lybia tessellata es un omnívoro oportunista capaz de alimentarse de restos orgánicos, su vulnerabilidad aumenta cuando el ambiente que lo rodea se deteriora. El incremento de la temperatura del océano puede modificar la estructura de los arrecifes, reducir los refugios disponibles y alterar la distribución de los organismos con los que mantiene vínculos ecológicos.

En ese escenario, la capacidad de adaptación se vuelve decisiva. Diversos estudios sobre cnidarios muestran que muchas especies tienen márgenes térmicos limitados y pueden sufrir estrés cuando el calentamiento ocurre con demasiada rapidez. Para el cangrejo boxeador, eso implica que la amenaza no proviene solo de la pérdida de sus anémonas, sino también de una transformación más amplia del ecosistema del que depende.

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Las anémonas marinas aportan cnidocitos que pueden inyectar un veneno paralizante y ayudan a Lybia tessellata a disuadir depredadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resiliencia como última defensa

A pesar de este panorama, el cangrejo boxeador exhibe una notable capacidad de adaptación. Su habilidad para dividir una anémona y reconstruir la pareja que utiliza en sus pinzas muestra hasta qué punto esta especie desarrolló estrategias para sostener una alianza esencial para su vida cotidiana.

Sin embargo, esa resiliencia tiene límites. Cuando el aumento de la temperatura altera de forma persistente a las anémonas y a otros organismos del arrecife, la capacidad individual del crustáceo deja de ser suficiente. La ruptura de vínculos como este, o como el que mantienen los corales con sus algas simbióticas, puede convertirse en una señal del deterioro más amplio del ecosistema.

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Los científicos continúan estudiando cómo el estrés térmico modifica estas asociaciones y hasta qué punto las especies pueden recuperarse después de episodios prolongados de calentamiento. El caso de Lybia tessellata muestra que la alteración de un organismo puede repercutir sobre otros que dependen de él para alimentarse, protegerse o encontrar refugio.

Lybia tessellata es un omnívoro oportunista que consume pequeños organismos, restos orgánicos y partículas capturadas por las anémonas marinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la supervivencia de este pequeño “boxeador” del Indo-Pacífico no depende únicamente de sus particulares pinzas ni de su capacidad para conservar sus anémonas. También está ligada a la estabilidad de una red ecológica formada durante millones de años y que enfrenta una presión creciente por el calentamiento de los océanos.

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