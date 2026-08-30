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El Mediterráneo se queda sin lugar para los superyates

Las zonas de anclajes escasean, las regulaciones ambientales se endurecen y la tensión entre turismo náutico de lujo y conservación marina redefine las temporadas en las costas más codiciadas de Europa

Vista aérea de múltiples yates de color blanco agrupados en círculo en mar turquesa junto a una costa rocosa.
La cantidad de lugares protegidos del viento, con profundidad suficiente y acceso a la costa no alcanza para una flota (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los puntos de anclaje del Mediterráneo son escasos, y la flota de superyates que llega cada verano los supera con creces. Los mejores sitios para anclar —aquellos con protección frente al viento, profundidad adecuada y acceso a la costa— no alcanzan para una industria náutica que creció en cantidad y en tamaño al mismo tiempo. Según informó la revista Forbes, la situación preocupa a propietarios, capitanes y autoridades de conservación por igual.

El problema no es solo de espacio. Las restricciones ambientales que prohíben fondear sobre praderas de Posidonia —una planta marina clave para el ecosistema del mar— redujeron aún más las zonas disponibles. Los yates de mayor porte son los más afectados: necesitan más profundidad, más superficie y más protección, justo lo que menos abunda en las costas reguladas de Europa.

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Una flota que creció más rápido que la infraestructura

Infografía explicativa sobre superyates que incluye ilustraciones de embarcaciones, boyas, vegetación marina y cifras porcentuales.
Una infografía de Infobae detalla cómo las normas ambientales en el Mediterráneo redujeron al seis por ciento el anclaje de superyates sobre Posidonia en Córcega (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de los propietarios a vender sus embarcaciones para adquirir modelos más grandes comprimió una oferta de puntos de anclaje que no se expandió al mismo ritmo. Esa presión recayó sobre puertos, reservas naturales y parques marinos, que deben compatibilizar el turismo náutico con la protección del entorno costero.

La discusión llegó al Parlamento francés. En junio, legisladores de Francia propusieron prohibir el ingreso de yates privados de 50 metros o más a puertos y aguas territoriales del país. La iniciativa difícilmente prospere en los términos en que fue presentada, pero dejó expuesto un mayor escrutinio sobre este segmento y una resistencia más visible en las costas más codiciadas del continente.

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Los parques marinos desarrollan alternativas

Una boya submarina amarilla y gris amarrada al fondo del agua entre vegetación marina, con la base de un barco flotando en la superficie.
Los registros en Córcega muestran una baja del fondeo sobre posidonia entre 2019 y 2025, en medio de controles más estrictos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de conservación no solo pusieron restricciones: también avanzaron en soluciones. Madeleine Cancemi, directora del Parque Natural Marino de Cabo Corso y Agriate, explicó a Forbes que la presencia de superyates en las zonas protegidas de Córcega —isla francesa ubicada en el Mediterráneo, conocida por sus aguas limpias y su naturaleza preservada— aumentó entre 2020 y 2025.

Aun así, los datos reflejan un cambio de conducta: la proporción de yates que ancló sobre praderas protegidas de Posidonia bajó del 35% en 2019 al 6% en 2025.

“Los grandes barcos no son, en principio, incompatibles con los objetivos de conservación”, afirmó Cancemi en declaraciones recogidas por el medio. Y agregó: “Esa compatibilidad exige que las actividades respeten las regulaciones ambientales y que las prácticas se adapten a la sensibilidad de los ecosistemas marinos”.

El Parque Nacional de Port-Cros avanza en infraestructura de amarre nueva alrededor de Porquerolles —pequeña isla francesa del Mediterráneo—, con boyas inteligentes. En las Islas Baleares —archipiélago español que incluye Mallorca e Ibiza—, las autoridades sumaron campos de amarre ecológico y 20 embarcaciones de vigilancia para las zonas restringidas.

Frustración en las tripulaciones, demanda sin caídas

Múltiples yates, botes pequeños, dos cruceros grandes, edificios, palmeras, montañas, muelle con personas caminando y un arcoíris en el cielo.
El faltante de espacios adecuados también plantea un problema de seguridad, porque la acumulación en una misma zona aumenta la probabilidad de percances (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios no encontraron buena recepción en todos los sectores. Camille Medina, responsable de flota de alquiler para la Unión Europea (UE) en Hill Robinson —empresa internacional de gestión de yates de lujo—, señaló que las restricciones al fondeo en Pampelonne —playa icónica de la Riviera francesa cerca de Saint-Tropez—, y las medidas de protección de la Posidonia en Córcega y Baleares “resultaron muy frustrantes para capitanes y clientes de alquiler cuando entraron en vigor”.

El déficit de lugares adecuados también genera un problema de seguridad: cuando muchas embarcaciones se concentran en una misma área, el riesgo de incidentes crece si las condiciones meteorológicas se deterioran.

Harald Van Exem, vicepresidente ejecutivo y director de servicios de yates de Fraser —otra gestora global del sector—, ofrece otra perspectiva. Según explicó a Forbes, un sistema más ordenado puede dar ventajas operativas reales: cuando zonas como Porquerolles o La Maddalena —isla del norte de Cerdeña, Italia— reemplazan el fondeo libre por una red de gestión estructurada, los capitanes ganan previsibilidad y los huéspedes obtienen un entorno más tranquilo.

Algunos superyates ya adoptaron tecnología para operar bajo estas condiciones: el Artefact, de 80 metros, cuenta con propulsión híbrida y posicionamiento dinámico —un sistema que mantiene la embarcación estable en un punto fijo sin necesidad de anclar—. Sistemas similares emplean el Yersin, de 77,6 metros, y el Akula, de 59,1 metros.

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