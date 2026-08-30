EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 30 de agosto: diversas avenidas cerradas por el Maratón CDMX

La agenda de movilizaciones sociales del 30 de agosto de 2026 en Ciudad de México contempla diversas marchas, concentraciones, rodadas de ciclistas y motociclistas, así como eventos culturales, deportivos y de esparcimiento. Predominan las actividades en conmemoración del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, con múltiples marchas y actos organizados por colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes exigen verdad y justicia para las personas desaparecidas. Además, hay conferencias sobre la situación en Palestina, recolectas de firmas para una ley de muerte digna, eventos culturales cannábicos y manifestaciones por derechos animales. El día también incluye conciertos, obras de teatro, ferias, eventos deportivos y actividades recreativas en distintas alcaldías, destacando el Maratón de la Ciudad de México.
Avenidas cerradas por el Maratón de la CDMX
Los cierres viales iniciarán desde la madrugada del domingo y las vialidades se reabrirán de manera gradual a partir de las 13:00 horas. La ruta afectada incluye Paseo de la Reforma, la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Chivatito, Julio Verne, Luis G. Urbina, Presidente Masaryk, Moliere, Ferrocarril de Cuernavaca, Ejército Nacional, Thiers, Darwin y Rubén Darío, para posteriormente reincorporarse a Reforma a la altura de Torre Mayor.
Lista
Cierres viales desde la madrugada del domingo. (reapertura gradual de vialidades a partir de las 13:00 horas).
- Paseo de la Reforma
- Primera Sección del Bosque de Chapultepec
- Chivatito
- Julio Verne
- Luis G. Urbina
- Presidente Masaryk
- Moliere
- Ferrocarril de Cuernavaca
- Ejército Nacional
- Thiers
- Darwin
- Rubén Darío
- Retorno a Reforma a la altura de Torre Mayor
El Zócalo Capitalino será el punto de llegada de la Carrera Maratón de la Ciudad de México 2026, evento que obligará a cerrar la circulación en las inmediaciones del Centro Histórico. La ruta partió desde el Estadio Olímpico Universitario y recorrerá Av. Insurgentes, Paseo de la Reforma, Av. Oaxaca, Av. Nuevo León, Av. Chapultepec, Av. Presidente Masaryk, Av. Moliere, Av. Ejército Nacional y Av. Juárez.
Resumen de movilizaciones
- Diversas marchas y concentraciones por el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, exigiendo justicia y presentación con vida de las personas desaparecidas.
- Acciones artísticas, culturales y políticas en la Glorieta del Ahuehuete y otros puntos emblemáticos del centro de la ciudad.
- Conferencias y actividades en apoyo a Palestina, visibilizando temas de genocidio y resistencia.
- Recolección de firmas para la iniciativa “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”.
- Jornadas culturales y de información sobre derechos cannábicos, espacios seguros para consumidores y talleres de reducción de riesgos.
- Manifestaciones y exigencia de derechos para animales, pidiendo justicia y esclarecimiento de casos de maltrato y desaparición.
- Rodadas ciclistas y motociclistas en diferentes alcaldías, algunas con posibles afectaciones viales.
- Eventos de esparcimiento, como conciertos, obras de teatro, ferias, celebraciones deportivas y actividades recreativas, destacando el Maratón de la Ciudad de México y presentaciones musicales de gran aforo.
- Actividades distribuidas en distintas alcaldías de la capital, incluyendo Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.