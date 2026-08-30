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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 30 de agosto: diversas avenidas cerradas por el Maratón CDMX

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La agenda de movilizaciones sociales del 30 de agosto de 2026 en Ciudad de México contempla diversas marchas, concentraciones, rodadas de ciclistas y motociclistas, así como eventos culturales, deportivos y de esparcimiento. Predominan las actividades en conmemoración del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, con múltiples marchas y actos organizados por colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes exigen verdad y justicia para las personas desaparecidas. Además, hay conferencias sobre la situación en Palestina, recolectas de firmas para una ley de muerte digna, eventos culturales cannábicos y manifestaciones por derechos animales. El día también incluye conciertos, obras de teatro, ferias, eventos deportivos y actividades recreativas en distintas alcaldías, destacando el Maratón de la Ciudad de México.

13:12 hsHoy

Avenidas cerradas por el Maratón de la CDMX

Los cierres viales iniciarán desde la madrugada del domingo y las vialidades se reabrirán de manera gradual a partir de las 13:00 horas. La ruta afectada incluye Paseo de la Reforma, la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Chivatito, Julio Verne, Luis G. Urbina, Presidente Masaryk, Moliere, Ferrocarril de Cuernavaca, Ejército Nacional, Thiers, Darwin y Rubén Darío, para posteriormente reincorporarse a Reforma a la altura de Torre Mayor.

Lista

Cierres viales desde la madrugada del domingo. (reapertura gradual de vialidades a partir de las 13:00 horas).

  • Paseo de la Reforma
  • Primera Sección del Bosque de Chapultepec
  • Chivatito
  • Julio Verne
  • Luis G. Urbina
  • Presidente Masaryk
  • Moliere
  • Ferrocarril de Cuernavaca
  • Ejército Nacional
  • Thiers
  • Darwin
  • Rubén Darío
  • Retorno a Reforma a la altura de Torre Mayor
Los cierres viales iniciarán desde la madrugada del domingo y las vialidades se reabrirán de manera gradual a partir de las 13:00 horas.
Los cierres viales iniciarán desde la madrugada del domingo y las vialidades se reabrirán de manera gradual a partir de las 13:00 horas.
13:02 hsHoy

El Zócalo Capitalino será el punto de llegada de la Carrera Maratón de la Ciudad de México 2026, evento que obligará a cerrar la circulación en las inmediaciones del Centro Histórico. La ruta partió desde el Estadio Olímpico Universitario y recorrerá Av. Insurgentes, Paseo de la Reforma, Av. Oaxaca, Av. Nuevo León, Av. Chapultepec, Av. Presidente Masaryk, Av. Moliere, Av. Ejército Nacional y Av. Juárez.

Continúan el Maratón de la CDMX (X@MaratónCDMX)
Continúan el Maratón de la CDMX (X@MaratónCDMX)
13:08 hsHoy

Resumen de movilizaciones

  • Diversas marchas y concentraciones por el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, exigiendo justicia y presentación con vida de las personas desaparecidas.
  • Acciones artísticas, culturales y políticas en la Glorieta del Ahuehuete y otros puntos emblemáticos del centro de la ciudad.
  • Conferencias y actividades en apoyo a Palestina, visibilizando temas de genocidio y resistencia.
  • Recolección de firmas para la iniciativa “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”.
  • Jornadas culturales y de información sobre derechos cannábicos, espacios seguros para consumidores y talleres de reducción de riesgos.
  • Manifestaciones y exigencia de derechos para animales, pidiendo justicia y esclarecimiento de casos de maltrato y desaparición.
  • Rodadas ciclistas y motociclistas en diferentes alcaldías, algunas con posibles afectaciones viales.
  • Eventos de esparcimiento, como conciertos, obras de teatro, ferias, celebraciones deportivas y actividades recreativas, destacando el Maratón de la Ciudad de México y presentaciones musicales de gran aforo.
  • Actividades distribuidas en distintas alcaldías de la capital, incluyendo Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

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