EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 30 de agosto: diversas avenidas cerradas por el Maratón CDMX

La agenda de movilizaciones sociales del 30 de agosto de 2026 en Ciudad de México contempla diversas marchas, concentraciones, rodadas de ciclistas y motociclistas, así como eventos culturales, deportivos y de esparcimiento. Predominan las actividades en conmemoración del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, con múltiples marchas y actos organizados por colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes exigen verdad y justicia para las personas desaparecidas. Además, hay conferencias sobre la situación en Palestina, recolectas de firmas para una ley de muerte digna, eventos culturales cannábicos y manifestaciones por derechos animales. El día también incluye conciertos, obras de teatro, ferias, eventos deportivos y actividades recreativas en distintas alcaldías, destacando el Maratón de la Ciudad de México.