México Deportes

Maratón CDMX 2026: todos resultados de las ramas varonil, femenil y especial

El Maratón de la Ciudad de México de 2026 concluyó con la consagración de atletas de Perú, Kenia y México en las principales categorías

Las calles de la Ciudad de México fueron escenario de la edición número 43 del maratón capitalino, en el que participaron 30 mil corredores y se vivieron momentos de gran emoción para miles de aficionados y atletas (Corazón de la Capital)
Las calles de la Ciudad de México fueron escenario de la edición número 43 del maratón capitalino, en el que participaron 30 mil corredores y se vivieron momentos de gran emoción para miles de aficionados y atletas (Corazón de la Capital)
Guardar

Las calles de la Ciudad de México fueron escenario de la edición número 43 del maratón capitalino, en el que participaron 30 mil corredores y se vivieron momentos de gran emoción para miles de aficionados y atletas. La competencia de 2026 volvió a reunir a deportistas de múltiples países, consolidando su prestigio en el calendario internacional.

En la categoría Especial, el poblano Gonzalo Valdovinos cruzó la meta en primer lugar y expresó: “Estoy contento, satisfecho, valió la pena salirme de mi casa para prepararme”.

maraton cdmx 2026 -México- 7 febrero
Ambas carreras se realizarán este año nuevamente (Gemini)

Cabe señalar que el triunfo significó un doble festejo, ya que también logró la victoria en el Medio Maratón de este mismo año. El segundo puesto fue para Pedro Gandarilla, mientras que el colombiano Luis Sanclement ocupó el tercer escalón.

PUBLICIDAD

Resultados de la categoría Especial femenil

La rama femenil de la categoría Especial tuvo como protagonista a Brenda Osnaya, quien alcanzó el bicampeonato tras repetir el primer lugar que ya había obtenido en la edición anterior. Esta deportista mexicana confirmó su dominio y regularidad en la prueba, marcando el ritmo para las futuras competencias nacionales.

Vista frontal de una multitud de corredores usando camisetas rosas en una calle flanqueada por palmeras, semáforos y señales de tráfico
Cientos de corredores con camisetas rosas participan en el Medio Maratón de la Ciudad de México edición 2026, avanzando por una avenida arbolada. (Jefatura Gobierno CDMX)

Ganadores en la categoría varonil y femenil

El maratón varonil vivió un cierre contundente gracias al peruano Cristhian Pacheco, quien detuvo el cronómetro en dos horas con diez minutos. La victoria de Pacheco se sumó a la obtenida anteriormente por su hermano Raúl, reforzando la presencia de la familia en el podio internacional. El segundo lugar quedó en manos del etíope Lencho.

PUBLICIDAD

En la rama femenil, la keniata Asefia se consagró campeona al completar la carrera en dos horas con veintinueve minutos. Su compatriota Alema se adjudicó la segunda posición, manteniendo la hegemonía africana en las pruebas de fondo.

El Maratón de la Ciudad de México de 2026 concluyó con la consagración de atletas de Perú, Kenia y México en las principales categorías, reflejando la diversidad y el alto nivel competitivo del evento. Los resultados de esta edición evidencian la consolidación de figuras nacionales e internacionales, además del impacto positivo de la cita para el desarrollo del atletismo en la región.

Temas Relacionados

Maratón CDMXMaratón 2026CarrerasCorredoresAtletascompetencias deportivasmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cucarachas voladoras: por qué aparecen y cómo eliminarlas rápido

La llegada de las cucarachas voladoras al hogar no es casualidad, conoce las razones detrás de su presencia y qué hacer para mantenerlas lejos

Cucarachas voladoras: por qué aparecen y cómo eliminarlas rápido

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 30 de agosto: diversas avenidas cerradas por el Maratón CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 30 de agosto: diversas avenidas cerradas por el Maratón CDMX

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

De qué murió la cuñada de ‘El Burro’ Van Rankin: Ana Lucía tenía tan solo 37 años de edad

Magda Bleizeffer, esposa del famoso condcutor de Televisa, compartió fotos y videos tras el sensible fallecimento de su hermana

De qué murió la cuñada de ‘El Burro’ Van Rankin: Ana Lucía tenía tan solo 37 años de edad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: procesan a implicado en asesinato de César Gastélum

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: procesan a implicado en asesinato de César Gastélum
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: procesan a implicado en asesinato de César Gastélum

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: procesan a implicado en asesinato de César Gastélum

Procesan al presunto asesino del influencer César Gastélum por atacar a balazos a agentes federales en Puebla

Ataque contra policías en Villa García, Zacatecas: saldo de dos heridos y un detenido

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

Jefe de la DEA afirma que EEUU continuará buscando activos de Genaro García Luna tras recuperación de 5.8 millones de dólares de México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién podría ser el quinto eliminado y las grandes polémicas en la gala

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién podría ser el quinto eliminado y las grandes polémicas en la gala

Mariana Ochoa le pone un fuerte alto a Aldo Rendón: fans insisten en teoría sobre Ari Borovoy para destruir a la OV7

De qué murió la cuñada de ‘El Burro’ Van Rankin: Ana Lucía tenía tan solo 37 años de edad

Melenie Carmona comparte fotografía junto a su novio tras confirmar su embarazo

Wendy Guevara confiesa a Rosalía historia de abuso emocional y económico: “Por amor di el enganche para una casa”

DEPORTES

Maratón CDMX 2026: resultados de las ramas varonil, femenil y especial

Maratón CDMX 2026: resultados de las ramas varonil, femenil y especial

Damian Priest sueña con un WrestleMania en México y revela lo que sentiría al luchar en el Estadio Azteca

Guillermo Almada revela el futuro de Brian Rodríguez en América ¿Se va?

Beatriz Briones se mete al Top 8 mundial en Canotaje Sprint

US Open 2026: cuándo y dónde ver el último Grand Slam desde México