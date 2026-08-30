Maratón CDMX 2026: todos resultados de las ramas varonil, femenil y especial

Las calles de la Ciudad de México fueron escenario de la edición número 43 del maratón capitalino, en el que participaron 30 mil corredores y se vivieron momentos de gran emoción para miles de aficionados y atletas (Corazón de la Capital)

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Las calles de la Ciudad de México fueron escenario de la edición número 43 del maratón capitalino, en el que participaron 30 mil corredores y se vivieron momentos de gran emoción para miles de aficionados y atletas. La competencia de 2026 volvió a reunir a deportistas de múltiples países, consolidando su prestigio en el calendario internacional.

En la categoría Especial, el poblano Gonzalo Valdovinos cruzó la meta en primer lugar y expresó: “Estoy contento, satisfecho, valió la pena salirme de mi casa para prepararme”.

Ambas carreras se realizarán este año nuevamente (Gemini)

Cabe señalar que el triunfo significó un doble festejo, ya que también logró la victoria en el Medio Maratón de este mismo año. El segundo puesto fue para Pedro Gandarilla, mientras que el colombiano Luis Sanclement ocupó el tercer escalón.

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Resultados de la categoría Especial femenil

La rama femenil de la categoría Especial tuvo como protagonista a Brenda Osnaya, quien alcanzó el bicampeonato tras repetir el primer lugar que ya había obtenido en la edición anterior. Esta deportista mexicana confirmó su dominio y regularidad en la prueba, marcando el ritmo para las futuras competencias nacionales.

Cientos de corredores con camisetas rosas participan en el Medio Maratón de la Ciudad de México edición 2026, avanzando por una avenida arbolada. (Jefatura Gobierno CDMX)

Ganadores en la categoría varonil y femenil

El maratón varonil vivió un cierre contundente gracias al peruano Cristhian Pacheco, quien detuvo el cronómetro en dos horas con diez minutos. La victoria de Pacheco se sumó a la obtenida anteriormente por su hermano Raúl, reforzando la presencia de la familia en el podio internacional. El segundo lugar quedó en manos del etíope Lencho.

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En la rama femenil, la keniata Asefia se consagró campeona al completar la carrera en dos horas con veintinueve minutos. Su compatriota Alema se adjudicó la segunda posición, manteniendo la hegemonía africana en las pruebas de fondo.

El Maratón de la Ciudad de México de 2026 concluyó con la consagración de atletas de Perú, Kenia y México en las principales categorías, reflejando la diversidad y el alto nivel competitivo del evento. Los resultados de esta edición evidencian la consolidación de figuras nacionales e internacionales, además del impacto positivo de la cita para el desarrollo del atletismo en la región.

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