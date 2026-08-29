3 playas de aguas cálidas para disfrutar todo el año, según guías internacionales

Las playas más cálidas del mundo se concentran en Filipinas, Tailandia y Egipto, con aguas de entre 28 ℃ y 30 ℃ en distintos momentos del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las costas de Filipinas, Tailandia y Egipto concentran algunas de las playas con el agua más cálida del mundo, con registros que suelen ubicarse entre 28 ℃ y 30 ℃ en distintos momentos del año. Ese rango, habitual en zonas tropicales y subtropicales, explica por qué estos destinos se mantienen entre los más buscados por quienes priorizan el baño de mar, el snorkel y las vacaciones de playa.

De acuerdo con la guía de Weather2Travel, el mar Rojo en Egipto y varias costas del sudeste asiático figuran entre las áreas con temperaturas marinas más altas para viajeros. Un relevamiento del mismo medio también ubicó a destinos de Tailandia y del entorno tropical asiático dentro del grupo de playas con mares templados a cálidos durante gran parte del año.

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1. Boracay, calor tropical en el centro de Filipinas

Boracay, en Filipinas, mantiene temperaturas altas durante buena parte del año y un mar apto para el baño sin grandes oscilaciones (Wikimedia Commons)

En el caso de Boracay, una de las islas más conocidas de Filipinas, el atractivo no se limita a la arena clara o a la oferta turística. El clima tropical permite temperaturas altas durante buena parte del año y una sensación térmica estable entre estaciones. Esa regularidad influye de forma directa en el agua del mar, que suele mantenerse en niveles aptos para el baño sin grandes oscilaciones.

Según SplashTravels, varias playas del archipiélago filipino se distinguen por sus aguas cálidas en comparación con otros destinos costeros internacionales. A eso se suma el contexto geográfico del país: Filipinas está formada por miles de islas, con actividad volcánica, relieve irregular y una ubicación cercana al ecuador que favorece temperaturas elevadas tanto en tierra como en el mar.

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La estación seca, que en muchos sectores turísticos se extiende entre noviembre y comienzos de mayo, concentra parte de la mayor afluencia de visitantes. En los meses más calurosos, la temperatura ambiente puede acercarse a 38 ℃, mientras que los valores habituales durante el día rondan los 30 ℃. Esa combinación convierte a Boracay en una referencia para el turismo de playa de clima cálido, con condiciones favorables para quienes buscan ingresar al agua sin contrastes marcados de temperatura.

Una isla con mar cálido casi todo el año

Phuket, en Tailandia, registra temperaturas del mar cercanas a 28 ℃ y puede alcanzar los 30 ℃ en ciertos meses del año (Wikimedia Commons)

En Phuket, la isla más grande de Tailandia, la relación entre clima tropical y temperatura del mar también define su perfil turístico. La costa occidental concentra varias playas de arena y la más difundida a nivel internacional es Patong, que reúne hoteles, comercios y vida nocturna. El sur de la isla, con puntos como Laem Promthep, atrae por sus vistas costeras y por el flujo constante de visitantes durante las temporadas de mayor estabilidad climática.

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30YearWeather señaló que Phuket registra valores de mar cercanos a 28 ℃ en períodos de condiciones consideradas óptimas para playa. Otra recopilación de TropicsBeach la incluyó entre los destinos con aguas que pueden alcanzar 30 ℃ en ciertos meses del año.

La cercanía con la línea ecuatorial limita la amplitud térmica anual. En términos generales, las máximas medias se ubican cerca de 32 ℃ y las mínimas alrededor de 25 ℃. La configuración física de la isla también influye en su identidad: se trata de un territorio montañoso, con una cordillera sobre el sector occidental y extensas áreas de selva que cubren gran parte de la superficie. Ese marco natural consolidó a Phuket como uno de los grandes polos de turismo costero del sudeste asiático.

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Sharm el-Sheikh, calor desértico junto al mar Rojo

Sharm el-Sheikh, sobre el mar Rojo en Egipto, combina clima desértico y aguas cálidas que rondan los 28 ℃ en julio y 29,3 ℃ en agosto (Wikimedia Commons)

En Sharm el-Sheikh, ciudad ubicada en la península del Sinaí, el calor no depende de un entorno selvático ni insular como en el sudeste asiático, sino de un clima desértico que convive con una de las franjas costeras más visitadas de Egipto. El antiguo pueblo pesquero se transformó con los años en un centro turístico de escala internacional, apoyado en el buceo, el snorkel y la estabilidad de las temperaturas marinas.

La guía de Weather2Travel indicó que la temperatura media del mar en Sharm el-Sheikh ronda los 28 ℃ en julio. A la vez, el registro histórico mostró que el agua alcanza un promedio cercano a 29,3 ℃ en agosto, el tramo más cálido del calendario local.

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En superficie, el entorno responde al patrón del desierto cálido. Durante el verano, las temperaturas máximas medias superan los 37 ℃ y en invierno se mantienen por encima de los 20 ℃, según datos compilados por Weather2Travel. Esa combinación entre aire seco, escasas lluvias y mar templado durante casi todo el año convirtió al frente costero del mar Rojo en uno de los principales circuitos de playa del noreste de África.