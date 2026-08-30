La isla de Kea dedica su museo al aire libre al agua y a su historia local

La cuarta edición del museo en espacios públicos reúne manantiales, fuentes, cisternas y molinos que marcaron la vida local (Crédito: Ayuntamiento de Kea)

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La isla griega de Kea celebra la cuarta edición de su museo al aire libre con una exposición dedicada al agua: manantiales, fuentes, cisternas y molinos que durante siglos definieron la vida de sus habitantes. La muestra, impulsada por el Ayuntamiento local, permanece abierta en las plazas públicas del 1 de agosto al 30 de septiembre, según informó Euronews.

La iniciativa de este año, titulada Kea como Ydrousa: mitos, memorias, manantiales y rutas del agua, combina exposiciones al aire libre, documentos de archivo, testimonios orales, talleres educativos y paseos temáticos por el paisaje.

El proyecto arrancó en 2022 con el objetivo de llevar el patrimonio cultural al espacio público e integrarlo en la vida cotidiana de residentes y visitantes. Cada edición aborda una temática diferente de la identidad local.

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Kea, la isla que el agua dio forma

Una infografía de Infobae detalla las actividades del museo al aire libre sobre la historia del agua en la isla griega de Kea hasta el 30 de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre antiguo de la isla, Ydrousa, significa literalmente “la que tiene agua”, y ese origen sirve de hilo conductor de la edición 2026 del museo. Manantiales, fuentes, cisternas, arroyos y molinos hídricos trazan un mapa histórico del territorio y revelan hasta qué punto ese recurso condicionó la actividad agrícola, el desarrollo de los asentamientos y la vida cotidiana de sus habitantes.

La propuesta es multidisciplinar: mitos, leyendas, canciones, objetos, fotografías y documentos de archivo dan cuenta de las distintas formas en que los habitantes se relacionaron con ese recurso esencial. Los testimonios y recuerdos personales ocupan un lugar central, con memorias familiares que recuperan historias del pasado y las ponen en diálogo con el presente.

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La participación de las nuevas generaciones es otro eje del proyecto. Estudiantes de la isla aportaron sus propias obras a la muestra interior y protagonizan el documental escolar La voz del agua, producido en el marco de la iniciativa.

Exposiciones en las plazas y recorridos por el paisaje

La programación se despliega en plazas y en el centro cultural Stylianos Restis, con fotos, archivos y piezas escolares (Crédito: Ayuntamiento de Kea)

La muestra al aire libre ocupa la plaza de los Héroes y la plaza del Faro, donde residentes y visitantes pueden recorrer distintos puntos del itinerario y descubrir la memoria del agua directamente en el espacio público. La exposición no requiere entrada ni inscripción previa.

El centro cultural Stylianos Restis complementa el recorrido exterior con fotografías, documentos de archivo, objetos y obras de estudiantes, además del documental escolar. La muestra interior incluye un programa de actividades educativas y talleres artísticos orientados al público más joven, con el agua como eje temático y punto de partida para la expresión creativa.

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Los paseos temáticos por Ioulida —capital medieval de la isla— y Mylopotamos —localidad costera cuyo nombre en griego alude al molino de agua que allí funcionó— trasladan el recorrido al paisaje real del territorio, por las antiguas rutas del agua y su vínculo con la historia local. Estas caminatas permiten conectar los elementos expuestos con el terreno donde ocurrieron.

Un museo que crece con cada edición

La muestra toma como hilo conductor el significado de “la que tiene agua” y recorre arroyos, depósitos y estructuras hidráulicas (Crédito: Ayuntamiento de Kea)

Eirini Velissaropoulou, alcaldesa de Kea, describió la filosofía del proyecto en declaraciones a Euronews: “Parte de la idea de un museo al aire libre, vivo y en constante evolución, capaz de mostrar en cada edición una faceta diferente de la identidad del lugar.”

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Entre 2022 y 2025, el museo abordó temáticas como los naufragios, el paisaje rural, las antigüedades y la antigua fábrica de esmalte. Cada año, el espacio público y el entorno natural se convierten en escenario de una nueva capa del patrimonio local.

La edición de 2026 también incorpora la mirada del presente: el municipio presentó los proyectos que impulsa para gestionar los recursos hídricos con tecnologías actuales. Velissaropoulou también señaló, en declaraciones recogidas por Euronews, que “las exposiciones al aire libre añaden una dimensión más a la experiencia de viaje” y que el visitante puede conocer el destino desde múltiples perspectivas.

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