Así operaba desde el Eje Cafetero alias Colombia, el cabecilla ecuatoriano de Los Tiguerones

El operativo para dar con Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, alias Colombia, se llevó a cabo en Armenia (Quindío) - crédito @DIJINPolicia/X

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La Policía Nacional de Colombia y la Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, detuvieron el 26 de agosto a Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, conocido como alias Colombia.

El hoy detenido es señalado como uno de los principales cabecillas del grupo delictivo organizado Los Tiguerones.

Su captura se registró tras una operación conjunta que incluyó cooperación internacional y seguimiento judicial que se consumó en Armenia (Quindío), y cuyos detalles se conocieron días después por parte de las autoridades colombianas.

Según la información oficial, alias Colombia era un objetivo de alto valor para las autoridades ecuatorianas por su presunta participación en delitos como homicidios, sicariato y narcotráfico.

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Los detalles del opertaivo de captura se conocieron la mañana del sábado 29 de agosto por parte de la Dijín - crédito @DIJINPolicia/X

El prontuario criminal de alias Colombia, cabecilla Los Tiguerones

El historial policial le atribuye más de 20 años de actividad criminal, con antecedentes que incluyen homicidios y tráfico de drogas, así como la coordinación de actividades ilícitas desde diversos países de la región.

En 2023, Vásquez Ortiz se fugó de la cárcel de La Roca en Ecuador, aunque posteriormente fue recapturado en Brasil y extraditado a su país de origen.

Las investigaciones revelan que en 2022 obtuvo el beneficio de prelibertad, pero incumplió las condiciones judiciales y huyó de forma irregular hacia Colombia.

Desde allí, mantuvo la coordinación de actividades de narcotráfico y sicariato, consolidando su influencia en la estructura de Los Tiguerones en Ecuador.

Las autoridades también lo relacionan con un homicidio ocurrido en Medellín en 2022. Las pesquisas policiales permitieron ubicar su paradero y ejecutar su detención mediante una orden judicial.

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De acuerdo con las pesquisas, la víctima habría sido enviada desde Ecuador por la propia organización criminal con la misión de sustituir a alias Colombia en la línea de mando.

Alias Colombia cayó junto a otro sujeto - crédito @DIJINPolicia/X

De acuerdo con fuentes policiales, alias Colombia ejercía control sobre sectores del noroeste de Guayaquil y zonas de Esmeraldas, y presuntamente lideraba una facción interna del grupo conocida como Los Fénix, destacó el diario Extra.

Tras su captura, las autoridades avanzan en los trámites judiciales para definir los procesos penales que enfrentará en adelante.

Su objetivo principal era fortalecer la estructura financiera del narcotráfico y coordinar acciones de sicariato para el grupo delictivo organizado, enfocado en ciudades como Cali, Medellín y Armenia.

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La misma semana cayó en Colombia alias Nairobi, cabecilla del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la captura en Bogotá de Luis Saúl Pérez Nieto, conocido como alias Páez o Nairobi, señalado como uno de los principales líderes del Tren de Aragua en Perú y hombre cercano a alias Niño Guerrero.

La detención se produjo el jueves 27 de agosto en la localidad de Fontibón (occidente de Bogotá), como resultado de una operación coordinada entre la Fuerza Pública colombiana y agencias internacionales de seguridad.

El operativo se señaló como un golpe al Tren de Aragua, tras la captura de una de sus cabecillas - crédito Abelardo de la Espriella/X

Pérez Nieto es acusado por las autoridades de encabezar actividades de extorsión, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica. Además, era requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos similares.

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La captura de alias Nairobi responde a un seguimiento detallado de sus movimientos en la capital colombiana y un golpe significativo para la estructura del Tren de Aragua, organización criminal transnacional con presencia en varios países de la región.

El presidente De la Espriella destacó el operativo a través de sus redes sociales, y sostuvo: “Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Páez’ o ‘Nairobi’, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias ‘Niño Guerrero’”.

Abelardo De la Espriella afirmó en sus redes sociales que la fuerza pública realizó la captura de alias Nairobi en Bogotá - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su mensaje, el mandatario reiteró la postura del gobierno frente al crimen organizado: “El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan”.

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Las autoridades subrayaron que la aprehensión de Pérez Nieto es parte de una estrategia enfocada en impedir que Colombia se convierta en refugio para líderes de organizaciones criminales extranjeras.