EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 29 de agosto

06:04 hsHoy
Se actualiza la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes para esta madrugada en las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Xochimilco.
06:00 hsHoy
Este sábado se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte, sur y sureste de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo en zonas del occidente y centro. La onda tropical 33 reforzará las precipitaciones en el sur, mientras una nueva onda tropical se acercará a Quintana Roo por la noche. Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso y la onda de calor en ocho estados.
Pronóstico de lluvias
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (centro, este y sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Michoacán (norte, oeste, este y sur), Guerrero (norte, oeste, centro y este), Veracruz (sur), Oaxaca (oeste y este), Campeche (norte, centro y este) y Yucatán (centro, oeste y sur).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (suroeste y sur), Estado de México (centro y norte), Ciudad de México, Puebla (norte y sureste), Chiapas (norte y sureste), Tabasco (oeste) y Quintana Roo (centro y sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala.