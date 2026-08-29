Colombia

Así va la búsqueda de ‘Bendito Menor’: el ‘Tigre’ cuenta con el respaldo de EE. UU. para dar con el líder de las Acsn

Por Naín Pérez Toncel, el hombre más buscado por las autoridades en la costa Caribe colombiana, se ofrece una recompensa de 500 millones de pesos

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, es el máximo cabecilla del frente Javier Cáceres, de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidos como Los Pachenca - créditos Álvaro Tavera / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa | red social Facebook
Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, es el máximo cabecilla del frente Javier Cáceres, de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidos como Los Pachenca - créditos Álvaro Tavera / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa | red social Facebook
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En medio de la serie de anuncios de golpes en contra de criminales internacionales y objetivo de alto valor por sus nexos con grupos armados ilegales y actividades relacionadas con narcotráfico, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha desplegado una operación sin precedentes para capturar a Naín Pérez Toncel, más conocido como alias Bendito Menor.

Este sujeto es considerado el criminal más peligroso de la costa Caribe colombiana y es el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta (Acsn y que también se conoce como Los Pachenca).

Las acciones, que cuentan con el respaldo de tecnología e inteligencia de Estados Unidos, se desarrollan en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, y buscan cerrar definitivamente las rutas de escape del fugitivo.

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La operación se ejecuta por tierra, aire y mar, con equipos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional patrullando áreas estratégicas, señalaron fuentes a la revista Semana.

Este sujeto sería el responsable de la masacre contra cinco jóvenes en Maicao - crédito Fuerzas Militares de Colombia
Este sujeto sería el responsable de la masacre contra cinco jóvenes en Maicao - crédito Fuerzas Militares de Colombia

El despliegue marítimo en el Caribe responde a reportes sobre el movimiento de alias Bendito Menor en lanchas rápidas, con las que se desplaza entre zonas rurales y, de manera eventual, cruza la frontera colombiana.

Un oficial de inteligencia militar señaló al mismo medio que el cerco se estrecha diariamente gracias al monitoreo constante en las áreas donde el cabecilla suele refugiarse.

La participación de Estados Unidos se considera determinante, dado que permite a los equipos colombianos acceder a tecnología avanzada para la intervención de comunicaciones, incluso ante los intentos del grupo criminal de utilizar equipos encriptados.

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“El apoyo de Estados Unidos en medio de esta operación es decisivo porque cuentan con tecnología de punta que nos permite intervenir sus comunicaciones, aunque ellos digan que utilizan aparatos que hacen que no sean interceptados”, indicó una fuente militar.

De la Espriella le dio un ultimátum a alias Bendito Menor - crédito Fernando Vergara / AP Photo
De la Espriella le dio un ultimátum a alias Bendito Menor - crédito Fernando Vergara / AP Photo

Los retos para el Gobierno del “Tigre”: las condiciones adversas en medio de la caza de “Bendito Menor”

La operación enfrenta retos significativos debido a las redes de apoyo en las comunidades locales, que alertan a los integrantes del grupo sobre los movimientos de las tropas.

Por esta razón, las autoridades han optado por ataques aéreos cuando la situación lo requiere.

“Las redes de apoyo en las comunidades han sido uno de los retos mayores de esta operación porque cuando movemos las tropas, la misma comunidad les cuenta a los objetivos, entonces se mueven una vez los tenemos ubicados”, explicó la fuente al mismo medio, y además aseguró que la orden es capturar a alias Bendito Menor y, en caso de resistencia, proceder con la fuerza.

De otro lado, expertos como Pedro David Tobías, analista en temas políticos y de conflicto, destacan que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra mantienen fuertes lazos familiares y sociales con las comunidades donde operan, lo que dificulta las operaciones de las fuerzas estatales.

El líder criminal es el más buscado en el departamento de La Guajira - crédito Policía Nacional de Colombia / sitio web
El líder criminal es el más buscado en el departamento de La Guajira - crédito Policía Nacional de Colombia / sitio web

“Son los nietos, hijos y sobrinos de personas que todavía viven en el sector. Por eso, cuando son bombardeados o atacados, las comunidades suelen reaccionar con protestas y movilizaciones para defenderse o bloquear las vías”, explicó Tobías.

Por su parte, la investigadora Norma Vera Salazar agregó que la capacidad armada y el control territorial de la organización en los tres departamentos donde se concentra el operativo.

“Tienen más de mil hombres en armas y presencia en La Guajira, Magdalena y parte del Cesar. No en vano la Alerta Temprana 055 reconoce el poder de esta organización criminal que maneja rutas del narcotráfico, extorsión, microtráfico, blanqueo de tierras y hasta el sistema de gota a gota”, afirmó Vera Salazar.

La operación en marcha representa una de las acciones más coordinadas y tecnológicamente avanzadas contra la criminalidad en la región Caribe, bajo la directriz de la presidencia de Abelardo de la Espriella y con colaboración internacional.

De la Espriella declaró a "Naín" como objetivo de alto valor - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
De la Espriella declaró a "Naín" como objetivo de alto valor - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las autoridades consideran que la captura o neutralización de alias Bendito Menor es cuestión de tiempo, en medio de un ambiente de alta tensión en los territorios donde se desarrolla el operativo, y siguiendo así la orden que De la Espriella le dio a su ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora.

“(Alias Naín o Bendito Menor) este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”, dijo el presidente De la Espriella el 9 de julio desde su cuenta de X.

Al final de aquella publicación, el “Tigre” dejó esta advertencia final, y en especial, a “Bendito Menor”: “Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”.

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