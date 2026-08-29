Los testimonios detrás del fraude en exámenes de la UNAM: cuánto habrían cobrado por suplantar y cómo operaban

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Tres testimonios recogidos por Imagen Noticias y Foro TV exponen por dentro el presunto esquema de suplantación en el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM: un extrabajador de la academia implicada, una madre que acudió a los juzgados y la cofundadora de la institución describen tarifas, métodos y detalles de una operación que habría pasado inadvertida durante años.

Edgar “N” y David “N”, señalados de la academia Más Preparación, fueron vinculados a proceso por fraude genérico este 29 de agosto y permanecen en prisión preventiva. El juez fijó cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

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“La cámara estaba en una butaca mientras el de enfrente hacía el examen por ellos”: el extrabajador que rompió el silencio

Un exempleado administrativo que trabajó cinco años en la academia habló con Imagen Noticias de la Noche bajo condición de anonimato. Describió cómo presuntamente funcionaba el esquema: el aspirante se sentaba frente a la cámara encendida para cumplir con la supervisión del examen en línea, mientras un profesor, fuera del cuadro de imagen, resolvía la prueba desde otra computadora.

“Lo que ellos tenían era eso. Ponían así la cámara en una de las butacas mientras el de enfrente está haciendo el examen por ellos”, declaró el extrabajador a Imagen Noticias.

Edgar "N" y David "N", operadores de la academia "Más Preparación", habrían usado sus instalaciones para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes durante mayo y junio de 2026. (FGJCDMX)

Según su testimonio, todo habría ocurrido en una sede ubicada en la calle Salvatierra, en la alcaldía Gustavo A. Madero. El inmueble se cerraba los días de examen para llevar a cabo la operación.

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“Esa se cerraba para poder realizar los exámenes. O sea, casi no la usaban y cuando la usaban era para hacer eso”, afirmó.

El exempleado aseguró que los profesores elegían a los estudiantes con quienes habían construido mayor afinidad durante los cursos de preparación. La posibilidad de adquirir ayuda habría sido tan conocida que, en ocasiones, eran los propios alumnos quienes la solicitaban.

“A veces hasta algunos estudiantes llegaban y decían: ‘Oiga, profesor, ¿no sabe si cuánto me cobrarían por poder ayudarme en mi examen?’”, relató el extrabajador al mismo medio.

¿Cuánto habría costado que hicieran el examen?

El extrabajador precisó que los montos habrían variado según el alcance del servicio. De acuerdo con su versión, un profesor del área de sociales presuntamente cobraba hasta 5 mil por resolver únicamente su sección. Si el servicio cubría el examen completo, la tarifa habría llegado a 10 mil pesos.

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UNAM busca recuperar certeza con nuevo examen de admisión.

“Conozco a alguien que es de sociales y él llegaba a cobrar hasta cinco mil pesos nomás por una parte. O pues si ya era el examen completo, tengo entendido que llegaban a cobrar hasta diez mil pesos”, dijo a Imagen Noticias.

Una mujer que se presentó a las afueras de los juzgados este 29 de agosto, y que dijo conocer a Edgar “N” porque impartía cursos frente al IPN Zacatenco, ofreció cifras distintas al reportero de Foro TV. Afirmó que los precios habrían dependido de la carrera a la que aspiraba el alumno.

“Te piden, dependiendo la carrera a la que van, entre 10 y 50 mil pesos por hacer un examen de suplantación”, declaró la mujer, quien solicitó no ser identificada. Ninguna de estas cifras ha sido confirmada de manera oficial por la FGJCDMX.

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Hay 43 mil 619 aspirantes registrados para el examen de control UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

iPad de pantalla, computadora oculta y lentes espía: el presunto método para no ser detectados

La mecánica descrita por los testimonios coincide en sus elementos centrales: el aspirante aparecía ante la cámara de supervisión mientras otra persona resolvía la prueba en un dispositivo separado, fuera del encuadre.

“Ponían como que una iPad donde se veía la persona que fingiera que estaba haciendo el examen y tenían otra computadora donde ellos iban pasando la respuesta”, explicó la mujer a Foro TV.

La FGJCDMX confirmó que el Ministerio Público relacionó los exámenes con sedes de la academia mediante el análisis de archivos digitales, datos de conexión y entrevistas. La UNAM había reportado irregularidades en nueve aspirantes cuyos registros presentaban coincidencias sospechosas.

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El esquema no se habría limitado al examen en línea de la UNAM. Myriam Flores, cofundadora de la academia que dejó la institución en 2015, afirmó a Imagen Noticias que colaboradores con quienes mantuvo contacto le comentaron que en años recientes la escuela presuntamente también extraía reactivos del examen del IPN.

UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

“Se metían a los exámenes del IPN con lentes espía, lentes de esos que traen cámara como integrada y que no se ve, y grababan los exámenes del IPN completos”, declaró Flores. Esta versión tampoco ha sido confirmada por ninguna autoridad.

Prisión preventiva y defensa que busca revertir la medida: qué sigue para los detenidos

El juez de control vinculó a proceso a Edgar “N” y David “N” por su presunta participación en fraude genérico y les impuso prisión preventiva justificada. La autoridad judicial consideró a la UNAM como la parte afectada.

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Los abogados de ambos anunciaron que buscarán revertir la medida. El defensor de Edgar “N”, Sergio Bravo, cuestionó la proporcionalidad de la detención ante Foro TV:

“Teniendo privado de la libertad a una persona por una conducta que no merece pena privativa de prisión. Vamos a solicitar un cambio de medida para que el juez recapacite”.

La evaluación para aspirantes a licenciatura se realiza hoy 17 de agosto en tres bloques de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas

Jorge Galindo, abogado de David “N”, argumentó que no existe una víctima humana identificable. “Es un engaño en el que se afecta al psique de la persona engañada. Aquí en este caso fue a un sistema, una máquina. No está determinado la afectación a una persona en sí”, sostuvo ante el mismo medio.

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La vinculación a proceso no equivale a una condena. Ambos se presumen inocentes mientras no exista una sentencia firme. La investigación permanece abierta para determinar si hubo más personas involucradas y si el esquema se replicó en otros procesos de admisión.