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Nepal aumentó la cifra de víctimas por el colapso del glaciar en la frontera con China: al menos 469 muertos y 1.400 desaparecidos

El gobierno nepalí movilizó a más de 30.000 efectivos de seguridad para operaciones de búsqueda y rescate, según la coordinadora residente de la ONU en Katmandú. Al menos 1.200 personas quedaron desplazadas por las inundaciones

Excavadoras y cargadoras en acción mientras los equipos de rescate reparan una carretera que conduce al puerto de Gyirong tras un deslizamiento de tierra, en el condado de Gyirong, Shigatse, Región Autónoma del Tíbet, China, el 28 de agosto de 2026 (cnsphoto vía REUTERS)
Excavadoras y cargadoras en acción mientras los equipos de rescate reparan una carretera que conduce al puerto de Gyirong tras un deslizamiento de tierra, en el condado de Gyirong, Shigatse, Región Autónoma del Tíbet, China, el 28 de agosto de 2026 (cnsphoto vía REUTERS)
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Al menos 469 personas murieron en Nepal debido al devastador colapso del glaciar que desencadenó inundaciones en la zona fronteriza con la región autónoma china del Tíbet, según informó la policía nepalí este viernes, 48 horas después del desastre. Los medios estatales chinos confirmaron previamente tres fallecidos, lo que eleva el saldo total de víctimas fatales a al menos 472. Más de 1.400 personas permanecen desaparecidas, entre ellas cientos de extranjeros y peregrinos.

Equipos de rescate y helicópteros militares continuaron el jueves la búsqueda de cientos de desaparecidos a lo largo de la frontera montañosa, después de que el torrente de agua y lodo, generado por el colapso del glaciar, arrasara varias comunidades. Cientos de personas fueron desplazadas en toda la región del Himalaya.

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Las imágenes del desastre mostraron a personas huyendo antes de ser arrastradas por las inundaciones, que destruyeron edificios y puentes. En el distrito de Nuwakot, en Nepal, calles y viviendas quedaron cubiertas de lodo y escombros, mientras que en la prefectura de Shigatse, en el Tíbet, una carretera de doble carril junto al río quedó totalmente sepultada. Imágenes aéreas revelaron la formación y expansión de un lago en la frontera, y las autoridades advirtieron sobre el alto riesgo de rotura de la presa natural.

Lila Pieters Yahia, coordinadora residente de la ONU en Nepal, señaló que el gobierno nepalí movilizó a más de 30.000 efectivos de seguridad para operaciones de búsqueda y rescate. Más de 35 puentes y 40 kilómetros de carretera resultaron destruidos o dañados, dificultando el acceso a las zonas afectadas.

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El Ejército nepalí rescató a más de 100 personas en helicóptero, y evacuó a quienes quedaron atrapados en instalaciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico Trishuli. Decenas de heridos fueron trasladados a Katmandú para recibir atención médica y los equipos de rescate hallaron cadáveres a cientos de kilómetros río abajo, en el distrito de Chitwan.

Personas permanecen junto a sus propiedades dañadas tras unas inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal, el 28 de agosto de 2026 (REUTERS/Navesh Chitrakar)
Personas permanecen junto a sus propiedades dañadas tras unas inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal, el 28 de agosto de 2026 (REUTERS/Navesh Chitrakar)

La Cruz Roja de Nepal, según explicó su presidente Bishal Kumar Bhandari, orientó sus esfuerzos hacia la ayuda humanitaria a gran escala en los distritos afectados, tras finalizar las labores iniciales de rescate. Al menos 1.200 personas quedaron desplazadas de tres aldeas.

En el lado chino, un alud de lodo destruyó un edificio portuario y un aparcamiento de autobuses en el paso fronterizo de Gyirong, donde la profundidad del lodo superó el metro y medio. Las carreteras de acceso también resultaron dañadas y continúan los riesgos de nuevos deslizamientos y derrumbes por las lluvias.

El primer ministro chino, Li Qiang, llegó el jueves a Gyirong para supervisar las tareas de rescate, acompañado por 500 militares y paramilitares. Helicópteros militares sobrevolaron la zona para evaluar la magnitud del desastre y planificar posibles rutas de evacuación.

Las autoridades chinas advirtieron sobre el peligro de desbordamiento de un lago recién formado en la confluencia de los ríos Tsogyal y Purupqiangzangbu, que contenía ya 2 millones de metros cúbicos de agua el jueves por la mañana y podría recibir hasta 3 millones más en los siguientes días. El Ministerio de Recursos Hídricos de China alertó sobre el alto riesgo de rotura de la presa natural y la posibilidad de nuevas inundaciones.

Viviendas dañadas cerca de la orilla, llena de escombros, del río Trishuli, tras las inundaciones repentinas, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026 (AP/Niranjan Shrestha)
Viviendas dañadas cerca de la orilla, llena de escombros, del río Trishuli, tras las inundaciones repentinas, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026 (AP/Niranjan Shrestha)

El recuento oficial suma más de 1.400 desaparecidos, entre ellos 517 extranjeros de al menos 30 países, incluidos 178 de India, más de 60 de Estados Unidos, y ciudadanos de Ucrania, Reino Unido, Sudáfrica y Japón. Muchos de los desaparecidos realizaban peregrinaciones al monte Kailash, en el Tíbet, lugar sagrado para varias religiones.

Setenta y siete peregrinos quedaron atrapados en la oficina de inmigración fronteriza, según relató el gurú indio Sadhguru Jaggi Vasudev, quien subrayó la falta de información oficial sobre su paradero.

El Departamento de Estado de Estados Unidos reportó que 90 estadounidenses permanecen desaparecidos en China y Nepal tras las inundaciones, y que tres han sido rescatados. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India informó de 288 ciudadanos desaparecidos, mientras que el de China reconoció cerca de 100 ciudadanos chinos desaparecidos en Nepal y confirmó que 260 de los desaparecidos en el Tíbet son extranjeros.

Bomberos se reúnen cerca de un dron durante las operaciones de rescate tras un deslizamiento de tierra en el condado de Gyirong, Shigatse, Región Autónoma del Tíbet, China, el 28 de agosto de 2026 (cnsphoto vía REUTERS)
Bomberos se reúnen cerca de un dron durante las operaciones de rescate tras un deslizamiento de tierra en el condado de Gyirong, Shigatse, Región Autónoma del Tíbet, China, el 28 de agosto de 2026 (cnsphoto vía REUTERS)

El presidente estadounidense Donald Trump calificó las inundaciones de “terribles de ver” y describió cómo “edificios fuertes y bien construidos fueron arrasados ​​como si fueran palillos de dientes”. Trump aseguró que Estados Unidos ofreció a los líderes nepalíes “todo lo que necesiten”.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el desastre no fue causado por un terremoto, sino por el colapso de un glaciar de magnitud 5,2, que generó un flujo de escombros aguas abajo. El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas indicó que el nivel del río Trishuli subió hasta nueve metros en media hora tras la avalancha glaciar.

La región del Himalaya, con valles densamente poblados y numerosos glaciares, es especialmente vulnerable a estos eventos, que se han vuelto más frecuentes por el cambio climático. Inundaciones similares ocurrieron en agosto de 2025, cuando el desbordamiento de un lago glaciar en el Tíbet causó nueve muertes y destruyó infraestructuras críticas, incluido un puente entre Nepal y China.

(Con información de AFP y Associated Press)

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