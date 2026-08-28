Fico refuerza alianza con FBI y HSI contra explotación sexual infantil: “Que tiemblen”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo una serie de reuniones en Phoenix, Arizona, con representantes del FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y autoridades judiciales de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la cooperación en investigaciones relacionadas con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el encuentro se realizó este jueves 27 de agosto y permitió compartir información sobre nuevos casos que actualmente son investigados por autoridades de ambos países. Gutiérrez aseguró que la coordinación internacional será clave para obtener resultados en procesos que involucran delitos transnacionales.

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“La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no es un delito más; es el peor de los delitos. Lo que estamos haciendo hoy acá en Phoenix, Arizona, es compartiendo información de más casos que hoy están siendo investigados y que muy pronto van a tener también resultados”, afirmó el mandatario en un video difundido en su cuenta de X.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Seguimiento a investigaciones internacionales

Uno de los temas abordados durante la visita fue el caso de Timothy Alan Livingston, ciudadano estadounidense señalado de cometer delitos sexuales contra menores de edad en Medellín. Este expediente se convirtió en uno de los procesos que impulsaron la cooperación entre autoridades colombianas y estadounidenses.

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Gutiérrez indicó que el encuentro permitió hacer seguimiento a ese caso y revisar nuevas líneas de trabajo. El alcalde sostuvo que las fronteras no pueden convertirse en un obstáculo para investigar, ubicar y judicializar a quienes cometen este tipo de delitos.

Al cerrar su intervención, el mandatario envió un mensaje directo: “Que tiemblen quienes se meten con nuestros niños”.

El tono de la declaración refleja la intención de la Alcaldía de Medellín de mantener activa la cooperación con agencias estadounidenses, especialmente en casos en los que los presuntos responsables se mueven entre países o usan redes internacionales para evadir a las autoridades.

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EE. UU. destaca cooperación con Medellín

Durante el encuentro, Tim Kerchain, fiscal asistente de Estados Unidos, destacó la presencia de Gutiérrez y aseguró que el trabajo conjunto busca eliminar barreras institucionales entre ambos países.

“Es un honor darle la bienvenida a mi amigo, el alcalde de Medellín, Colombia. Estamos aquí para demostrar que no hay barreras en nuestra colaboración entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, nuestros grupos de trabajo de seguridad nacional y los buenos hombres y mujeres que trabajan para proteger a los niños y niñas en Colombia”, señaló.

- crédito @FicoGutierrez/X

También intervino Jason Stevens, agente especial a cargo de HSI, quien resaltó el papel de las autoridades colombianas dentro de las investigaciones internacionales. “Colombia no es el problema; Colombia es parte de nuestra solución”, afirmó.

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Stevens explicó que la naturaleza transnacional de estos delitos obliga a mantener investigaciones coordinadas, incluso cuando los presuntos responsables cruzan fronteras. “Cuando un depredador cruza la frontera para explotar a nuestros niños, no se detiene en la frontera. Así es como se ve una verdadera alianza y una verdadera cooperación internacional”, sostuvo.

Por su parte, Rebecca Day, agente especial a cargo del FBI, aseguró que las autoridades continuarán trabajando de manera conjunta para identificar y llevar ante la justicia a los responsables. “Seguimos trabajando y contrarrestando esta amenaza y llevando a los traficantes ante la justicia, sin importar dónde operen o dónde se escondan”, afirmó.

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Gutiérrez señaló que la cooperación con Estados Unidos no se limitará a los casos de explotación sexual infantil. Según el alcalde, también busca fortalecer el intercambio de inteligencia frente al crimen organizado y el terrorismo, fenómenos que, dijo, trascienden las fronteras y requieren coordinación permanente.

La visita a Phoenix deja planteada una agenda de trabajo entre Medellín y agencias federales estadounidenses para acelerar investigaciones, compartir información y cerrar espacios de impunidad en delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes.