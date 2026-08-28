Comenzó la vacunación contra la cepa mortal de ébola en República del Congo que dejó 2.744 muertes

El ministro de Salud de la República Democrática del Congo, Roger Kamba, administra una vacuna contra el ébola a un trabajador sanitario, el jueves 27 de agosto de 2026, en Kisangani, República Democrática del Congo (AP/Samy Kamanga)

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La República Democrática del Congo (RDC) inició el jueves una campaña de vacunación contra el ébola en un intento por controlar el brote más extenso registrado en la historia del país. Las autoridades sanitarias priorizan la inmunización de trabajadores de la salud y personal de primera línea con la vacuna Ervebo, utilizada previamente ante otros tipos más comunes de ébola. Actualmente, se desarrollan ensayos clínicos para determinar la eficacia de la vacuna frente al brote actual, causado por el virus Bundibugyo.

“Hemos decidido usar la vacuna Ervebo para proteger primero a quienes están en primera línea”, declaró el ministro de Salud, Roger Kamba, durante el lanzamiento de la campaña en Kisangani, capital de Tshopo, una de las seis provincias del este del país afectadas por la enfermedad.

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Hasta el martes, RDC confirmó 5.713 casos y 2.744 muertes por ébola, según cifras oficiales. El foco principal permanece en la provincia de Ituri, donde el brote ya es considerado el más letal de los 17 registrados en el país.

La propagación del virus ocurre en condiciones adversas, marcadas por la inseguridad, desplazamiento poblacional, huelgas de personal sanitario y un intenso movimiento de personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el brote sigue fuera de control y podría superar al de África Occidental (2014-2016), el más mortal hasta la fecha, con más de 11.000 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

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Personal de UNICEF y trabajadores aeroportuarios reciben un avión con suministros médicos mientras las autoridades y las agencias de ayuda intensificaban los esfuerzos para contener el brote de ébola (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/Archivo)

Las autoridades recibieron más de 50.000 dosis de Ervebo, destinadas principalmente a trabajadores sanitarios, mientras que otras 20.000 dosis se emplearán en ensayos clínicos para evaluar su eficacia contra el virus Bundibugyo. La vacuna se administra bajo un programa de uso compasivo, lo que permite su uso ante enfermedades graves aunque no cuente con aprobación específica para ese patógeno.

Expertos como Placide Mbala Kingebeni, director de investigación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, señalaron que se recopilarán datos durante la campaña para medir la protección que ofrece la vacuna. El plan de inmunización abarca 14 zonas de salud en las provincias de Tshopo, Bas-Uele y Haut-Uele.

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El ministro Kamba instó a los trabajadores sanitarios a vacunarse, subrayando la importancia de la protección individual y del rol del personal médico en evitar la propagación del virus en sus comunidades.

La falta de centros médicos complica la respuesta al ébola en RDC

El insuficiente seguimiento de contactos y la carencia de centros de tratamiento en algunas regiones continúan dificultando la respuesta al brote de ébola. El Instituto Nacional de Salud Pública de RDC alertó sobre “bajo seguimiento de los contactos de los casos confirmados, principalmente en la provincia del Bas-Uélé (norte), debido a la insuficiencia de equipos dedicados a estas actividades”.

La RDC recibió el viernes pasado las primeras 16.520 dosis de la vacuna Ervebo, desarrollada originalmente para la variante Zaire del virus del ébola. Aunque esta vacuna fue diseñada para esa cepa, estudios en animales han mostrado indicios de posible eficacia contra la variante Bundibugyo, que causa el brote actual en el país (Europa Press)

La tasa de rastreo de contactos se sitúa en 84,6%, aún por debajo del objetivo del 85%. Hasta el momento, 1.269 personas se han recuperado y 770 permanecen en aislamiento o ingresados en centros de tratamiento de ébola (CTE).

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El informe también advierte acerca de la “baja capacidad de acogida y la ausencia de CTE en algunas zonas sanitarias”, así como el “funcionamiento insuficiente de los puntos de control y los puntos de entrada” a la región afectada. Esta situación se atribuye en parte a la desmotivación de los agentes en estos puestos, quienes no reciben remuneración.

Además de Bas-Uélé, la transmisión del virus afecta a otras cinco provincias: Ituri (epicentro del brote), Tshopo, Haut-Uélé, Kivu del Norte y Kivu del Sur. En esta última, no se han confirmado nuevos casos en más de 80 días. La tasa de letalidad general registrada en los territorios afectados es del 48%.

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(Con información de Associated Press)