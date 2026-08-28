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Temporal en Japón: las fuertes lluvias e inundaciones dejaron a decenas de personas y vehículos atrapados

Las autoridades de Ishikawa y Toyama recomendaron a más de 380.000 personas buscar refugio en lugares seguros. Varios vehículos quedaron abandonados en calles tapadas por agua

Un vehículo permanece en una calle inundada tras las fuertes lluvias en Himi, prefectura de Toyama, Japón, el jueves 27 de agosto de 2026 (Suo Takekuma/Kyodo News vía AP)
Un vehículo permanece en una calle inundada tras las fuertes lluvias en Himi, prefectura de Toyama, Japón, el jueves 27 de agosto de 2026 (Suo Takekuma/Kyodo News vía AP)
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Las lluvias torrenciales afectaron el jueves a las prefecturas japonesas de Ishikawa y Toyama, en el centro-norte de Japón, y provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, cierres de carreteras. A su vez, decenas de personas quedaron varadas en viviendas y vehículos anegados. La Agencia Meteorológica nipona emitió una alerta de nivel 5 por lluvias intensas en partes de ambas prefecturas, e instó a los residentes a tomar precauciones ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Más tarde, la agencia redujo la alerta a un nivel medio, aunque advirtió sobre la posibilidad de más chaparrones hasta la mañana del viernes. Para las áreas de Kaga y Noto, se pronostican hasta 20 centímetros de lluvia hasta el viernes. Las autoridades de Ishikawa y Toyama recomendaron a más de 380.000 personas buscar refugio en lugares seguros.

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Imágenes de la televisión pública NHK mostraron a residentes de la ciudad de Himi (Toyama) siendo rescatados en una embarcación neumática por equipos de auxilio, que avanzaban por aguas a la altura de las rodillas. Varios vehículos quedaron abandonados en calles inundadas.

En Ishikawa, 270 viviendas de tres municipios resultaron aisladas por las inundaciones; las autoridades indicaron que no hubo reportes de heridos entre los residentes varados. Las lluvias también provocaron deslizamientos y el cierre de varias carreteras en la zona. El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, señaló que varios ríos se desbordaron, inundando muchas viviendas, sin que se informara de víctimas.

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El temporal causó cortes de electricidad en más de 1.000 hogares en ambas localidades, según la compañía Hokuriku Electric Power Co. A principios de mes, lluvias intensas e inundaciones en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, dejaron 13 muertos.

Una carretera que discurre junto al río Iiyama se derrumbó debido a las fuertes lluvias en Hakui, prefectura de Ishikawa (Japón), el 27 de agosto de 2026 (REUTERS)
Una carretera que discurre junto al río Iiyama se derrumbó debido a las fuertes lluvias en Hakui, prefectura de Ishikawa (Japón), el 27 de agosto de 2026 (REUTERS)

En paralelo, el tifón Saudel tocó tierra este viernes en la provincia oriental china de Zhejiang, dejando fuertes vientos, lluvias intensas y alteraciones en el transporte aéreo, con más de 200 vuelos cancelados en varios aeropuertos del este y sureste del país. Según la agencia estatal Xinhua, el centro del fenómeno, decimoctavo tifón de la temporada según la nomenclatura china, ingresó hacia las 08:05 hora local (00:05 GMT) en la zona costera de la ciudad de Taizhou.

En el momento del impacto, Saudel presentaba vientos de 35 metros por segundo y una presión mínima de 975 hectopascales en su centro. Horas antes, el Centro Meteorológico Nacional ubicaba al tifón sobre el mar de China Oriental, a unos 130 kilómetros al este de Wenzhou, con vientos máximos de 42 metros por segundo cerca del núcleo.

Se prevé que el ciclón avance hacia el oeste-noroeste a unos 20 kilómetros por hora y pierda fuerza gradualmente, aunque la circulación seguirá generando viento y lluvias en la costa oriental china. Las precipitaciones más intensas se esperan entre este viernes y el sábado en Zhejiang y el centro y norte de la provincia vecina de Fujian, con acumulados locales de entre 250 y 280 milímetros.

Trabajadores municipales limpian los desagües durante el paso del tifón Saudel en Naha, el 26 de agosto de 2026 (Hiroaki YAMASHIRO/AFP)
Trabajadores municipales limpian los desagües durante el paso del tifón Saudel en Naha, el 26 de agosto de 2026 (Hiroaki YAMASHIRO/AFP)

El impacto en los aeropuertos fue desigual a primera hora del viernes. Wenzhou, una de las ciudades más cercanas al área de impacto, operaba solo al 1% de su capacidad, con 82 vuelos cancelados; Ningbo registraba un 7% y 36 cancelaciones, ambos con avisos de cancelaciones a gran escala. En Shanghái-Pudong, se contabilizaban 91 vuelos anulados, aunque el aeropuerto mantenía un 78% de normalidad. Hongqiao, Hangzhou, Xiamen y Fuzhou operaban con mayor estabilidad, pese a algunas cancelaciones.

Saudel llega tras el paso de Narra, que tocó tierra esta semana en Hainan y Cantón, provocando inundaciones en Guangxi y más de 57.000 evacuaciones preventivas en el sur del país. La sucesión de estos sistemas se da en un contexto de un verano marcado en China por la sucesión de tifones, lluvias torrenciales, riadas y deslizamientos, con decenas de víctimas mortales y evacuaciones de cientos de miles de personas.

(Con información de Associated Press y EFE)

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