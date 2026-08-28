TransCaribe habilitó pagos sin contacto con tarjetas y celulares Visa: usuarios y turistas podrán acceder al sistema con tecnología digital

El sistema TransCaribe permite pagar pasajes con credenciales digitales Visa desde celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos con tecnología NFC - crédito Alcaldía de Cartagena

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Visa y TransCaribe anunciaron la habilitación de pagos abiertos en el sistema de transporte masivo de Cartagena, permitiendo a los usuarios pagar sus viajes con tarjetas Visa crédito, débito o prepago sin contacto, así como con credenciales digitales Visa desde celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos con tecnología NFC.

La incorporación del estándar Mobility & Transport Transactions (MTT) en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitm) elimina la necesidad de portar una tarjeta exclusiva del operador, permitiendo que los pasajeros usen las mismas tarjetas o dispositivos que emplean en su vida cotidiana. Según la Alcaldía Mayor de Cartagena y Visa, esto reduce tiempos de acceso al sistema y mejora la experiencia de viaje al hacerla más ágil y cómoda.

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Una tendencia global que llega a Cartagena

La implementación de pagos abiertos en TransCaribe se suma a una tendencia internacional que ya ha facilitado más de 2.000 millones de viajes en sistemas de transporte público mediante tecnología sin contacto. Visa Urban Mobility ha apoyado más de 1.000 proyectos de movilidad en el mundo y más de 100 en América Latina y el Caribe.

La Alcaldía de Cartagena y Visa señalaron que los pagos abiertos reducen los tiempos de acceso a TransCaribe y agilizan la experiencia de viaje - crédito Alcaldía de Cartagena

En Colombia, más del 93% de las transacciones presenciales ya se realizan con pagos sin contacto, lo que refleja la preparación del país para integrar estos avances en el transporte público.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, destacó que 2026 marca un antes y un después en la historia de TransCaribe: “No solo son más buses nuevos que mejorarán la experiencia a bordo, sino también la posibilidad de costear el transporte de una forma ágil, moderna y cómoda. Ya era hora de estar a la altura de los tiempos”.

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La gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios Flórez, subrayó que la digitalización facilita el acceso al transporte, especialmente para turistas y visitantes, al permitirles utilizar los mismos medios de pago que emplean en otros ámbitos.

Beneficios para usuarios, turistas y la economía local

La adopción de los pagos abiertos representa una transformación significativa para los usuarios de TransCaribe. Quienes utilicen tarjetas o dispositivos Visa pueden acceder al sistema sin necesidad de recargas ni tarjetas adicionales, simplificando el desplazamiento diario. Esta facilidad también beneficia a los turistas, que pueden abordar los buses apenas lleguen a la ciudad, sin trámites previos ni preocupaciones sobre métodos de pago locales.

TransCaribe destacó que los pagos abiertos facilitan el acceso al transporte para turistas y visitantes, que pueden usar sus medios de pago habituales - crédito Alcaldía de Cartagena

De acuerdo con el Visa Economic Empowerment Institute, más del 80% de las agencias de transporte que adoptaron pagos abiertos observaron un aumento en la demanda, y en los sistemas más avanzados el crecimiento de usuarios llegó al 10%.

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Además, el 57% de los pasajeros consideró más rápido el viaje y el 49% valoró no depender del efectivo. Estos datos evidencian que la modernización del pago en el transporte puede fomentar la inclusión financiera y digital, fortalecer el comercio local y contribuir a ciudades más conectadas e innovadoras.

La gerente general de Visa Colombia, Adriana Cárdenas, aseguró que los pagos digitales son clave para el desarrollo de sociedades más conectadas y centradas en las personas. Durante los primeros tres meses, los pagos sin contacto en TransCaribe serán exclusivos de Visa, pero la expectativa es que el modelo se amplíe a todo el ecosistema de pagos en el país.

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Tarifa y sostenibilidad del sistema

El valor del pasaje en TransCaribe es de $3.900 y rige desde el 23 de enero de 2026. El ajuste tarifario responde a la necesidad de asegurar la sostenibilidad del sistema, considerando el incremento del IPC (5%), el salario mínimo (23%) y el combustible (35%) para este año.

Visa informó que durante los primeros tres meses los pagos sin contacto en TransCaribe serán exclusivos de Visa antes de ampliarse al ecosistema de pagos - crédito Alcaldía de Cartagena

Sin embargo, la tarifa al usuario solo refleja un 10,58% del aumento del salario mínimo y un 7% del alza en el combustible, con el objetivo de mitigar el impacto económico para los pasajeros y mantener el carácter social del transporte masivo.

La estructura tarifaria distingue entre la tarifa técnica, que refleja el costo real del servicio, y la tarifa al usuario, que se define considerando la capacidad de pago de la población. La alcaldía subrayó que, pese a los aumentos en los costos operativos, se priorizó la protección del bolsillo de los cartageneros y visitantes.

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