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El castigo que Santiago Giménez recibiría si no llega al Porto

El delantero mexicano vive horas clave antes del cierre de mercado

Santiago Giménez dedicó unas palabras tras la eliminación de la selección mexicana de la Copa América
Santi Giménez podría quedar "congelado" si no sale de Italia. Foto: Reuters
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La situación de Santiago Giménez en Italia entró en una etapa límite. El delantero mexicano no forma parte de los planes deportivos del AC Milan para la temporada 2026-27 y, mientras las negociaciones con el Porto continúan sin llegar a un acuerdo, su futuro inmediato depende de encontrar una salida antes del cierre del mercado.

Santiago Giménez quedaría borrado del Milan si no sale

El escenario que enfrenta Santiago Giménez es particularmente complicado porque el problema no pasa por una lesión ni por una suspensión.

El mexicano ya superó el problema físico que arrastraba y actualmente trabaja por separado debido a que Rúben Amorim no lo contempla dentro de su proyecto para la nueva temporada.

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La directiva del Milan habría dejado claro que Giménez, junto con otros jugadores considerados transferibles, deberá encontrar un nuevo destino durante este mercado.

Si permanece en el conjunto italiano después del cierre de registros, la intención sería mantenerlo fuera de la dinámica del primer equipo.

Eso significaría que el atacante podría continuar bajo contrato y recibir su salario con normalidad, pero sin participar en los partidos oficiales.

Giménez no está contemplado por el conjunto italiano. REUTERS/Daniele Mascolo
Giménez no está contemplado por el conjunto italiano. REUTERS/Daniele Mascolo

En la práctica, el castigo deportivo sería quedar fuera de las convocatorias, entrenar de manera individual y observar desde fuera cómo avanza la temporada del equipo.

La situación cobra mayor relevancia porque Giménez necesita recuperar continuidad después de haber atravesado un periodo complicado por su lesión de tobillo.

El mexicano pasó varios meses alejado de las canchas y ahora corre el riesgo de enfrentar nuevamente una etapa prolongada sin competencia.

El Milan, además, ya dio una señal importante al dejarlo fuera de la numeración oficial para la Serie A 2026-27, una decisión que reforzó la percepción de que su ciclo en San Siro está prácticamente terminado.

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Porto, la vía para evitar seis meses de inactividad

El principal camino para evitar ese escenario es el Porto, club que mantiene negociaciones con el Milan para incorporar al atacante mexicano. Giménez ya habría dado su aprobación para jugar en Portugal, por lo que el principal obstáculo se encuentra entre ambas instituciones.

La propuesta de los Dragones todavía no convence al conjunto italiano. El Porto pretende concretar una operación que permita llevarse al delantero, mientras que el Milan busca mejorar las condiciones económicas y establecer garantías que hagan más atractiva la salida de su futbolista.

Por ello, los próximos días serán determinantes. El mercado italiano tiene como fecha límite el 2 de septiembre, de acuerdo con los reportes que colocan al mexicano contra el reloj para definir su futuro.

El problema es que no basta con que Giménez quiera marcharse. También se necesita que el Milan y el Porto encuentren una fórmula que satisfaga sus respectivas condiciones. Mientras eso no suceda, el delantero permanece en una situación deportiva incómoda.

Un hombre con una camiseta amarilla y azul marino, un tatuaje de cruz en el cuello y el escudo del FC Porto.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si finalmente no se concreta ninguna transferencia, el mexicano podría pasar los siguientes meses sin disputar encuentros oficiales con el Milan y tendría que esperar hasta la reapertura del mercado invernal para buscar una nueva solución. Por eso, el posible arribo al Porto representa mucho más que un simple cambio de equipo.

Para Santiago Giménez, resolver su futuro antes del cierre del mercado puede convertirse en una necesidad deportiva.

Permanecer en el AC Milan sin formar parte de los planes de Amorim supondría un duro golpe para su continuidad y podría dejarlo cerca de seis meses sin jugar, mientras que una salida al Porto le permitiría iniciar una nueva etapa y recuperar protagonismo.

El delantero mexicano necesita una solución inmediata para evitar que su situación se prolongue. Encontrar un nuevo club le permitiría recuperar minutos, confianza y ritmo competitivo durante la temporada, sumado a que conseguiría protagonismo en la Selección Mexicana también.

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