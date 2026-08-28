Histórica participación de la Liga MX: clasifica a nueva equipos a la Concacaf Champions Cup 2027 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Es un hecho, la Liga MX tendrá en 2027 una participación inédita en el escenario internacional: contará con nueve clubes en la próxima edición de la Concacaf Champions Cup, convirtiéndose en la liga con mayor representación en este torneo. Esta expansión responde a la combinación de resultados deportivos en la temporada local y en la Leagues Cup, lo que abrió, además, la puerta a la posibilidad de competir no solo por el título continental, sino también por un boleto para el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental.

La competencia de clubes más importante de la Concacaf había reservado hasta ahora menos cupos para la Liga MX. Pero en 2027, la cifra aumentó a nueve clubes gracias a un inédito cruce de criterios: seis lugares por el desempeño en la temporada 2025-2026 y tres adicionales para quienes alcancen las máximas posiciones en la Leagues Cup 2026.

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El mecanismo de clasificación, que combina actuaciones nacionales e internacionales, garantiza presencia mexicana reforzada. Precisamente, América, León, Rayados de Monterrey y Toluca accedieron a las semifinales de la Leagues Cup 2026, asegurándose que el campeón, subcampeón y tercer lugar del torneo sean de la LIGA BBVA MX y obtengan boleto directo a la Champions Cup 2027.

Asignación de cupos para la Concacaf Champions Cup 2027

Asignación de cupos para la Concacaf Champions Cup 2027 ( Kirby Lee-Imagn Images)

Seis equipos ya aseguraron su presencia conforme a los logros de la temporada 2025-2026. El campeón del Apertura 2025 es decir Toluca, mientras que Tigres ostentará la plaza de subcampeón. Por su parte, el campeón del Clausura 2026 Cruz Azul y el subcampeón, Pumas. A estos cuatro, se suman dos clasificados por su ubicación en la Tabla General que son Guadalajara como el club no finalista mejor ubicado, y América, en idéntica condición, como segundo club no finalista mejor posicionado.

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Por la vía de la Leagues Cup 2026, cada uno de los tres primeros lugares obtiene cupo a la Concacaf Champions Cup. Dado que América y Toluca ya tenían su boleto asegurado por la temporada local, surge una singularidad reglamentaria: los cupos de la Leagues Cup coinciden con plazas previamente ganadas.

El reglamento estipula que en tal caso, el lugar adicional irá al siguiente club no clasificado con mayor número de puntos en la Tabla General, lo que abrió la puerta a un noveno representante mexicano, un hecho sin precedente para el país en la Champions Cup.

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América es uno de los clasificados a la Champions Cup Concacaf (REUTERS/Henry Romero)

El caso destacado de Monterrey y Pachuca

Monterrey figura como un caso especial: si termina entre los tres primeros en la Leagues Cup, su clasificación es directa. Pero si finaliza cuarto, de todas maneras recibe plaza por su posición en la Tabla General, lo que garantizaría así la expansión del número de participantes.

De acuerdo con lo que explicó la Liga MX, el acceso de Pachuca, que toma uno de los lugares disponibles como el club mejor ubicado en la Tabla General entre los que aún no tienen boleto. “Pachuca es el club mejor ubicado en la Tabla General entre aquellos que todavía no tenían boleto”, señala el documento que compartió la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Así, Pachuca se convertiría en la primera confirmación oficial de esta lista de clasificados extra.

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Nueve equipos de la Liga MX aseguraron su boleto para competir en la Concacaf Champions Cup (REUTERS/Henry Romero)

La relación final de los nueve clubes participantes quedará formalizada tras la conclusión de la Leagues Cup 2026, pues aún resta por definir quién tomará el último sitio disponible. Según el comunicado: la posición final de los clubes en la Leagues Cup también determinará su ronda de ingreso, ya que el campeón avanzará a los Octavos de Final, mientras que subcampeón y tercer lugar disputarán la Ronda Uno.

Esta situación marca un hito en la historia de la representación mexicana en torneos internacionales, con la expectativa de que nunca antes la Liga BBVA MX haya tenido una presencia tan numerosa en el máximo campeonato de clubes de la región.

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