Colombia

Policía rescató con vida a una bebé recién nacida que fue abandonada en una bolsa plástica en Antioquia

Las autoridades del departamento informaron que un residente de la zona escuchó los llantos de la bebé en un lote baldío

La recién nacida tenía ocho horas de nacida, según las autoridades - crédito Policía Antioquia
Guardar

Durante la madrugada del miércoles 26 de agosto de 2026 se llevó a cabo un operativo que permitió el rescate de una bebé de apenas ocho horas de nacida, hallada dentro de una bolsa plástica en un lote baldío del sector del barrio Mónaco, en Vegachí, Antioquia.

De acuerdo con la comunicación oficial de las autoridades, uniformados de la Policía Nacional respondieron rápidamente a un llamado de la ciudadanía y lograron salvar la vida de la menor.

El caso se registró cerca de las 4:15 a. m., cuando un ciudadano dio aviso de haber oído el llanto de un bebé proveniente de la zona. Los uniformados acudieron al lugar y localizaron a la recién nacida aún con parte de su cordón umbilical, de acuerdo con el reporte oficial.

PUBLICIDAD

La pequeña de horas de nacida fue puesta a disposición de las autoridades - crédito Policía Antioquia

La menor había sido abandonada en condiciones que ponían en riesgo su vida. Tras el hallazgo, los agentes verificaron el estado de la bebé y le brindaron los primeros auxilios.

También se conoció que una vecina de la zona ofreció una frazada para proteger a la pequeña mientras se coordinaba su traslado. La intervención rápida permitió que la recién nacida fuera trasladada al Hospital San Camilo de Lelis, donde el equipo médico confirmó que la menor se encontraba estable y bajo cuidado pediátrico.

De acuerdo con la Policía Nacional, se activó de inmediato el protocolo para garantizar y restablecer los derechos de la menor. La Comisaría de Familia y la Personería Municipal ya intervienen en el proceso, mientras la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia adelanta la investigación para esclarecer las circunstancias del abandono.

PUBLICIDAD

Cada segundo cuenta cuando se trata de nuestros niños, niñas y adolescentes. La actuación de nuestros uniformados demuestra que servir también significa estar allí cuando más se necesita, actuar con humanidad y hacer todo lo posible por preservar una vida”, informó la institución.

La bebé ya recibió atención pediátrica - crédito Policía de Antioquia
La bebé ya recibió atención pediátrica - crédito Policía de Antioquia

El caso permanece bajo seguimiento médico y legal, mientras las autoridades continúan indagando para identificar a los responsables y asegurar el bienestar de la menor.

Hallan el cuerpo de un recién nacido en un botadero de basura en Suba, Bogotá

Las autoridades de Bogotá aúninvestigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé en un botadero de basura del sector Caminos de Esperanza, en la localidad de Suba. El caso se conoció el 23 de agosto de 2026 después de que residentes de la zona alertaran a la Policía Metropolitana al notar una bolsa plástica sospechosa entre los desechos.

Al llegar al sitio, uniformados y equipos de criminalística confirmaron que dentro de la bolsa se encontraba el cuerpo de un recién nacido. El área fue acordonada para permitir la inspección técnica y la recolección de pruebas, mientras los investigadores procuran esclarecer las circunstancias del abandono.

El hallazgo del bebé dentro de una bolsa plástica en Caminos de Esperanza movilizó a la Policía y a equipos de criminalística, que ya investigan el caso - crédito @PasaenBogota/ X

Vecinos de la zona expresaron su conmoción y preocupación ante los hechos, y señalaron que en ese punto es recurrente el depósito ilegal de residuos, situación que afecta la seguridad y la salud de la comunidad. Según testigos, el hallazgo se produjo cuando una persona notó que varias vacas se acercaban insistentemente a un lugar específico entre la basura y, tras alejar a los animales, descubrió el cuerpo y dio aviso a las autoridades.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre la identidad de la madre o de la persona responsable del abandono. La Fiscalía General de la Nación asumió el caso y adelanta la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad y la toma de testimonios en la zona para avanzar en la identificación de los responsables.

La comunidad solicitó mayor presencia de las autoridades y acciones para controlar el vertimiento irregular de residuos en el sector. El caso reabre el debate sobre la importancia de fortalecer la prevención, el acompañamiento a mujeres gestantes y los canales de denuncia para evitar hechos similares en la ciudad.

Temas Relacionados

Hallazgo bebéAntioquiaBolsa plásticaNiñezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

TransCaribe habilitó pagos sin contacto con tarjetas y celulares Visa: usuarios y turistas podrán acceder al sistema con tecnología digital

La incorporación del estándar Mobility & Transport Transactions en el Sitm elimina la necesidad de usar una tarjeta exclusiva del operador

TransCaribe habilitó pagos sin contacto con tarjetas y celulares Visa: usuarios y turistas podrán acceder al sistema con tecnología digital

Esmeralda Hernández cuestionó al Gobierno de De la Espriella por su presupuesto para 2027: “¿De dónde saldrá la plata?”

El Ministerio de Hacienda presentó una propuesta que supera en $58 billones el presupuesto radicado por la administración del expresidente Gustavo Petro

Esmeralda Hernández cuestionó al Gobierno de De la Espriella por su presupuesto para 2027: “¿De dónde saldrá la plata?”

Armada de Colombia interceptó una embarcación venezolana con más de 470 kilogramos de pesca ilegal en el Caribe

Seis ciudadanos venezolanos fueron sorprendidos extrayendo recursos marinos sin permiso frente a las costas de La Guajira, acción que derivó en el decomiso de una motonave y la incautación de productos marinos y equipos de pesca

Armada de Colombia interceptó una embarcación venezolana con más de 470 kilogramos de pesca ilegal en el Caribe

Presupuesto General de la Nación 2027: Colombia necesitaría hasta ocho años para ordenar sus finanzas, advierte Anif

José Ignacio López señaló que el país podría cerrar con una deuda cercana al 66% del Producto Interno Bruto (PIB) si no se adoptan medidas adicionales

Presupuesto General de la Nación 2027: Colombia necesitaría hasta ocho años para ordenar sus finanzas, advierte Anif

Indignación en Antioquia: perrita murió tras ser violada y golpeada; la comunidad exige justicia

Luna, la mascota de raza shih tzu, fue hallada abandonada junto a una quebrada, con señales de violencia, fractura de columna y daños internos que comprometieron su sistema digestivo y órganos vitales

Indignación en Antioquia: perrita murió tras ser violada y golpeada; la comunidad exige justicia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Mon Laferte anticipó novedades de cara a su concierto en Rock Al Parque 2026

Mon Laferte anticipó novedades de cara a su concierto en Rock Al Parque 2026

Lina Tejeiro destapó las “banderas rojas” que la hicieron salir corriendo de una relación: “Yo trato de poner todo en una balanza”

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Karol Samantha respondió las críticas sobre su rostro tras visitar a Epa Colombia en prisión

Yina Calderón aclaró rumores sobre un accidente de tránsito: “Estoy trabajando”

Deportes

Así van las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla para la Copa Sudamericana: la Conmebol hizo inspección

Así van las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla para la Copa Sudamericana: la Conmebol hizo inspección

Andrés Cadavid se refirió al reclamo de Radamel Falcao en el partido de leyendas: contó que se dijeron

El DT Marco Silva se refirió al futuro de Richard Ríos en medio de rumores de salida del Benfica tras el Mundial 2026

Jhon Durán clasificó a la fase de liga con Benfica en la Europa League 2026/27: Richard Ríos brilló por su ausencia

Johan Mojica clasificó con Getafe a la fase de liga en la Conference League: así fue su serie, que incluyó un gol