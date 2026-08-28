Policía rescató con vida a una bebé recién nacida que fue abandonada en una bolsa plástica en Antioquia

La recién nacida tenía ocho horas de nacida, según las autoridades - crédito Policía Antioquia

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Durante la madrugada del miércoles 26 de agosto de 2026 se llevó a cabo un operativo que permitió el rescate de una bebé de apenas ocho horas de nacida, hallada dentro de una bolsa plástica en un lote baldío del sector del barrio Mónaco, en Vegachí, Antioquia.

De acuerdo con la comunicación oficial de las autoridades, uniformados de la Policía Nacional respondieron rápidamente a un llamado de la ciudadanía y lograron salvar la vida de la menor.

El caso se registró cerca de las 4:15 a. m., cuando un ciudadano dio aviso de haber oído el llanto de un bebé proveniente de la zona. Los uniformados acudieron al lugar y localizaron a la recién nacida aún con parte de su cordón umbilical, de acuerdo con el reporte oficial.

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La pequeña de horas de nacida fue puesta a disposición de las autoridades - crédito Policía Antioquia

La menor había sido abandonada en condiciones que ponían en riesgo su vida. Tras el hallazgo, los agentes verificaron el estado de la bebé y le brindaron los primeros auxilios.

También se conoció que una vecina de la zona ofreció una frazada para proteger a la pequeña mientras se coordinaba su traslado. La intervención rápida permitió que la recién nacida fuera trasladada al Hospital San Camilo de Lelis, donde el equipo médico confirmó que la menor se encontraba estable y bajo cuidado pediátrico.

De acuerdo con la Policía Nacional, se activó de inmediato el protocolo para garantizar y restablecer los derechos de la menor. La Comisaría de Familia y la Personería Municipal ya intervienen en el proceso, mientras la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia adelanta la investigación para esclarecer las circunstancias del abandono.

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“Cada segundo cuenta cuando se trata de nuestros niños, niñas y adolescentes. La actuación de nuestros uniformados demuestra que servir también significa estar allí cuando más se necesita, actuar con humanidad y hacer todo lo posible por preservar una vida”, informó la institución.

La bebé ya recibió atención pediátrica - crédito Policía de Antioquia

El caso permanece bajo seguimiento médico y legal, mientras las autoridades continúan indagando para identificar a los responsables y asegurar el bienestar de la menor.

Hallan el cuerpo de un recién nacido en un botadero de basura en Suba, Bogotá

Las autoridades de Bogotá aúninvestigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé en un botadero de basura del sector Caminos de Esperanza, en la localidad de Suba. El caso se conoció el 23 de agosto de 2026 después de que residentes de la zona alertaran a la Policía Metropolitana al notar una bolsa plástica sospechosa entre los desechos.

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Al llegar al sitio, uniformados y equipos de criminalística confirmaron que dentro de la bolsa se encontraba el cuerpo de un recién nacido. El área fue acordonada para permitir la inspección técnica y la recolección de pruebas, mientras los investigadores procuran esclarecer las circunstancias del abandono.

El hallazgo del bebé dentro de una bolsa plástica en Caminos de Esperanza movilizó a la Policía y a equipos de criminalística, que ya investigan el caso - crédito @PasaenBogota/ X

Vecinos de la zona expresaron su conmoción y preocupación ante los hechos, y señalaron que en ese punto es recurrente el depósito ilegal de residuos, situación que afecta la seguridad y la salud de la comunidad. Según testigos, el hallazgo se produjo cuando una persona notó que varias vacas se acercaban insistentemente a un lugar específico entre la basura y, tras alejar a los animales, descubrió el cuerpo y dio aviso a las autoridades.

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Hasta el momento no se conocen detalles sobre la identidad de la madre o de la persona responsable del abandono. La Fiscalía General de la Nación asumió el caso y adelanta la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad y la toma de testimonios en la zona para avanzar en la identificación de los responsables.

La comunidad solicitó mayor presencia de las autoridades y acciones para controlar el vertimiento irregular de residuos en el sector. El caso reabre el debate sobre la importancia de fortalecer la prevención, el acompañamiento a mujeres gestantes y los canales de denuncia para evitar hechos similares en la ciudad.

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