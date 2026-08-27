Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Lago Ontario por “Lago América”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para cambiar oficialmente el nombre del Lago Ontario por “Lago América” en los documentos del gobierno federal, en medio de las crecientes tensiones comerciales con Canadá.

La medida fue precedida en la noche del miércoles por un video que Trump publicó en Instagram, en el que mostró el cambio de nombre y afirmó que “el Lago Ontario ya no existe” y que “ahora se llamará Lago América”. A su vez, sostuvo que para concretarlo “todo lo que se necesita es un buen bolígrafo y un poco de ingenio”.

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El mandatario ya había planteado el cambio en publicaciones anteriores y había compartido una imagen editada en la que el nombre “Lago Ontario” aparecía tachado y reemplazado por “Lago América”. La nueva orden ejecutiva formaliza ahora esa denominación para el ámbito federal estadounidense.

La decisión llega en plena escalada comercial entre Estados Unidos y Canadá, tras el fracaso de las negociaciones y la entrada en vigor de nuevos aranceles. Estados Unidos aplica gravámenes del 50% a bienes canadienses por USD 20.000 millones, mientras Canadá prepara una respuesta equivalente para el 8 de septiembre.

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