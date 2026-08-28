Jorge Álvarez Máynez, dirigente de MC, fue encarado por una militante durante un evento en la Universidad de Guanajuato, campus León, quien le reprochó la apertura a perfiles de "a vieja política”. (Crédito: X/@AlvarezMaynez)

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Pese a la apertura al diálogo que dice tener el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, con las juventudes, la tarde de este 27 de agosto de 2026, se burló a través de su cuenta de X (antes Twitter) sobre la protesta realizada por una de las militantes en en la Universidad de Guanajuato, campus León.

Visita de Máynez a León quedó marcada por la “vieja política”

Con un cartel, la emecista Brenda de la Mora, manifestó su disgusto a la adición de perfiles a los que calificó como pertenecientes a la “vieja política”, desplazando a la militancia que lleva más de una decada en el partido naranja:

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“¿Futuro para los jóvenes? ¿Si mandaste a la banca a quienes llevan 10 años construyendo MC Gto., para darle espacio a la vieja política? A tus adultos se les fue la juventud construyendo el proyecto”.

El mensaje acaparó los reflectores durante la visita del líder del partido naranja, en el marco de la presentación de su libro “México Nuevo”. Tras el momento de tensión, el exdirigente estatal de MC y actual diputado local, Rodrigo González Zaragoza, buscó evitar la confrontación pública y acompañó a De la Mora para que abandonara el sitio.

Máynez se burla de militante que se manifestó por “darle espacio a la vieja política” en MC. (Foto: X/@AlvarezMaynez)

Así reaccionó el dirigente de MC ante la protesta

Durante la protesta de la joven emecista, Jorge Álvarez Máynez se mostró sonriente al leer la pancarta que le fue mostrada en la presentación. La reacción expresa llegó horas más tarde en sus redes sociales, incluso, etiquetó a periodistas y medios de comunicación de corte nacional, burlándose de lo ocurrido:

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“¡Alerta! ¡Atención! Aquí el momento en el que se percibe a Máynez incómodo ante la masiva protesta que tuvo hoy en Guanajuato. Estoy desolado (mención a medios y periodistas). Para superar esta tristeza, VOY A SEGUIR DIALOGANDO CON LAS Y LOS ESTUDIANTES”.

Además, luego de finalizar su presentación en el evento, Álvarez Máynez tuvo un breve encuentro con la prensa, donde aseveró que los “ataques” en Guanajuato, son originados por la oposición, tratando de “lastimar” al movimiento que representa.

“Para qué les cuento lo que dolió la llegada de Alejandra Gutiérrez, pero nosotros hemos tratado de actuar con madurez, con responsabilidad. Yo pienso que nadie debe sentirse excluido en este momento”, sentenció el líder de MC, reiterando las “puertas abiertas” en el partido.

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Protesta de Brenda de la Mora en evento de Jorge Álvarez Máynez. (Captura de pantalla)

Cuáles son las inconformidades de la militancia en León

Ante la burla del dirigente emecista, Brenda de la Mora aseguró que para protestar “no necesito tumultos para defender mis causas, con mi voz basta y sobra”. Calificó la publicación de Máynez como un intento de minimizar su mensaje:

“Que minimices la protesta de una mujer disidente al interior del movimiento solo habla de lo pequeño que eres. Aquí seguiré levantando la voz por los militantes INCONFORMES de Movimiento Ciudadano en Guanajuato”.

Especificó que la inconformidad es resultado del recién nombramiento como coordinadora estatal de Yulma Rocha Aguilar, quien se incorporó a Movimiento Ciudadano el 13 de noviembre de 2023, ocho días después de abandonar su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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La mujer descartó que su protesta fuera en contra de la recién adición de Alejandra Gutiérrez Campos, quien salió del Partido Acción Nacional (PAN) tras señalamientos a las decisiones tomadas al interior del partido.