Video en Transmilenio desató polémica: concejal denunció “captura” de un guardia anticolados tras impedir evasión del pasaje; la Policía aclaró lo sucedido

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Luego de que se difundiera en redes sociales un episodio entre colados de Transmilenio en Bogotá y guardias de seguridad del sistema masivo de transporte de la capital, el concejal Juan David Quintero denunció públicamente la aparente captura de varios operadores anticolados por unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con el cabildante, esta detención se habría llevado a cabo luego de que esos funcionarios se enfrentaran a personas que intentaban ingresar al sistema de manera violenta y sin pagar.

El concejal Juan David Quintero solicitó ayuda al alcalde Galán para apoyar institucionalmente a los guardias anticolados - crédito Concejo de Bogotá - @JD_Quinteror/X

La situación, registrada en un video difundido en redes sociales, generó cuestionamientos sobre el manejo de la seguridad y la protección de los trabajadores del sistema de transporte, que contribuyen a la seguridad dentro del sistema. El clip al que hizo referencia el concejal mostró uniformados de la Policía de Bogotá utilizando esposas para restringir a uno de los guardias anticolados dentro de las instalaciones del sistema masivo de transporte.

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En sus declaraciones, Quintero calificó el hecho como “lo más absurdo del mundo” y cuestionó que “las buenas personas terminen esposadas y algunos colados queden libres, luego de ir con machetazos o cuchillos en cada estación”.

El concejal enfatizó que los guardias actuaron en cumplimiento de sus funciones y que la aparente intervención policial resultó en la detención de quienes intentaban mantener el orden. Según la denuncia, mientras los guardias eran capturados por cumplir con su deber ante los colados violentos, algunos de los responsables de las agresiones quedaban en libertad.

Esta fue la denuncia de Juan David Quintero - crédito @JD_Quinteror/X

Ante lo ocurrido, Quintero solicitó al presidente Abelardo de la Espriella la creación de un grupo especializado, denominado Emac, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia en el sistema.

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“Pido cordialmente al presidente crear el grupo Emac para blindar el sistema con buena seguridad y convivencia”, expresó el concejal a través de sus redes sociales.

La versión de la Policía Metropolitana de Bogotá

Infobae Colombia acudió a las autoridades para corroborar los hechos y verificar la denuncia del concejal. Aunque desde la institución no se negaron los hechos, aclararon que el video no registra ninguna captura.

De hecho, las fuentes policiales confirmaron que, en efecto, uniformados atendideron “un procedimiento por una riña entre un ciudadano y un guarda”.

Sin embargo, la explicación oficial fue que el guarda no se capturó, sino que se condujo a otro punto para verificar los señalamientos del ciudadano con el que se presentó la riña. Además, señalaron, pese a que en el video se evidencian unas esposas, el operador de seguridad de Transmilenio estaba siendo únicamente conducido por la autoridad. “No es captura”, explicaron.

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De la misma manera, se conoció que tras el hecho no se tramitó ninguna denuncia formal contra ninguno de los implicados.

Por el lado de Transmilenio, este medio solicitó un pronunciamiento oficial sobre los hechos; no obstante la respuesta fue redireccionada a la Policía capitalina.

Qué es el EMAC que propone Juan David Quintero

El concejal bogotano también propuso al presidente Abelardo de la Espriella la creación del Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (Emac), un cuerpo especializado que articularía a la Policía Nacional, la Fiscalía y autoridades distritales para combatir delitos, agresiones y evasión en Transmilenio y el futuro Metro de Bogotá.

“Yo no le he respondido nada a nadie”, afirmó la periodista en un mensaje difundido en redes sociales. X.

La iniciativa plantea que el escuadrón élite actúe como grupo permanente de reacción, con capacidad para judicializar, aplicar sanciones inmediatas y garantizar acompañamiento a los trabajadores y usuarios del sistema.

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Según Quintero, la medida busca evitar que el Metro repita los problemas de inseguridad y falta de autoridad que afectan hoy a Transmilenio, donde los hurtos crecieron 45% y más de 230 guardas han sido atacados en 2026.

El escuadrón contaría con personal de intervención, funciones de Policía Judicial y coordinación con el CTI, permitiendo entregar a los responsables a la justicia y aplicar medidas correctivas de forma inmediata. El concejal pidió que la seguridad del transporte público sea prioridad para el próximo Gobierno y enfatizó la necesidad de proteger a millones de usuarios y trabajadores desde el inicio de la operación del metro.

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