Colombia

Terremoto en Colombia dejó en jaque a los restaurantes: gremio pide al Gobierno alivios tributarios y subsidios para evitar cierres

Gastronómica Colombia advierte que más de 554 establecimientos presentan pérdidas totales o graves afectaciones y que alrededor de 2.700 personas quedaron sin ingresos o en condición de desempleo

La industria gastronómica reporta 554 establecimientos afectados tras el terremoto en Colombia - crédito cortesía
La industria gastronómica reporta 554 establecimientos afectados tras el terremoto en Colombia - crédito cortesía
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Más de dos semanas después del terremoto que golpeó a varios departamentos de Colombia, las consecuencias económicas de la emergencia continúan afectando a cientos de sectores productivos.

Entre los más golpeados se encuentra la industria gastronómica, que enfrenta daños en establecimientos, pérdida de empleos y dificultades para reactivar sus operaciones.

De acuerdo con cifras entregadas por Gastronómica Colombia, al menos 554 establecimientos gastronómicos registran pérdida total o afectaciones de consideración como consecuencia de la emergencia y a esto se suma el impacto sobre los trabajadores que son de más de 2.700 personas las que habrían perdido su fuente de ingresos o actualmente se encontrarían desempleadas.

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Ante este panorama, Brany Prado, presidente ejecutivo de la Asociación Gastronómica de Colombia (Gastronómica), hizo un llamado al Gobierno Nacional y, particularmente, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que las propuestas formuladas por el gremio se traduzcan en medidas concretas dentro del marco de la emergencia decretada por el Ejecutivo.

El gremio gastronómico pide al Gobierno suspender el IVA y el impuesto al consumo en zonas damnificadas - crédito cortesía
El gremio gastronómico pide al Gobierno suspender el IVA y el impuesto al consumo en zonas damnificadas - crédito cortesía

El dirigente aseguró que los empresarios necesitan respuestas inmediatas para poder reconstruir sus negocios, recuperar los puestos de trabajo y volver a generar ingresos.

“El momento es ahora. Necesitamos que varias de las peticiones que hemos planteado durante los últimos días puedan convertirse en una realidad. Nuestros emprendedores y empresarios necesitan medidas inmediatas que les permitan superar esta emergencia y volver a operar”.

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Estas son las medidas que pide el sector gastronómico

Una de las principales solicitudes de Gastronómica Colombia consiste en establecer una suspensión temporal del impuesto al consumo y del IVA para los establecimientos afectados. El gremio considera que este tipo de alivios permitiría reducir la presión financiera mientras los negocios avanzan en sus procesos de recuperación.

A la petición tributaria se suma un subsidio a la nómina, con el propósito de evitar que la crisis termine provocando una mayor destrucción de puestos de trabajo. Para la asociación, mantener a los trabajadores vinculados resulta fundamental para que el sector pueda reactivarse una vez las condiciones permitan retomar la actividad comercial.

La Asociación Gastronómica solicita frenar el alza de la retención en la fuente del 1,1% al 3,5% - crédito cortesía
La Asociación Gastronómica solicita frenar el alza de la retención en la fuente del 1,1% al 3,5% - crédito cortesía

El gremio también solicitó al Gobierno que establezca directrices para las alcaldías y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el objetivo de suspender temporalmente los procesos de cobro coactivo y los embargos que afecten a empresarios y emprendedores damnificados por el terremoto.

Según Prado, mantener este tipo de procedimientos contra personas que perdieron sus establecimientos o que actualmente no tienen capacidad para operar agravaría todavía más la situación económica que enfrenta el sector.

“No es momento de generar embargos contra emprendedores y empresarios que hoy no tienen absolutamente nada, que no tienen cómo operar y que, además de haber perdido sus establecimientos o sus ingresos, enfrentan la posibilidad de un embargo. Necesitamos decisiones que entiendan la realidad que está viviendo el sector”, aseguró.

La asociación considera que la respuesta institucional debe tener en cuenta que muchos propietarios no solo dejaron de recibir ingresos, sino que también deben afrontar los costos derivados de la reparación o reconstrucción de sus establecimientos.

Gastronómica Colombia lanza un SOS tras el terremoto: 554 negocios afectados y miles de empleos en riesgo - crédito cortesía
Gastronómica Colombia lanza un SOS tras el terremoto: 554 negocios afectados y miles de empleos en riesgo - crédito cortesía

Entre las propuestas planteadas por el sector también aparece una solicitud relacionada con la retención en la fuente anticipada. Gastronómica Colombia pidió suspender temporalmente el aumento de esta tarifa, que pasó del 1,1% al 3,5%, mientras los establecimientos afectados recuperan su capacidad de operación.

El gremio considera que mantener una mayor retención en un momento en que los negocios enfrentan pérdidas puede reducir todavía más la liquidez disponible para pagar trabajadores, proveedores, arriendos y otros compromisos derivados de la actividad empresarial.

La intención, según la asociación, es que los empresarios cuenten con un margen financiero suficiente para reconstruir sus establecimientos y recuperar progresivamente las ventas.

La asociación recordó que la gastronomía constituye uno de los principales atractivos para los visitantes que llegan a diferentes regiones del país. Por esta razón, considera que su recuperación debe formar parte de la estrategia de respuesta frente a la emergencia.

El sector gastronómico es totalmente clave para nuestro país. Hoy es uno de los mayores atractivos para los turistas y la gastronomía no puede seguir en vilo. Necesitamos articulación, decisiones y todo el acompañamiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para proteger esta actividad y permitir su recuperación”, indicó.

Siete personas comen en una mesa de madera. Platos con ceviche, causa y lomo saltado. Vasos con bebidas. Paredes rústicas con ventanas y adornos
La emergencia por el terremoto dejó a más de 2.700 trabajadores de la gastronomía sin ingresos o en condición de desempleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la emergencia también ha provocado iniciativas de solidaridad dirigidas a las comunidades afectadas. Organizaciones como World Central Kitchen, junto con establecimientos aliados, han participado en la distribución de alimentos para familias damnificadas, mientras diferentes actores del sector gastronómico buscan mantener la atención en las zonas que requieren apoyo.

Sin embargo, el gremio sostiene que las acciones de emergencia deben estar acompañadas de una estrategia económica que permita que los establecimientos afectados vuelvan a funcionar y que los trabajadores recuperen sus fuentes de ingresos.

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